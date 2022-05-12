«Рома» — «Фейеноорд»: Жозе Моуринью войдёт в историю

25 мая в Тиране (Албания) пройдёт первый в истории финал Лиги конференций. До решающего матча добрались итальянская «Рома» и «Фейеноорд» из Нидерландов. Тренер итальянского клуба Жозе Моуринью может войти в историю как первый наставник, который смог выиграть все три еврокубковых трофея.

Моуринью обратился к Анчелотти после выхода в финал Лиги конференций.

И букмекеры считают, что у него это получится. Поставить на победу «Ромы» можно за 2.35. Шансы «Фейеноорда» аналитики оценили коэффициентом 3.00. На ничью в основное время предлагают коэффициент 3.40.

Эксперты склоняются к тому, что игра будет результативной. Поставить на ТБ 2.5 гола можно с коэффициентом 1.79. На ТМ 2.5 гола предложили котировку 2.03. Сделать ставку на то, что обе команды забьют, можно за 1.68, а обратный исход идёт за 2.20.

Самый весёлый финал

Первый в истории финал Лиги конференций обещает быть ярким и интересным. «Рома» Жозе Моуринью в сезоне не блистала: за 2 тура до конца чемпионата Италии «волки» идут шестыми и могут даже лишиться еврокубков. При этом в Лиге конференций команда выглядит неплохо: «Витесс» и «Будё-Глимт» прошли не то чтобы уверенно, но в нужный момент были убийственно хладнокровны.

Ну а в полуфинале с «Лестером» сыграли по классике: ничья на выезде, победа дома. Тэмми Абрахам поразил ворота соотечественников в дебюте, а дальше включилась защита Моуринью. Отдали сопернику территорию, но сыграли грамотно и надёжно. В итоге заслуженная путёвка в финал.

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«Фейеноорд» же к финалу шёл весело и бесшабашно. 5:2 и 3:1 с «Партизаном», 3:3 и 3:1 со «Славией». Наконец в первом полуфинальном матче с «Марселем» голландцы победили 3:2. Ответный матч на «Велодроме» из тенденции выбивается. «Фейеноорд» удержал нулевую ничью, хотя французы давили очень прилично. Кстати, наверняка за голландский клуб будут переживать поклонники «Спартака», ведь здесь в аренде Гус Тиль и Йоррит Хендрикс.

Кажется, здесь стоит ждать голов. Голландцы патологически не умеют терпеть, один матч здесь не показатель. Ну а «Рома» играет по большей части от соперника, уколоть контратакой команда Моуринью никогда не откажется. Здесь напрашивается ставка «обе забьют», коэффициент 1.68. Можно пробовать и ТБ 2.5 гола, уж слишком бесшабашен «Фейеноорд», на этот исход можно поставить за 1.79.

Моуринью должен войти в историю

Жозе Моуринью при всей своей неоднозначности и последних провалах – великий тренер. Лига чемпионов с «Порту» и «Интером», Лига Европы с «МЮ» и тогда ещё Кубок УЕФА с «Порту». И вот финал Лиги конференций. Можно войти в историю. Сам Моуринью пока отшучивается и отправляет месседж Карло Анчелотти: «Давай вместе победим в финалах!»

Что ж, это будет красивая история. И если команда Анчелотти в финале Лиги чемпионов – явный андердог, то «Рома» как раз фаворит. У итальянцев и состав помощнее, и манера игры куда более гибкая, вариативная. Поэтому коэффициент 2.35 на победу «волков» — неплохой вариант. Ну а если вы сомневаетесь в победе в основное время, можно сделать ставку за 1.73 на победу с учётом вероятных овертайма и серии пенальти. Удачных ставок!

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