«Миннесота» — «Сент-Луис», 5-й матч. Ответ Кирилла Капризова последует немедленно

5 мая состоится пятый матч 1/8 финала плей-офф НХЛ «Миннесота Уайлд» — «Сент-Луис Блюз». Начало встречи — в 4:30 мск. Букмекеры уже сделали прогноз, они отдают небольшое предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Уайлд» в основное время можно с коэффициентом 2.13, а успех «Блюз» оценивается аналитиками в 2.81.

Почему в пятом матче всё зависит именно от Кирилла Капризова?

Коэффициенты букмекеров на 5-й матч плей-офф НХЛ «Миннесота Уайлд» — «Сент-Луис Блюз» 11 мая 2022 года

Букмекеры уверены, что пятый матч серии плей-офф НХЛ «Миннесота» — «Сент-Луис» 11 мая будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.49, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.44. Гол в первые 10 минут доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.60. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.50.

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На 11 мая в Национальной хоккейной лиге запланированы пять встреч плей-офф. Отдельное внимание стоит уделить пятому матчу между «Миннесотой» и «Сент-Луисом», который состоится на льду «Эксел Энерджи-центра» в Сент-Поле. Пока счёт в серии равный — 2-2. Борьба разгорелась не на шутку, серия обретает интересный поворот.

В четвёртом матче серии в Сент-Луисе хозяева смогли одолеть гостей со счётом 5:2. Хотя нельзя сказать, что «Сент-Луис» явно переиграл оппонента. Первый период закончился при равном счёте 1:1, шайбами отметились Джордан Кайру из «Блюз» и Кирилл Капризов из «Уайлд». Для Кирилла это пятая шайба в текущей серии. Он повторил рекорд клуба по голам в плей-офф.

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Во втором периоде «Сент-Луис» прибавил, отгрузив две шайбы в ворота Марка-Андре Флёри. Ответ «дикарей» последовал лишь в третьей двадцатиминутке — сократил отставание Мэтт Болди. Однако на большее «Миннесоты» не хватило, а «Блюз» ещё дважды поразили ворота соперника и довели дело до разгромной победы. Баланс в серии восстановлен, команды переезжают в Сент-Пол.

Любопытно, что стороны снова устроили голевой матч, совсем не портят статистику личных встреч. При этом «дикари» до этого дважды огорчили оппонента, а могли и в четвёртом матче довести дело до более крупного счёта. При 3-1 серия была бы куда легче, придётся начинать всё заново. Если посмотреть на серию в целом, видно, что команды вгрызаются и не хотят отдавать матчи. Отсюда такие «качели». Борьбы много, как и голов.

За четыре встречи соперники отгрузили суммарно 25 шайб друг другу, то есть в среднем 6,25 шайбы за матч. Весьма недурно. Если же ещё взять матчи в регулярке, то в последних шести играх тотал всегда был выше 5.5 шайбы. Думается, тенденцию команды обязательно продолжат. Составы боевые, мастеров хватает, а предпосылок к другому не видно.

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Замена Вилле Хуссо на Джордана Биннингтона была очень кстати у «Сент-Луиса». Возможно, он продолжит стоять в рамке в пятом матче серии. У «Миннесоты» же отработан состав, изменений мало. Марк-Андре Флёри выручает, отразил 29 бросков из 33 в последней игре. В плей-офф у него 91,41% отражённых бросков. Весьма солидный показатель.

В пятом матче «Уайлд» постараются вернуть себе преимущество, так как серия перемещается на их лёд. Однако и подопечные Крэйга Берюбе после победы эмоционально на подъёме. И пока командам удаётся выявлять победителя за 60 минут. Думается, продолжат так же. В то же время говорить о явном претенденте на победу в пятой игре весьма сложно.

«Миннесота» имеет три победы за последние пять очных встреч, но дважды за пределами основного времени в регулярке. В плей-офф два матча разделились поровну. «Уайлд» также в сезоне выиграли 31 матч из 41 на своём льду, но с «Сент-Луисом» статистика не самая лучшая на данный момент. Так что мы бы не определяли кого-то в фавориты.

Можно остановиться на тотале больше 6 шайб за 1.69. Всё-таки команды и по сезону, и в плей-офф забрасывают исправно и много. Конечно, кто любит рисковать, может рассмотреть ставку «обе забьют + П1» за 2.28. Коэффициент интереснее. Всё же «Миннесота» хороша на своём льду в этом году. Однако в данной паре мы бы всё же ждали голов в первую очередь.

«Миннесота» — «Сент-Луис»: прогноз и ставка на 5-й матч НХЛ 11 мая 2022 года

«Миннесота» неплохо провела два матча, но в последнем чуть лучше был «Сент-Луис», реализовал свои моменты. В серии сейчас всё начинается заново, счёт равный. А по игре команды никак не уступают друг другу. Зато исправно забрасывают, не скромничают. «Уайлд» на своём льду играют весьма неплохо, но с «Блюз» статистика не такая хорошая. Так что фаворита выделять не будем, остановимся на ставке на тотал больше.

Ставка: тотал больше 6 шайб за 1.69.

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