«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес», 7-й матч. Коннор Макдэвид повысит свои шансы на «Харт Трофи»

15 мая состоится седьмой матч 1/8 финала плей-офф НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» — «Лос-Анджелес Кингз». Начало встречи — в 5:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу «Ойлерз» в основное время можно с коэффициентом 1.74, успех «Кингз» доступен в букмекерских конторах за 3.74.

Овечкин взял на себя вину за вылет «Вашингтона» из Кубка Стэнли.

Коэффициенты букмекеров на 7-й матч плей-офф НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» — «Лос-Анджелес Кингз» 15 мая 2022 года

Букмекеры считают, что седьмой матч серии плей-офф НХЛ «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» 15 мая будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.59, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.21. Сделать ставку на гол в первые 10 минут можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.62. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.90.

«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: анализ и прогноз на 7-й матч 1/8 финала Кубка Стэнли (15.05.2022)

На 15 мая запланированы две встречи первого раунда плей-офф. Отдельное внимание мы бы уделили седьмой игре серии «Эдмонтон Ойлерз» — «Лос-Анджелес Кингз», которая пройдёт на льду «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне. Первое вбрасывание состоится в 5:00 мск. Коннор Макдэвид в шаге от второго раунда, но и соперник силён. Интриги хватает.

У «Эдмонтона» не первый год не получается пройти дальше первого раунда плей-офф. В сезоне-2020/2021 помешал «Виннипег», а до этого «Чикаго» вытеснил «Ойлерз» в квалификационном раунде. Так что уже два года преследуют неудачи. Зато теперь есть хорошая возможность исправить это. Шестой матч серии с «Кингз» прошёл хорошо с точки зрения результата.

Почему «Эдмонтон» выиграет у «Лос-Анджелеса» в решающем матче серии?

Удалось выиграть со счётом 4:2 и вернуть баланс в серии. Теперь нас ждёт седьмой матч. К слову, впервые с 1992 года в первом раунде плей-офф НХЛ будет сыграно сразу пять седьмых матчей. Уступать не хочет никто. Коннор Макдэвид в шестой встрече отметился голом, у него 12 баллов в шести играх. А Эвандер Кейн оформил дубль и отдал передачу, в его активе — девять очков.

После двух поражений от «Лос-Анджелес» эта победа была очень нужна «нефтяникам». В какой-то степени исход даже понятен. Впрочем, отдать должное «Кингз» тоже стоит, они сравняли счёт после 0:2. Всё решилось в последние пять минут игрового времени. А ведь в этой паре не ожидали седьмого матча.

По итогу вышло так, что соперники показывают интересный хоккей и борьбу. Да и голов достаточно. Голкипер «Кингз» в одном из матчей даже потерял ловушку, но не выключился из эпизода. Не дал хоккеисту оппонента забросить шайбу. Самоотверженная игра — признак большого желания. Это и показывает, насколько команды нацелены на результат.

Впрочем, впереди последний и самый важный матч. В особенности для «Ойлерз», которые снова пробились в плей-офф, но лишь благодаря двум звёздам в составе. Речь, разумеется, о Конноре Макдэвиде и Леоне Драйзайтле. Они тянут команду. Особенно Макдэвид. Канадец заслуженно был номинирован на «Харт Трофи».

Тренер «Тампы» оценил спасительный гол Кучерова в шестом матче с «Торонто».

Кроме того, Коннор Макдэвид продолжает тащить команду даже после завершения регулярного чемпионата. Почти в половине из всех заброшенных «Эдмонтоном» шайб в первом раунде он принял участие. Однако в плей-офф нужны целостность коллектива и командная работа. За счёт таких качеств «Кингз» и выиграли три матча. Таких ярких звёзд у команды нет, но выглядит не хуже.

Хотя для «Эдмонтона» есть плюс — седьмая игра пройдёт на их льду. Поддержка трибун играет большую роль. Правда, в очных встречах с «Кингз» статистика не идеальная. Но всё же и не самая плохая. В плей-офф в трёх матчах лишь раз побеждали хозяева. Один из двух раз проиграли за пределами основного времени. Зато в регулярке в пяти последних играх было четыре победы.

Однако плей-офф отличается от регулярного чемпионата, поэтому утверждать, что хозяева будут иметь колоссальное преимущество, тоже не стоит. Хотя мастерства достаточно, звёзды в порядке. Коннор Макдэвид может и сам решать исходы встреч. Думается, чаша весов всё равно немного на стороне хозяев.

По серии видно, что соперники не скупятся на голы. В пяти из шести встреч тотал был больше четырёх шайб. Ничего не мешает ждать обилия шайб снова. «Эдмонтон», например, за шесть игр забросил 25 раз. Внушительно. Конечно, недооценка «Кингз», которые считались андердогами этой пары, сыграла злую шутку с «Ойлерз». И всё же сенсации не ждём. Мы бы рассмотрели победу «Эдмонтона» и тотал больше 3.5 шайбы за 1.90.

«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: прогноз и ставка на 7-й матч плей-офф НХЛ 15 мая 2022 года

«Эдмонтон» вырвал победу в шестой встрече и теперь будет играть дома. Родные стены помогают, а статистика не самая плохая на своём льду в очных играх. «Лос-Анджелес» — аутсайдер пары, но недооценка со стороны оппонента сыграла им на руку. Правда, в седьмом матче гости не смотрятся фаворитами. На наш взгляд, Коннор Макдэвид имеет весомые шансы вытянуть свою команду дальше.

Ставка: победа «Эдмонтона» + тотал больше 3.5 шайбы за 1.90.

Губерниев: совсем не удивлён вылету «Вашингтона», я больше переживаю за «Питтсбург».

Американский журналист допустил, что Капризов захочет в КХЛ из-за провала «Миннесоты».

Кожевников оценил шансы Овечкина взять Кубок Стэнли во второй раз.

В «Авангарде» не хотят вести переговоры с финскими и шведскими хоккеистами.