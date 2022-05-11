Ян Блахович — Александр Ракич: последний шанс польского ветерана на титул

В ночь с 14 на 15 мая в Лас-Вегасе (США) состоится вечер единоборств UFC Fight Night. В его главном бою в полутяжёлом весе сойдутся бывший чемпион Ян Блахович и третий номер рейтинга Александр Ракич.

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Букмекеры считают фаворитом Ракича. Поставить на австрийского спортсмена можно с коэффициентом 1.55. Шансы Блаховича аналитики оценили коэффициентом 2.50.

На то, что бой будет полным, можно сделать ставку с коэффициентом 2.15. На то, что поединок завершится досрочно, букмекеры предложили коэффициент 1.65.

Блахович сдулся или это была случайность?

Ян Блахович – польский ветеран, который и в свои 38 смотрится в октагоне впечатляюще. Ну или смотрелся. Потому что поражение от 42-летнего Гловера Тейшейры никто не понял. Бразилец измотал поляка, навязал ему свой рисунок боя и уничтожил в партере. Показалось, что Блахович был плохо готов к поединку, хотя сам поляк заявляет, что в физическом плане всё было нормально, и корит себя за тактические ошибки.

Учитывая возраст, у Блаховича, вероятно, осталась только одна попытка ещё раз стать чемпионом. И начинать этот путь надо с боя против Александра Ракича. Главный вопрос – что всё-таки это было в поединке с Тейшейрой? Кстати, этот бой должен был состояться ещё в марте, но поединок перенесли из-за травмы Яна.

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По словам Блаховича, у него парализовало половину тела – защемило шейный нерв. К счастью, обошлось без операции, но смог ли Блахович полноценно подготовиться?

Ракич — скучный австриец

Соперник у Яна Блаховича непростой, но максимально скучный. Ни скандалов, ни трэш-тока, ни ярких боёв. Манера ведения поединка у Ракича тоже не сильно впечатляет – долгие разведки, максимальная осторожность. Попадания точные, но не очень и сильные. Побеждает австриец в основном решением судей, 3 последних его боя были полными.

При всём этом Ракич – неплохой боец. Поражение от Волкана Оздемира прервало его серию из 12 побед подряд.

Можно сказать, что Ракичу немного повезло. Вряд ли бы на него обратили внимание, но Блаховичу нужно было найти серьёзного соперника. Так что австриец получил шанс. Победит – и ворвётся в обойму претендентов на титул.

Конечно, Блахович мастеровитее, опытнее, а его мощь может свалить любого бойца. Кроме того, Ракич не опасен в партере, это тоже большой плюс для Блаховича. Но вызывает вопросы состояние поляка. К середине боя Ян, если не нокаутирует Ракича, может устать. А к главным преимуществам австрийца как раз относится выносливость. В таком случае вполне возможно, мы увидим в нокауте уже Блаховича.

Кажется, этот бой закончится досрочно, полные поединки не для Блаховича. Либо пан, либо пропал – это выражение подходит к ситуации Яна как нельзя лучше. Коэффициент на такой расклад 1.65. Интересной выглядит и ставка на успех Блаховича за 2.50: всё-таки и мотивация, и набор умений у польского бойца лучше. Да и опыта куда больше. Но букмекеры считают фаворитом Ракича, его состояние понятнее. Что ж, посмотрим, окажутся ли они правы.

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