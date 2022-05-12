«Локомотив» — «Динамо». Сандро Шварц попрощается со вторым местом РПЛ

14 мая состоится матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Динамо». Начало игры — в 16:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу бело-голубых в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.90. Успех красно-зелёных оценён экспертами в 4.33. Ставки на ничью принимаются за 4.10.

Прогноз на матч «Локомотив» — «Динамо» с коэффициентом 3.89.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Локомотив» — «Динамо» 14 мая 2022 года

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Локомотив» — «Динамо» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.88, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.12. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.45. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.16. Поставить на «обе забьют» можно за 1.72.

Анализ и прогноз на матч 29-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Динамо» (14.05.2022)

Последний месяц весны радует яркими футбольными противостояниями. Российская Премьер-Лига вышла на финишную прямую, участникам осталось провести всего два матча. 14 мая состоятся четыре встречи 29-го тура. В одной из них на стадионе «РЖД Арена» в московском дерби померяются силам «Локомотив» и «Динамо».

В последних шести турах в РПЛ «Локомотив» добыл очень разнообразные результаты. Сначала уступил «Ростову» (1:4), затем сыграл вничью с «Сочи» (2:2), обыграл «Нижний Новгород» (2:1), уступил «Зениту» (1:3) и «Краснодару» (0:1), а также одержал верх над пребывающим в кризисе «Рубином» (1:0).

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Только в противостоянии с казанцами удалось сохранить ворота на замке. После зимнего перерыва железнодорожники, можно сказать, пристрастились вытаскивать мячи из собственной сетки. Несмотря на старания талантливого Даниила Худякова и опытного Маринато Гильерме, за последние 12 встреч в РПЛ пропустили 17 мячей. Многовато.



Команде сильно не хватает профильных защитников. Новый наставник красно-зелёных — Заур Хапов — прекрасно это понимает. Тренер пытается найти оптимальный подход, пробуя на позициях защитников хавбеков. Пока сохранять баланс получается с переменным успехом. Возможно, летнее трансферное окно поможет поправить положение дел.

Зимой же «Локомотив» усилился двумя нападающими — Вильсоном Изидором и Яном Кухтой. Трансферы принесли колоссальную пользу. Особенно здорово влился в течение первенства француз. Форвард принял участие в 10 встречах в РПЛ, где записал на свой счёт семь голов и голевую передачу.



Бомбардир мог пополнить статистику ещё одним забитым мячом в матче последнего тура РПЛ с «Рубином». Однако уступил право пробить пенальти на последних минутах встречи Антону Миранчуку. Полузащитник наконец-то восстановился от травмы и начал получать игровую практику. Это пойдёт только на пользу и без того хорошей результативности железнодорожников.



А вот «Динамо» после побед в РПЛ над «Краснодаром» (1:0), «Нижним Новгородом» (1:0) и «Ахматом» (2:0) потерпело три поражения подряд. Сначала от ЦСКА (0:1), затем — «Урала» (2:3) и «Крыльев Советов» (2:5). Пожалуй, переломным моментом стало поражение от армейцев. До него команда сохраняла шансы на золотые медали и боролась с «Зенитом» наравне.

Волей-неволей неудача сказалась на мотивации игроков и их тонусе. Ранее надёжная линия обороны полностью рассыпалась в матчах с уральцами и самарцами. Зато клуб сумел настроиться должным образом на Кубке России и преуспел. В полуфинале была разгромно обыграна «Алания» (3:0) из ФНЛ.

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Начало разгрому положил Фёдор Смолов. На 22-й минуте нападающий забил гол с передачи Дениса Макарова, а в начале второго тайма ассистировал на Арсена Захаряна. Бомбардир отлично усилил бело-голубых, добавив в их игру опыта и мастерства в завершении моментов.



На данный момент подопечные Сандро Шварца полностью сконцентрированы на финале Кубка России, который запланирован на 29 мая. Мотивация не уступить вторую строчку «Сочи» в турнирной таблице РПЛ, безусловно, имеется. Однако избежать поражений в противостояниях с «Уралом» и «Крыльями Советов» она не помогла.



Потому в грядущем матче, который состоится на стадионе «РЖД Арена», нас наверняка ждёт результативный футбол. Можно взять ТБ 2.5 мяча за коэффициент 1.88. Заур Хапов, вероятно, позволит себе очередные эксперименты в обороне. Его команда не претендует на призовые места, а искать рабочие защитные связки на будущий сезон необходимо уже сейчас.

С другой стороны, в четырёх из пяти последних официальных очных встреч были голы с обеих сторон. В этот раз история имеет все шансы повториться. Обе команды усилились зимой высококвалифицированными нападающими и предпочитают атакующие стили игры. Думается, сыграет «обе забьют». Коэффициент — 1.72.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Локомотив» — «Динамо» 14 мая 2022 года

«Динамо» совсем раскисло после поражения от ЦСКА. За два матча пропустило восемь мячей. От имеющего хорошую линию атаки «Локомотива» тоже наверняка натерпится. Хотя железнодорожники и сами сильно сбавили в надёжности обороны. Пропускают много и регулярно. Вряд ли сумеют сохранить ворота в сохранности и в предстоящей встрече. История очных матчей на стороне голов с обеих сторон. Поверим в такой исход и в этот раз.



Ставка: обе забьют за коэффициент 1.72.

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