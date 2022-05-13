«Ростов» — «Химки». Валерий Карпин продлит мучения химчан

14 мая состоится матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Химки». Начало игры — в 16:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу ростовчан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.18. Успех химчан оценён экспертами в 3.52. Ставки на ничью принимаются за 3.54.

Прогноз на матч «Ростов» — «Химки» с коэффициентом 3.04.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Ростов» — «Химки» 14 мая 2022 года

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Ростов» — «Химки» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.14, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.79. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.27. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.47. Поставить на «обе забьют» можно за 1.88.

Анализ и прогноз на матч 29-го тура чемпионата России «Ростов» — «Химки» (14.05.2022)

Последний месяц весны радует яркими футбольными противостояниями. Российская Премьер-Лига вышла на финишную прямую, участникам осталось провести всего два тура. 14 мая состоятся четыре встречи 29-го тура. В одной из них на стадионе «Ростов Арена» местный «Ростов» примет «Химки».

После четырёхматчевой серии побед в чемпионате России ростовчане потерпели поражение от «Краснодара» (1:2) и сыграли вничью с «Уфой» (0:0). В обоих случаях нанесли больше ударов, чем оппоненты, и могли добыть более симпатичные результаты. Немного не хватило реализации и активности.

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Наиболее интригующе выглядела вывеска встречи с уфимцами. Противостояние двух лучших бомбардиров первенства — Гамида Агаларова и Дмитрия Полоза — обещало быть ярким и результативным, а получилось скучным и прагматичным. Единственным действительно интересным моментом игры стал незабитый пенальти.



Не реализовал 11-метровый удар как раз Дмитрий Полоз. Нападающий мощным ударом сотряс перекладину ворот противника. Стоит заметить, что незабитый пенальти стал для него вторым в карьере. Первый случился месяц назад в матче 19-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:0).

После встречи с командой из Уфы главный тренер «Ростова» Валерий Карпин отдал должное оппоненту. Специалист отметил простоту и эффективность футбола уфимцев. Впрочем, есть за что хвалить и самого Карпина. Благодаря возвращению наставника клуб поднялся из зоны вылета на 10-ю строчку в турнирной таблице и выглядит очень собранно.

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Химчане же за последние пять матчей в чемпионате России одержали лишь две победы — над ЦСКА (4:2) и «Крыльями Советов» (4:1). Также сыграли вничью с «Нижним Новгородом» (0:0) и «Уфой» (1:1). Поражение потерпели от «Зенита» (0:1). Для начала рассмотрим успешные встречи, так как их результаты не совсем закономерны.



Обыграть армейцев клуб из Химок сумел за счёт отсутствия важного игрока оппонента — Игоря Дивеева. Из-за травмы защитник не принял участия в матче. Вследствие этого москвичи полностью провалились в обороне. А вот встреча с самарцами запомнилась противоречивым судейством главного арбитра Алексея Матюнина.

Рефери совершил несколько ошибок в пользу химчан, которые сильно повлияли на исход противостояния. К 40-й минуте встречи «Крылья Советов» вели в счёте и выглядели фаворитами, однако уже через несколько минут был несправедливо удалён Денис Якуба и назначен 11-метровый удар.

«Химки» воспользовались численным преимуществом и пополнили копилку тремя набранными баллами. Таким образом, вскарабкались на 12-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. Мотивация уйти как можно дальше от зоны стыковых матчей за вылет в ФНЛ, безусловно, очень велика, но удастся ли добыть очки в матче с «Ростовом»?



Непосредственное участие во встрече не сможет принять Сергей Юран. Наставник был дисквалифицирован на два матча за ненормативную лексику в адрес судьи противостояния 27-го тура чемпионата России с «Уфой». Один матч уже миновал. Тогда химчане потерпели поражение от «Зенита».



Без Юрана на бровке будет очень нелегко. Тренер присоединился к коллективу зимой и грамотным руководством прилично усилил игру красно-чёрных. Тренер способствовал качественному росту юных футболистов и сумел найти в их лице замену ушедшим легионерам. При таком раскладе гораздо больше верится в успех жёлто-синих. Коэффициент — 2.18.

К тому же Валерий Карпин прошёл тот же путь становления. Ростовчане достались ему не в лучшем тонусе, с кучей проблем. Знающий систему клуба наставник использовал имеющиеся резервы наилучшим способом и сумел добыть четыре победы подряд — над «Крыльями Советов» (1:0), «Локомотивом» (4:1), «Арсеналом» (2:1) и «Спартаком» (3:2). Думаем, его подопечные выиграют и в этот раз.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Ростов» — «Химки» 14 мая 2022 года

«Ростов» добыл хорошие результаты в последних шести турах. За этот период одержал четыре победы. Карпин наверняка проведёт работу над ошибками после неудач с «Краснодаром» и «Уфой». «Химки» же в последних пяти встречах одержали лишь две победы над ослабленными противниками. Плюс грядущий матч пропустит Сергей Юран, что немаловажно. Думается, ростовчане окажутся сильнее.



Ставка: победа «Ростова» за коэффициент 2.18.

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