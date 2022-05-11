«Тоттенхэм» — «Арсенал». Артета заслужил Лигу чемпионов, но Конте выжмет из себя всё

12 мая состоится перенесённый матч 22-го тура АПЛ «Тоттенхэм» — «Арсенал». Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «шпор» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.24. Успех «канониров» оценён экспертами в 3.48. Ставки на ничью принимаются за 3.74.

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Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Арсенал» 12 мая 2022 года

Букмекеры считают, что перенесённый матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Арсенал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.89, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.11. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.21. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.35. Поставить на «обе забьют» можно за 1.66.

Анализ и прогноз на матч 22-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» — «Арсенал» (12.05.2022)

12 мая состоится интереснейшая перенесённая встреча 22-го тура английской Премьер-лиги. На стадионе «Тоттенхэм Хотспур» померяются силами два лондонских клуба — «Тоттенхэм» и «Арсенал». Накаляет обстановку то, что клубы находятся в непосредственной близости друг от друга в турнирной таблице и борются за путёвку в следующий розыгрыш Лиги чемпионов.

«Тоттенхэм» занимает пятую строчку и отстаёт от расположившегося на четвёртом месте «Арсенала» на четыре очка. Нагнать принципиального соперника будет нелегко. Тем более что в последних четырёх турах чемпионата Англии успехи крайне сомнительны. За этот период клуб одержал лишь одну победу — над «Лестером» (3:1).

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Также сыграл вничью с «Брэнтфордом» (0:0) и «Ливерпулем» (1:1) и потерпел поражение от «Брайтона» (0:1). Больше всего вопросов вызывают встречи, в которых не удалось забить. Ведь «шпоры» имеют в активе результативную связку нападающих, которая состоит из Гарри Кейна и Сон Хын Мина.



Уже не первый год форварды отлично взаимодействуют на футбольном поле. А под руководством Антонио Конте, перебравшегося в стан лилово-белых в ноябре прошлого года, их эффективность выросла в разы. В текущем розыгрыше АПЛ англичанин и кореец на пару соорудили целых 33 мяча. Внушительно.

Почему же не удалось поразить ворота «Брайтона» и «Брентфорда»? Ответ банален. Не хватило стабильности. Итальянский тренер только привыкает к управлению командой. До этого его подопечные имели серию из четырёх побед кряду — над «Брайтоном» (2:0), «Вест Хэмом» (3:1), «Ньюкаслом» (5:1) и «Астон Виллой» (4:0). Держать такой темп долгое время не получилось.



С другой стороны, и «Арсенал» не славится стабильностью в нынешнем сезоне чемпионата Англии. В последних четырёх турах клуб играл строго на победу. В результате обыграл крепкий «Челси» (4:2), «Манчестер Юнайтед» (3:1), «Вест Хэм» (2:1) и «Лидс» (2:1). А вот до этого потерпел три поражения подряд — от «Кристал Пэлас» (0:3), «Брайтона» (1:2) и «Саутгемптона» (0:1).

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У Микеля Артеты в наличии очень молодой состав, которому просто не хватает опыта выступать на высоком уровне каждый матч. Безусловно, футболисты очень талантливые. Они радуют результативностью, великолепной скоростью и индивидуальным мастерством, но иногда выдают откровенно плохие матчи.



Один из наиболее наглядных тому примеров — поражение в 1/32 финала Кубка Англии от «Ноттингем Форест» (0:1) и последующий вылет из соревнования. В той встрече лондоны не сумели нанести ни одного удара в створ при 10 ударах в принципе. А ведь Микель Артета выпустил основной состав. Именно класса тут не хватило.



Хотя такие выступления достаточно редки для «канониров». Они предпочитают атакующую модель игры и пользуются скоростью фланговых игроков — Букайо Саки, Эмиля Смит-Роу и Габриэла Мартинелли. За счёт этого имеют приличную статистику на дистанции: за 35 встреч в АПЛ забили 56 мячей. Правда, и пропустили за этот период немало — 42.

У «шпор» аналогичные цифры за тот же период: наклепали 60 мячей, а пропустили — 40. Безусловно, обе команды сверхмотивированы одержать победу, но выявить фаворита проблематично из-за нестабильности. Зато, на наш взгляд, вполне можно проверить голы в обе стороны за коэффициент 1.66.



В пяти из шести последних официальных очных встреч оппоненты обменивались голами. Думается, в этот раз нападающие вновь разочаруют опытного Уго Льориса и талантливого Аарона Рамсдейла. К слову, второй совсем недавно оправился от травмы и после этого пока ещё ни разу не отстоял на ноль в АПЛ.

Прогноз и ставки на матч 22-го тура АПЛ «Тоттенхэм» — «Арсенал» 12 мая 2022 года

«Тоттенхэм» при Конте прилично добавил, даже сумел дать отпор «Ливерпулю» в матче последнего тура АПЛ. В его голе сомневаться не приходится, ведь Сон и Кейн в отличном тонусе. Забивают регулярно и много. Неудачи бывают, как и у «Арсенала», но нечасто. «Канониры» тоже могут похвастаться отличной группой атаки, которая принесла победы в последних четырёх турах АПЛ. История очных встреч за голы с обеих сторон. Проверим такой исход и в этот раз.

Ставка: обе забьют за коэффициент 1.66.

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