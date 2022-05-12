«Тоттенхэм» — «Арсенал», НХЛ и другие события. Что смотреть 12 мая

Весна вступила в свою завершающую фазу, а вместе с ней и сезон в игровых видах спорта. Клубный футбол, хоккей и баскетбол сейчас на самом интересном отрезке. Набирает обороты теннисный сезон. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 12 мая.

На что ставить в футболе 12 мая

Главный матч дня – лондонское дерби «Тоттенхэм» — «Арсенал». Пикантности придаёт тот факт, что команды ещё и борются за место в зоне Лиги чемпионов. Фавориты в этой борьбе – «канониры», но у команды Антонио Конте ещё есть шансы.



Три матча в Испании. «Реал Сосьедад» примет «Кадис», мадридский «Реал» сыграет с «Леванте», а «Райо Вальекано» встретится с «Вильярреалом».

На что ставить в хоккее 12 мая

В НХЛ могут определиться сразу 4 участника второго раунда. «Каролина», «Торонто», «Сент-Луис» и «Лос-Анджелес» ведут в своих сериях 3-2. Победят в шестых матчах – пройдут дальше. Правда, соперники точно против. Это, соответственно, «Бостон», «Тампа», «Миннесота» и «Эдмонтон».

На что ещё ставить 12 мая

На теннисном турнире в Риме Карен Хачанов сыграет со Стефаносом Циципасом, а в женских соревнованиях Дарья Касаткина сразится с Паулой Бадосой.



В НБА в ночь на четверг будут пробовать оформлять путёвки в полуфинал «Майами» и «Финикс». Ну а «Филадельфия» и «Даллас» попытаются затянуть серии в решающие, седьмые матчи. Пока в этих противостояниях 3-2. В Единой лиге ВТБ «Локомотив-Кубань» и ЦСКА сыграют четвёртый матч серии, пока армейцы впереди 2-1.



В женской волейбольной Суперлиге развязка: решающий, пятый матч финала. Калининградский «Локомотив» сыграет с «Уралочкой», где до сих пор верховодит легендарный Николай Карполь. Ему уже 84, а он может вновь стать чемпионом. Впервые с 2005 года.