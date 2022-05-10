«Торонто» — «Тампа-Бэй», 5-й матч. Никита Кучеров и Остон Мэттьюс останутся верны себе

11 мая состоится пятый матч 1/8 финала плей-офф НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг». Начало встречи — в 2:30 мск. Букмекеры уже сделали прогноз, они отдают небольшое предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Мэйпл Лифс» в основное время можно с коэффициентом 2.37, а успех «Лайтнинг» идёт за 2.65.

Прогноз с коэффициентом 2.60 на матч «Торонто» — «Тампа».

Коэффициенты букмекеров на 5-й матч плей-офф НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» 11 мая 2022 года

Букмекеры считают, что пятый матч серии плей-офф НХЛ «Торонто» — «Тампа-Бэй» 11 мая будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.44, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.61. Поставить на гол в первые 10 минут можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.57. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.90.

«Торонто» — «Тампа-Бэй»: анализ и прогноз на 5-й матч 1/8 финала Кубка Стэнли (11.05.2022)

На 11 мая в Национальной хоккейной лиге запланированы сразу пять встреч плей-офф Кубка Стэнли. Особое внимание мы бы уделили пятому матчу между «Торонто Мэйпл Лифс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Он пройдёт на льду «Скотиабанк-Арены» в Торонто, первое вбрасывание состоится в 2:30 мск. Счёт в серии равный — 2-2. В этом противостоянии уступать не любят.

Однозначного фаворита назвать нельзя. Соперники обмениваются победами. Дважды «Торонто» выходил вперёд в серии, но оба раза «Тампа» сокращала отставание. В четвёртом матче, который прошёл в Тампе, подопечные Джона Купера снова показали свой уровень мастерства. Одолели «Торонто» со счётом 7:3. Как видно, команды снова не скупятся на голы.

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За первые восемь минут «Лайтнинг» забросили три безответные шайбы в ворота Джека Кэмпбелла. Во второй двадцатиминутке ещё дважды огорчили его. После чего на замену вышел Эрик Челльгрен, отыгравший на ноль в матче. Хотя это не помогло. В заключительном третьем периоде «Торонто» отквитал три шайбы, но дважды пропустил в пустые ворота.

В составе «Тампы» Никита Кучеров отметился двумя передачами, у него теперь пять очков в четырёх играх плей-офф. Также для россиянина этот матч стал 38-м в плей-офф с 2+ баллами. Среди действующих игроков больше было лишь у Евгения Малкина и Сидни Кросби. Кроме того, такому крупному счёту поспособствовал дубль Росса Колтона.

Из игроков «Мэйпл Лифс» дубль на счету Вильяма Нюландера, а главный бомбардир и снайпер Остон Мэттьюс отметился лишь результативной передачей. Уже три встречи кряду он не забивает Андрею Василевскому, хотя в регулярном чемпионате забросил 60 шайб и был весьма хорош в атаке. Пока же его действий недостаточно, нужны голы. Впрочем, серия снова едет в Торонто.

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Уже в закономерности должно быть, что «Торонто» заберёт матч на своей площадке, а «Тампа-Бэй» будет догонять. Хотя у Джона Купера, разумеется, совсем другие мысли. Он постарается забрать серию. Пока же говорить о чьём-то преимуществе не приходится, команды не уступают друг другу. Во вратарской линии Андрей Василевский меняется удачными матчами с Джеком Кэмпбеллом.

В целом даже букмекеры не могут выделить фаворита. Плюс в плей-офф «молнии» уже огорчали «Торонто» в Канаде, выиграли со счётом 5:3, как мы помним. Вполне могут повторить это снова. С другой стороны, в Торонто за последние пять очных встреч у хозяев три победы, одна из которых за пределами основного времени. У «Тампы» регулярно возникают проблемы с канадцами.

В то же время «Лайтнинг» имеют преимущество над оппонентом. Серьёзным аргументом это назвать трудно, но опыта явно больше в таких играх. В составе на данный момент много двукратных обладателей Кубка Стэнли. Так что в пятом матче мы бы не стали ставить на исход. Тотал больше 6.5 шайбы за 2.02 выглядит интереснее. Статистика последних четырёх игр не против. Клубы забросили 30 шайб на двоих, то есть в среднем по 7,5 гола за матч.

«Торонто» — «Тампа-Бэй»: прогноз и ставка на 5-й матч плей-офф НХЛ 11 мая 2022 года

«Торонто» хорошо начал серию, выходил дважды в лидеры. «Тампа» хоть и была в роли догоняющей, но не отпускала соперника далеко. Сейчас счёт равный, а опыта и мастерства у «молний» чуть больше. Хотя в данном противостоянии это ушло на второй план. Зато соперники не скупятся на голы, уже третий матч тотал держит высокую планку. Остановимся на ставке на голы и в этот раз.

Ставка: тотал больше 6.5 шайбы за 2.02.

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