«Челси» — «Ливерпуль». Юрген Клопп достанет недостающий пазл

14 мая состоится финальный матч Кубка Англии «Челси» — «Ливерпуль». Начало игры — в 18:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным гостям: поставить на победу мерсисайдцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.17. Успех лондонцев оценён экспертами в 3.64. Ставки на ничью принимаются за 3.76.

Коэффициенты букмекеров на финал Кубка Англии «Челси» — «Ливерпуль» 14 мая 2022 года

Букмекеры сомневаются, что матч «Челси» — «Ливерпуль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.98, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.01. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.40. Гол номинальных гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.22. Поставить на «обе забьют» можно за 1.74.

Анализ и прогноз на финал Кубка Англии «Челси» — «Ливерпуль» (14.05.2022)

Команды трижды сталкивались в течение текущего сезона и за этот период ни разу не смогли выявить победителя в основное время. В чемпионате Англии два раза сыграли вничью — 1:1 и 2:2. В финале Кубка английской лиги по итогам 90 минут на табло горели нули. В дополнительное время определить сильнейшего тоже не удалось, а в серии послематчевых пенальти удачливее оказались красные — 11:10.

Фаворитами встречи мерсисайдцы выглядят и в этот раз. Они располагаются на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Англии и имеют в активе 17-матчевую беспроигрышную серию. Стоит заметить, что за этот период лишь три раза сыграли вничью. Всё остальное — победы, сопровождающиеся отличной результативностью.



Соперничество с «Манчестер Сити» за первое место держит подопечных Юргена Клоппа в потрясающем тонусе. Впрочем, в течение всего текущего сезона уровень их игры вызывал только восхищение. За 36 матчей в АПЛ красные пропустили только 24 мяча, а сами сумели наколотить 89. Внушительно!



За счёт потрясающей результативности линии атаки, которая состоит из Мохамеда Салаха, Садио Мане, Диогу Жоты и Луиса Диаса, команда из Ливерпуля добыла путёвку в финал Лиги чемпионов. В полуфинале обыграла по сумме двух матчей «Вильярреал» (5:2). В обеих встречах египтянин отметился голевыми передачами, а сенегалец — голами.

Таким образом, Мане повторил рекорд Фрэнка Лэмпарда по количеству забитых мячей в плей-офф Лиги чемпионов за английский клуб. Также сенегальский нападающий помог мерсисайдцам обыграть в полуфинале Кубка Англии «Манчестер Сити» (3:2). Форвард записал на свой счёт два мяча, один из которых стал победным.



А вот «Челси» за последние восемь встреч в АПЛ одержал лишь три победы — над «Саутгемптоном» (6:0), «Вест Хэмом» (1:0) и «Лидсом» (3:0). Также сыграл вничью с нестабильным «Манчестер Юнайтед» (1:1) и «Вулверхэмптоном» (2:2). Поражения потерпел от «Брентфорда» (1:4), «Арсенала» (2:4) и «Эвертона» (0:1).



Нестабильность «аристократов» связана с отсутствием результативного форварда. Ромелу Лукаку и Тимо Вернер в текущем сезоне совсем не внушают доверия. На двоих форварды забили только 12 мячей в чемпионате Англии. В других соревнованиях имеют идентично скромную статистику. Маловато будет.

Отчасти из-за этого лондонцы не преуспели в Лиге чемпионов. Выбыли, уступив на стадии 1/4 финала мадридскому «Реалу». Первый матч проиграли со счётом 1:3. Создали много моментов, но банально не хватило реализации. Во втором противостоянии сумели навязать равную борьбу и забить три мяча, однако этого оказалось недостаточно. Карим Бензема нашёл, чем ответить.

Безусловно, подопечные Томаса Тухеля выложатся на полную в грядущем матче. По сути они уже практически гарантировали себе топ-4 АПЛ и лишились возможности преуспеть в других соревнованиях. «Ливерпулю» же ещё предстоит побороться с «Реалом» в финале Лиги чемпионов. График у синих однозначно проще.



Однако кадровый вопрос может сильно усложнить жизнь «аристократам». В матче последнего тура АПЛ не смогли принять участия сразу три ключевых игрока — Н'Голо Канте, Матео Ковачич и Бен Чилуэлл. Футболисты пребывают в лазарете и вряд ли успеют восстановиться к предстоящему противостоянию. Вопрос с центром полузащиты остаётся открытым.



Красным с их-то атакой не составит труда ударить по слабым местам синих. Завладев центром поля, они наверняка создадут много моментов, которые превратят в голы результативные нападающие. На наш взгляд, отличный вариант для ставки — победа номинальных гостей за коэффициент 2.17.

Альтернатива — тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.98. Лондонцы пропустили по четыре мяча от «Брентфорда» и «Арсенала» в матчах 31-го и 25-го тура АПЛ соответственно. Сами тоже не бездействовали. Несмотря на важность, предстоящий матч, вероятнее всего, получится ярким и результативным.

Прогноз и ставки на матч финала Кубка Англии «Челси» — «Ливерпуль» 14 мая 2022 года

«Челси» несёт кадровые потери и не лучшим образом выступил в последних восьми турах в АПЛ. Клуб не может толком положиться на нападающих, в отличие от «Ливерпуля», где феерят Мане, Салах и Жота. При этом мерсисайдцы выглядят на порядок стабильнее. Они преуспевают во всех соревнованиях и находятся в потрясающем тонусе. Думается, сумеют одержать победу в основное время.

Ставка: победа «Ливерпуля» за коэффициент 2.17.