«Рейнджерс» — «Питтсбург», 5-й матч. Игорь Шестёркин заслуживает большего

Российский голкипер очень много пропускает в плей-офф, но спрашивать надо с защитников.

12 мая состоится пятый матч 1/8 финала плей-офф НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Питтсбург Пингвинз». Начало встречи — в 2:00 мск. Букмекеры уже сделали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Рейнджерс» в основное время можно с коэффициентом 2.19, а успех «Питтсбург» доступен в букмекерских конторах за 2.70.

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Коэффициенты букмекеров на 5-й матч плей-офф НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Питтсбург Пингвинз» 12 мая 2022 года

Букмекеры уверены, что пятый матч серии плей-офф НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Питтсбург Пингвинз» 12 мая будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.59, тотал меньше 5.5 гола — за 2.21. Поставить на гол в первые 10 минут в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.63. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.55.

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На 12 мая в Национальной хоккейной лиге запланированы три встречи первого раунда плей-офф. Мы бы уделили внимание пятому матчу серии «Рейнджерс» — «Питтсбург», который пройдёт на льду «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. Счёт после четырёх игр — 3-1 в пользу «Пингвинз». Для Артемия Панарина и Игоря Шестёркина эта игра может оказаться последней в сезоне.

В четвёртом матче в Питтсбурге подопечные Майка Салливана без особых проблем разобрались с оппонентом, выиграли со счётом 7:2. Забросили пять шайб во втором периоде. После этого Игоря Шестёркина заменил Александр Георгиев. Однако винить одного голкипера не стоит. Защитники позволяли бросать, и даже с учётом таких событий нападение сумело забросить лишь две шайбы.

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Да и вообще в Питтсбурге у подопечных Жерара Галлана многое не получилось. За две встречи пропустили 14 шайб. Очень много. При этом сами забросили лишь шесть раз, что совершенно не в духе «Рейнджерс». В последнем матче голами отметились Алекси Лафренье и Адам Фокс. Артемий Панарин отдал результативную передачу, у него пять баллов в четырёх играх.

У «Питтсбурга» список внушительнее. Сидни Кросби отметился голом и отдал две передачи, став шестым игроком в истории Кубка Стэнли, который набрал 200 очков. Ему на это понадобилось 178 матчей. Евгений Малкин благодаря голу вышел на первое место среди россиян по очкам в плей-офф, опередив Сергея Фёдорова. Сейчас у Евгения 177 очков. То ли ещё будет.

Даже потеря из-за травм основных голкиперов не стала проблемой для «Пингвинз». Так что для «Рейнджерс» сейчас настало не лучшее время. Серия в руках у оппонента. Хотя винить кого-то одного нельзя, вся команда из Нью-Йорка не лучшим образом провела выезд. Благо у себя дома, хоть и проиграла первый матч серии, по силе не уступала оппоненту.

Пятый матч пока сохраняет интригу. Однако в этой паре «Питтсбург» завладел преимуществом, хотя изначально команды были наравне. На своём льду «Рейнджерс» могли бы исправиться за два поражения кряду. Статистика дома неплохая: пять побед в семи последних играх с «Питтсбургом». Уже с учётом двух матчей в плей-офф, разумеется.

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В регулярном чемпионате на своём льду проигрывать «Рейнджерс» тоже не любили: 27 побед в 41 матче. Однако и о настрое «Пингвинз» завершить серию забывать не стоит. Сопротивление от хозяев ожидаемо будет сильным, ведь дома они уже потрепали нервы и силы оппоненту. Только, кажется, проблемы с голкиперами на гостях никак не отразились. Они смотрятся предпочтительнее.

«Питтсбург» лишь раз за четыре встречи забросил менее трёх шайб. Как раз в провальной второй игре в Нью-Йорке. После команда собралась духом. Луи Доминге пропустил 11 шайб за три матча, имеет 90,60% отражённых бросков и две победы. Не такие плохие цифры, учитывая все обстоятельства. Партнёры помогают чем могут. Опыт таких противостояний есть.

У «Рейнджерс» с этим большие проблемы. Игорь Шестёркин в одиночку команду не тянет, последние две встречи это показали. Да и в плей-офф один в поле не воин, нужна командная работа, которая куда-то исчезла. Даже защитники это понимают. А ведь теперь серия висит на волоске, дальнейшая борьба за Кубок Стэнли под большим вопросом.

На данный момент нам трудно представить, что «Рейнджерс» соберутся. Максимум, на что можно рассчитывать, — тяжелейшая победа за пределами основного времени. И всё же сейчас мы бы остановились на ставке «Х2 + тотал больше 3.5 шайбы» за 1.90. «Питтсбург» в хорошей форме, как физически, так и эмоционально. Хозяевам будет очень трудно вернуть серию в нужное русло. Верится в это уже с трудом.

«Рейнджерс» — «Питтсбург»: прогноз и ставка на 5-й матч плей-офф НХЛ 12 мая 2022 года

Серия возвращается в Нью-Йорк, после неудачных двух игр у «Рейнджерс» есть шанс зацепиться. «Питтсбург» же переиграл оппонента дома, хотя на выезде испытывал проблемы. Сейчас серия в его руках, да и по состоянию клуб смотрится интереснее. Мы бы в пятом матче ждали борьбы, как в первой игре, но гости выглядят предпочтительнее.

Ставка: «Питтсбург» не проиграет + тотал больше 3.5 шайбы за 1.90.

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