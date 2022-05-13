«Спартак» — «Зенит»: без чемпионских коридоров и турнирных задач

15 мая в Москве в рамках 29-го тура РПЛ сыграют «Спартак» и «Зенит». Встреча уже не несёт турнирного значения, но принципиальность противостояния, как всегда, зашкаливает, ведь «Спартак» в первом круге получил унизительные 1:7. Смогут ли красно-белые взять реванш?

Букмекеры считают, что петербуржцы снова победят. Поставить на победу «Зенита» можно с коэффициентом 1.82. Шансы «Спартака» оценили котировкой 4.10. За такой же коэффициент можно поставить и на ничейный исход.



Аналитики склоняются к тому, что матч будет результативным. Поставить на ТБ 2.5 можно за 1.57, а на ТМ 2.5 предложили коэффициент 2.40. На то, что обе команды смогут забить, дают коэффициент 1.55.

«Зенит» не так силён, как в первом круге

В первом круге «Зенит» просто камня на камня не оставил от «Спартака», но сейчас клуб из Санкт-Петербурга не так силён. Уже нет в команде Сердара Азмуна и Ярослава Ракицкого, а Деян Ловрен уже очень долго лечится. Травмированы Станислав Крицюк и Вячеслав Караваев. Другое дело, что оставшихся ресурсов, особенно в группе атаки, более чем хватило, чтобы досрочно стать чемпионами. Слишком нестабильны конкуренты петербуржцев.



Конечно, к предстоящей игре команда Сергея Семака отнесётся очень серьёзно. Но при этом никакого давления на команду нет, можно играть в своё удовольствие.

«Спартак» на подъёме

Красно-белые решили задачу – сохранили прописку в РПЛ, как бы это цинично ни звучало. А вообще для команды Паоло Ваноли главный турнир – Кубок России. И вот там у команды всё идёт очень неплохо. На неделе «Спартак» обыграл «Енисей» в полуфинале (3:0) и вышел в решающий раунд соревнований, где его ждёт принципиальный матч с «Динамо».



Разумеется, красно-белые подойдут к матчу в хорошем настроении. Тем более что победная серия команды насчитывает уже 3 матча. И, кстати, в каждом из них «Спартак» забивал как минимум 2 гола. Ну а Паоло Ваноли уже успел припомнить поражение в первом круге и тем самым мотивировать команду на предстоящий матч.



А тут ещё и история с чемпионским коридором. В СМИ начались разговоры о том, должны ли спартаковцы сделать его для «Зенита». Наверняка эта история тоже придаст эмоций москвичам, даже разговоры о возможности такого коридора – дополнительная мотивация для команды. Пусть матч для «Спартака» и не несёт турнирного значения.

На что ставить?

Паоло Ваноли однозначно не будет, как Руй Витория, ввязываться с петербуржцами в открытый футбол. «Спартак» постарается сыграть вторым номером и проводить быстрые контратаки через фланги. Благо нападение у москвичей сейчас в порядке. Логично ставить на то, что обе команды забьют: в обороне и те и другие испытывают проблемы, а вот впереди всё хорошо и у тех, и у других. Коэффициент 1.55 небольшой, но надёжный.

«Спартак» не выигрывал у «Зенита» уже 4.5 года, но при этом на «Открытие Арене» красно-белые если и проигрывали, то не более чем в один мяч. Поэтому можно взять победу «Спартака» с форой (0) за 1.41. Опять же – немного, но надёжно. А вообще в 4 последних матчах в Москве у клубов по одной победе и две ничьих. Так что можно рассматривать и непроигрыш спартаковцев за 2.05.



Дерби есть дерби, поэтому ждём бескомпромиссного, эмоционального футбола с кучей спорных моментов. Пенальти в матче идёт за 2.35, удаление — за 2.95. Поставить на то, что будет и то, и другое, можно с коэффициентом 5.50.



Артём Дзюба и «Спартак» — особая статья. Форвард расстался с красно-белым клубом не на лучшей ноте, болельщики его ненавидят, а сам Артём регулярно огорчает «Спартак». Любопытна ставка на то, что нападающий забьёт больше в этом матче, чем вся команда «Спартака». Коэффициент этого исхода – 7.30.



Даже если «Спартак» и «Зенит» больше не имеют задач в чемпионате РПЛ, матч не перестанет быть принципиальным. Ждём яркий футбол. Удачных ставок!