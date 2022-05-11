«Флорида» — «Вашингтон», 5-й матч. Пивная лига далеко! Овечкин ждать не станет

12 мая состоится пятый матч 1/8 финала Кубка Стэнли «Флорида Пантерз» — «Вашингтон Кэпиталз». Начало встречи — в 2:30 мск. Букмекеры уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу «Пантерз» в основное время можно с коэффициентом 1.81, а успех «Кэпиталз» оценён экспертами в 3.95.

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Коэффициенты букмекеров на 5-й матч плей-офф НХЛ «Флорида Пантерз» — «Вашингтон Кэпиталз» 12 мая 2022 года

Букмекеры уверены, что 5-й матч 1/8 финала плей-офф НХЛ «Флорида» — «Вашингтон» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.43, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.66. Ничья по итогам 60 минут доступна за 5.05. Заключить пари на гол в первые 10 минут можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.56.

Прогноз и анализ 5-го матча 1/8 финала Кубка Стэнли «Флорида» — «Вашингтон» (12.05.2022)

В Национальной хоккейной лиге вовсю идёт борьба за выход во второй раунд плей-офф. На 12 мая запланированы три пятых матча 1/8 финала Кубка Стэнли. В одном из них на льду «Эф-Эл-Эй Лайв-Арены» померяются силами «Флорида» и «Вашингтон». Счёт в серии равный — 2-2. Стартовое вбрасывание — в 2:30 мск.

«Флорида» обладает талантливым составом, который не знал себе равных в регулярке. По итогу сезона команда заняла первое место в сводной таблице НХЛ, набрав 122 балла. За 82 встречи забросила целых 340 шайб — больше всех. Пропустила за этот период 246. Примечательно, что лишь 137 из них пришлись на долю Сергея Бобровского.

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Именно Боб стал основным голкипером в плей-офф Кубка Стэнли. С «Вашингтоном», он быстро вошёл в список ключевых фигур. Радовал спасениями и в первых трёх встречах, но настоящим героем стал в четвёртом противостоянии. Под занавес матча совершил потрясающий сейв, который вдохновил «Флориду» на камбэк.



Благодаря стойкости Бобровского и индивидуальному мастерству атакующего звена «Пантерз» сравняли счёт в серии, а теперь имеют отличные шансы выйти вперёд. Грядущий матч состоится на домашнем стадионе, где за 41 встречу регулярного чемпионата НХЛ потерпели лишь семь поражений. Внушительно.

Впрочем, есть и то, что заставляет усомниться в успехе «Пантерз». В плей-офф, где приходится разбирать одного и того же противника, огромное значение имеет опыт тактической борьбы. В данном плане «Кэпиталз» намного сильнее. После первых двух игр тренерский штаб Питера Лавиолетта подкорректировал курс и чуть было не повёл в серии.



«Вашингтону» в течение регулярки не хватало определённости с голкипером. В клубе сразу два талантливых молодых вратаря — Витек Ванечек и Илья Самсонов. Однако оба не внушали доверия. В третьей встрече плей-офф НХЛ с «Флоридой» Лавиолетт принял решение использовать в роли основного голкипера россиянина. Не прогадал.

Самсонов почуял кураж и отстоял на высшем уровне, совершив несколько важных спасений. Столичная команда вдохновилась подвигами Самсонова и одержала крупную победу со счётом 6:1. В очередной раз результативностью порадовал Александр Овечкин. Нападающий записал на свой счёт фирменный гол и голевой пас.

В четвёртом матче серии Александр Великий также отметился результативной передачей, которую превратил в гол Евгений Кузнецов. Таким образом, Овечкин вышел на второе место в истории «Кэпиталз» по длине серии с голевыми передачами в плей-офф. Форвард ассистировал в каждой встрече текущего розыгрыша Кубка Стэнли.

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В одном из интервью тренер «Флориды» Эндрю Брюнетт заявил, что Овечкина нельзя обезвредить. Можно лишь пытаться сдержать. Однако, очевидно, пока не получается в полной мере сделать и этого. Потому подопечные Питера Лавиолетта выглядят чуть предпочтительнее, когда их капитан и лидер регулярно приносит результат.



В первой очной встрече они одержали победу со счётом 4:2 в гостях. Во второй — потерпели поражение 1:5, а затем, сделав выводы, крупно обыграли противника. В четвёртом матче тоже были очень близки к победе, но Сергей Бобровский совершил чудо и сопутствовал камбэку своей команды.



На наш взгляд, в пятом противостоянии очередная работа над ошибками наверняка приведёт «Кэпиталз» к успеху. Возьмём Х2 за коэффициент 2.19. Как минимум до овертайма они вполне могут дотянуть. Хотя мы верим и в победу. Дело ещё в том, что во время регулярного чемпионата «столичные» показали лучшие параметры в гостевых играх.

Евгений Кузнецов заявил, что самое главное сейчас — сыграть надёжно в обороне, на результат. А атакующий хоккей можно показать и в пивной лиге. Вот только пока «Кэпс», в том числе благодаря стараниям Александра Овечкина, демонстрируют не такую плохую результативность. 13 шайб в четырёх играх — нормальные цифры, когда ворота противника защищает сам Бобровский.

«Флорида» — «Вашингтон»: прогноз и ставка на 5-й матч плей-офф НХЛ 12 мая 2022 года

«Флорида» имеет отличный состав и здорово выступала в регулярке. Однако её тренерский штаб имеет меньший опыт выступлений в плей-офф. Поэтому в трёх очных встречах из четырёх «Вашингтон» смотрелся увереннее и сбалансированнее. В плотной игре он быстрее находил подход к воротам оппонента, за счёт таланта Александра Овечкина делал разницу. Плюс теперь закрыт вратарский вопрос. Илья Самсонов в полном порядке. Предполагаем, что гости как минимум не проиграют в основное время.



Ставка: «Вашингтон» не проиграет за коэффициент 2.19.

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