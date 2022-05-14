«Торонто» — «Тампа-Бэй», 7-й матч. Кучеров или Мэттьюс? Россиянин снимет все вопросы!

15 мая состоится седьмой матч 1/8 финала плей-офф НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг». Начало встречи — в 2:00 мск. Букмекеры уже сделали прогноз, они отдают небольшое предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Мэйпл Лифс» в основное время можно с коэффициентом 2.33, успех «Лайтнинг» доступен в букмекерских конторах за 2.74.

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Коэффициенты букмекеров на 7-й матч плей-офф НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» 15 мая 2022 года

Букмекеры считают, что седьмой матч серии плей-офф НХЛ «Торонто» — «Тампа-Бэй» 15 мая будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.51, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.42. Поставить на гол в первые 10 минут можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.60. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.80.

«Торонто» — «Тампа-Бэй»: анализ и прогноз на 7-й матч 1/8 финала Кубка Стэнли (15.05.2022)

Накал борьбы и эмоций в первом раунде дошёл до невероятного уровня. На 15 мая в Национальной хоккейной лиге запланированы две встречи плей-офф. Мы бы уделили внимание седьмому матчу серии «Торонто Мэйпл Лифс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг». Он пройдёт на льду «Скотиабанк-Арены» в Торонто. Первое вбрасывание состоится в 2:00 мск.

Изначально никто не ждал в этом противостоянии быстрой развязки, но валерьянку фанатам открыть всё же пришлось. В шестом матче подопечные Джона Купера вырвали победу из-под носа «Торонто» — 4:3 ОТ. Хотя по ходу «Тампа» вела в счёте 2:0, менее чем за девять минут второго периода пропустила сразу три шайбы. Спастись удалось в третьей двадцатиминутке.

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Никита Кучеров в большинстве сравнял счёт, включился в нужное время. Благодаря нападающему у команды появился шанс. А ещё этот гол стал 46-м в карьере Никиты в Кубке Стэнли, он вышел на четвёртое место по этому показателю среди россиян. Победу принёс на 19-й минуте овертайма Брейден Пойнт, который набрал 1+1 в матче. Теперь нас ждёт седьмой матч, и он будет ещё жарче.

«Тампа» 17 раз побеждала в плей-офф НХЛ после проигранных матчей. К слову, в воротах всегда был Андрей Василевский. Хотя у него сейчас всего 88,59% отражённых бросков, но команду выручает. Партнёры в ответ помогают ему. В составе «Торонто» же есть Остон Мэттьюс, он отметился голом. Джон Таварес оформил дубль, но, увы, этого оказалось недостаточно.

Седьмой матч пройдёт в Торонто, и у местного клуба есть реальные шансы впервые с 2004 года пройти дальше 1/8 финала турнира. В шестой игре немного не хватило для победы. Но на то это и плей-офф, где нельзя терять концентрацию до финальной сирены. К тому же серия развивалась так, что «Тампа» должна была выгрызать победу. Была по ходу в роли догоняющей, но далеко оппонента не отпускала.

Сыграли опыт и характер. Соперник, конечно, старался испортить жизнь в серии, где-то и сами «Лайтнинг» виноваты в этом. Впрочем, это уже история. Теперь в голове только седьмой матч. Хозяева дважды имели успех в трёх домашних очных встречах. Значительное преимущество. Хотя в регулярном чемпионате выделить фаворита не удаётся. Слишком хороши были обе команды, уступать не планировали.

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При этом в плей-офф команды играют отменно в атаке, что важно отметить. Забивают прилично — в пяти из шести играх тотал превысил 5,5 шайбы. При этом на двоих отгрузили 44 шайбы за эти шесть встреч, очень неплохо. Хотя хозяева даже чуть больше огорчили оппонента (23 гола против 21).

В последнем матче серии, конечно, «Торонто» постарается на своём льду вырвать победу. Такой шанс выпадает редко, особенно когда можно вытеснить последнего обладателя Кубка Стэнли. Однако недавняя победа наверняка придала «Тампе» уверенности. Седьмой матч явно будет непростым для обеих сторон. Права на ошибку нет, мотивации у соперников достаточно.

И всё же мы бы снова ждали результативную игру. Тотал больше 6 шайб за 1.72 выглядит интересно. Команды вряд ли захотят отсиживаться в обороне, это им было несвойственно на протяжении всей серии, едва ли изменится отношение и теперь. Так что голов снова будет достаточно. А хватит ли клубам 60 минут — пока неясно.

В то же время можно поразмыслить над ставкой «итоговая победа «Тампы» за 2.12. У гостей опыта выступлений на таком уровне больше, они знают, как действовать. Скорее всего, это окажет влияние на ход седьмой игры. Букмекеры отдают предпочтение хозяевам, но 18 лет без участия во вторых раундах плей-офф обязательно скажут своё слово.

«Торонто» — «Тампа-Бэй»: прогноз и ставка на 7-й матч плей-офф НХЛ 15 мая 2022 года

«Тампа-Бэй» выгрызла шанс пройти в следующий раунд. Впереди седьмой матч серии. «Торонто» дома играет неплохо, в плей-офф уже дважды огорчил оппонента. Будет явно нелегко. Однако опыта у гостей явно больше, два Кубка Стэнли подряд — тому доказательство. Думается, при всей мотивации хозяев гости смогут пройти дальше. Всё же канадцы не выходили во второй раунд 18 лет, а это много.

Ставка 1: итоговая победа «Тампа-Бэй» за 2.12.

Ставка 2: тотал больше 6 шайб за 1.72.

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