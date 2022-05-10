«Динамо» — «Алания», «Астон Вилла» — «Ливерпуль» и другие матчи. Что смотреть 10 мая

Весна вступила в свою завершающую фазу, а вместе с ней и сезон в игровых видах спорта. Клубный футбол, хоккей и баскетбол сейчас на самом интересном отрезке. Набирает обороты теннисный сезон. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 10 мая.

На что ставить в футболе 10 мая

Сегодня первый полуфинал Кубка России: московское «Динамо» встретится с «Аланией». Москвичи сейчас на спаде и могут упустить медали РПЛ, поэтому Кубок очень важен. Но и владикавказцы готовы биться: в РПЛ им не подняться. Однозначно нас ждёт искромётное зрелище!



В АПЛ «Астон Вилла» примет «Ливерпуль». Ирония судьбы – Стивен Джеррард может окончательно лишить шансов на титул свой родной клуб. Отставание от «Ман Сити» 3 очка, так что даже ничья будет равна самоустранению, а впереди финал Кубка Англии.



Три игры в испанской Примере: «Валенсия» встретится с «Бетисом», «Барселона» примет «Сельту», а «Гранада» — с «Атлетиком».

На что ставить в хоккее 10 мая

В НХЛ сразу четыре матча серий, в которых сейчас равенство 2-2. «Каролина» сыграет с «Бостоном», «Торонто» — с «Тампой», «Миннесота» и Кирилл Капризов встретятся с «Сент-Луисом», а «Эдмонтон» — с «Лос-Анджелесом». Поздним вечером можно посмотреть четвёртый матч серии «Калгари» — «Даллас», «звёзды» пока ведут здесь 2-1.

На что ещё ставить 10 мая

На этой неделе пройдут крупные теннисные турниры в Риме. В мужской части соревнований Аслану Карацеву предстоит сложнейшее испытание в виде Новака Джоковича. Андрею Рублёву выпало играть с другим сербом – Филипом Крайиновичем. У женщин Элина Аванесян сразится с Еленой Рыбакиной, а Людмила Самсонова – с Джесикой Пегулой.



В НБА в ночь на среду пятые матчи в сериях «Майами» — «Филадельфия» и «Финикс» — «Даллас». Пока и там, и там ничья 2-2. В Единой лиге ВТБ путёвку в финал может получить ЦСКА, армейцы ведут в серии с «Локомотивом-Кубанью» 2-0, сегодня третья игра. Она пройдёт в Краснодаре.



В российском волейболе сегодня узнаем чемпиона страны среди мужчин. В финале встретятся «Динамо» и «Локомотив», сенсационно обыгравший «Зенит-Казань». Казанцы за бронзу сыграют с «Зенитом» из Санкт-Петербурга.