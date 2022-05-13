«Вашингтон» — «Флорида», 6-й матч. Александр Овечкин отменит вынесенный приговор

«Кэпиталз» в шаге от вылета. Пора капитану брать всё в свои руки.

14 мая состоится шестой матч 1/8 плей-офф НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Флорида Пантерз». Начало встречи — в 2:30 мск. Букмекеры уже сделали прогноз, они отдают предпочтение гостям. Поставить на победу «Пантерз» в основное время можно с коэффициентом 1.90, успех «Кэпиталз» доступен в букмекерских конторах за 3.20.

Почему шестой матч с «Флоридой» станет для «Вашингтона» последним в сезоне.

Коэффициенты букмекеров на 6-й матч плей-офф НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Флорида Пантерз» 14 мая 2022 года

Букмекеры считают, что шестой матч серии плей-офф НХЛ «Вашингтон» — «Флорида» 14 мая будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.43, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.62. Поставить на гол в первые 10 минут в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.56. На ничью в основное время предлагают сделать ставку за 4.80.

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14 мая в Национальной хоккейной лиге состоятся три встречи первого раунда плей-офф. Мы бы уделили внимание шестому матчу пары «Вашингтон» — «Флорида», который пройдёт на льду «Кэпитал Уан-Арены» в Вашингтоне. Первое вбрасывание запланировано на 2:30 мск. После пяти игр счёт в серии — 3-2 в пользу «Флориды».

Последние две встречи «Флорида» оставила в своей копилке. Пятый матч для «Вашингтона» вообще пошёл не по плану. Столичный клуб выигрывал со счётом 3:0 к 24-й минуте, но в итоге уступил 3:5. «Пантерз» вспомнили, как умеют переворачивать всё с ног на голову. Ещё в регулярном чемпионате были случаи, когда проигрывали всухую, но после сирены выходили победителями.

Так произошло и теперь. Команда Эндрю Брюнетта забросила пять безответных шайб и вышла вперёд в серии. Матч получился весьма интересным и, что характерно, снова голевым. В составе «Вашингтона» Ти Джей Оши отметился дублем, у него пять шайб в пяти встречах и суммарно шесть очков в плей-офф. Евгений Кузнецов отдал две передачи, у него четыре балла в пяти играх.

Александр Овечкин отметился передачей, которая стала для него 69-й в плей-офф. Обошёл по этому показателю Сергея Гончара и вышел на шестое место в истории НХЛ среди россиян по количеству передач в плей-офф. Кроме того, капитан отмечается результативным баллом в каждой игре, у него шесть очков. Весьма неплохая статистика, если не учитывать, что мало голов.

У «Флориды» в пятом матче зажигал Картер Вераге, он заработал пять очков суммарно. Оформил дубль и отдал три передачи. Благодаря этому у хоккеиста 10 очков в пяти играх. Он теперь среди лидеров в гонке бомбардиров с пятью шайбами. В спину дышит Кейл Макар — у того 10 баллов, но лишь три шайбы. Также Александр Барков отметился ассистентским дублем в последней встрече.

Форвард «Вашингтона» Оши обратился к партнёрам после третьего поражения от «Флориды».

Статистика, как видно, у тех и других весьма хорошая. Единственное, что удручает фанатов «столичных», так это два поражения. А ведь «Вашингтон» по серии вообще не уступает яркому оппоненту. Илья Самсонов неплохо выручает команду, имеет 92,31% отражённых бросков. На фоне самого Сергея Бобровского (90,21%) совсем здорово. По игре и по силе соперники наравне.

Шестой матч серии будет нести в себе интригу. Для «Кэпс» эта игра может стать последней, либо же они перевернут серию и дотянут до седьмой. У себя дома, разумеется, надо выгрызать победу. Статистика последних очных игр в Вашингтоне совсем не против. В последних пяти случаях хозяева выиграли три раза. Нормально.

Проиграли дважды лишь за пределами основного времени. Один раз был совершенно недавно — то самое поражение 10 мая со счётом 2:3 в овертайме. При таких раскладах вполне можно рассчитывать, что на своём льду «столичные» не упустят шанса сравнять счёт. Как минимум снова не проиграть в основное время вполне могут.

Последние две игры «Вашингтон» провёл хорошо, но подкачала реализация моментов. Плюс где-то не хватило удачи. Так что сбрасывать хозяев со счетов и выписывать уже сейчас им приговор точно не стоит. Мы бы рассмотрели ставку на то, что «Вашингтон» не проиграет за 1.93. Коэффициент интересный, около двойки. Если добавить сюда тотал больше 3.5 шайбы, можно поднять до 2.12.

Конечно, «Флорида» постарается всеми силами закончить серию в Вашингтоне. Однако опыта у «Вашингтона» в таких матчах побольше. Команда не первый год играет в плей-офф, знает, как выходить из подобных ситуаций. Сейчас самое время показать свой характер. В том числе и капитану — Александру Овечкину.

«Вашингтон» — «Флорида»: прогноз и ставка на 6-й матч плей-офф НХЛ 14 мая 2022 года

«Вашингтон» усложнил себе жизнь, уступив в прошлой игре с 3:0. Однако теперь играет дома, а дома играет неплохо с «Флоридой». «Пантерз» наверняка захотят побыстрее закончить серию, но явного преимущества не наблюдается. Особенно в последних двух встречах, где «Вашингтон» сам упустил своё. Думается, дома такой ошибки не повторится. Опыт у «столичных» приличный, сейчас самое время собраться.

Ставка: «Вашингтон» не проиграет в основное время за 1.93.

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