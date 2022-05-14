«Милан» — «Аталанта». Алексея Миранчука жаль, но Ибрагимовичу очки нужнее

15 мая состоится матч 37-го тура чемпионата Италии «Милан» — «Аталанта». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу миланцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.86. Успех бергамасков оценён экспертами в 4.33. Ставки на ничью принимаются за 4.25.

Прогноз на матч «Милан» — «Аталанта» с коэффициентом 3.05.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Милан» — «Аталанта» 15 мая 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Милан» — «Аталанта» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.54, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.41. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.12. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.36. Поставить на «обе забьют» можно за 1.56.

Анализ и прогноз на матч 37-го тура чемпионата Италии «Милан» — «Аталанта» (15.05.2022)

В Серии А между «Миланом» и «Интером» ведётся борьба за скудетто. Они соревнуются в стабильности, удачи и мастерстве. Пока что турнирную таблицу возглавляют «россонери», но погоду им может испортить неуступчивая «Аталанта». 15 мая на легендарном стадионе «Сан-Сиро» миланцы и бергамаски померяются силами.

В последних четырёх турах в чемпионате Италии «Милан» играл строго на победу. В результате одержал верх над «Дженоа» (2:0), «Лацио» (2:1), «Фиорентиной» (1:0) и «Вероной» (3:1). Во всех перечисленных встречах выступил в качестве первого номера. Чувствовалось, что клуб контролирует происходящее и знает, как добыть необходимый результат.

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Наглядный тому пример — противостояние последнего тура Серии А с «Вероной». Уступая в счёте, «россонери» играли с холодной уверенностью, без суеты и беспокойства. В итоге добыли три очка. Впрочем, за это стоит отдать должное Златану Ибрагимовичу и Стефано Пиоли. 40-летний швед морально настроил сокомандников на успех, а итальянец переиграл оппонента тактически.



Под руководством опытного наставника «дьяволы» разительно добавили в качестве футбола — в течение всего текущего сезона восхищали классной командной игрой. Тренер создал в команде семейную обстановку, которая не раз помогала одерживать волевые победы над крепкими противниками в Серии А. А вот в других соревнованиях его подопечным преуспеть не удалось.

Из Лиги чемпионов выбыли ещё на групповом этапе. Из-за травм основных игроков миланскому клубу банально не хватило ресурсов для равной борьбы с «Ливерпулем», «Атлетико» и «Порту». В Кубке Италии «россонери» тоже ожидала неудача, хотя добрались до полуфинала. Уступили по сумме двух встреч «Интеру» (0:3). Теперь все силы сконцентрированы на завоевании скудетто.



«Аталанта» в последних четырёх турах в чемпионате Италии тоже добыла неплохие результаты. Сначала одолела замыкающую турнирную таблицу «Венецию» (3:1), затем сыграла вничью с «Торино» (4:4) и «Салернитаной» (1:1), а также одержала победу над «Специей» (3:1). Оппоненты были не самые именитые, потому больших проблем не возникло.

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А вот если заглянуть немного дальше, то обнаружим три поражения кряду — от «Наполи» (1:3), «Сассуоло» (1:2) и «Вероны» (1:2). По обыкновению, бергамаскам не хватило надёжности в обороне. В текущем сезоне, как и в прошлом, пропускают они достаточно много. В 36 матчах в Серии А получили в свою сетку 45 мячей.



Сами забили поболее — 65, но большая их часть пришлась на долю середняков и аутсайдеров. Дело в том, что Джан Пьеро Гасперини большую часть нынешнего сезона был вынужден обходиться без двух основных голеадоров — Дувана Сапаты и Йосипа Иличича. На полузащитника тренер не может положиться по сию пору.



Итальянский специалист пробовал использовать в качестве замены полузащитников Алексея Миранчука и Руслана Малиновского. В некоторых встречах старания хавбеков приносили пользу, однако для того, чтобы преуспеть в Лиге Европы, этого не хватило. На стадии 1/4 финала «богиня» уступила по сумме двух встреч «Лейпцигу» (1:3) и покинула соревнование.

В последних трёх противостояниях в чемпионате Италии Миранчук остался в запасе. В грядущем матче россиянин тоже вряд ли примет непосредственное участие. Сейчас Джан Пьеро Гасперини больше доверяет другим игрокам, в том числе восстановившемуся от травмы Дувану Сапате. Как бы там ни было, в грядущем матче фаворит — «Милан».



В текущем розыгрыше Серии А уровень бергамасков на порядок ниже миланцев. Коллектив располагается на восьмой строчке в турнирной таблице и не может похвастатиться стабильностью. В отличие от оппонента, который активно борется за скудетто. В последних двух очных встречах «россонери» добыли победы — 2:0 и 3:2. Думается, выиграют и в этот раз. Возьмём П1 за коэффициент 1.86.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Милан» — «Аталанта» 15 мая 2022 года

«Милан» сверхмотивирован на успех. В последних четырёх встречах клуб одержал победы над крепкими оппонентами. Порадовал высочайшим качеством игры и волевыми качествами. У «Аталанты» по сию пору проглядываются серьёзные проблемы в обороне. От сильных команд команда регулярно пропускает много, а вот сама результативностью радует не всегда. Хозяева выглядят предпочтительнее.



Ставка: победа «Милана» за коэффициент 1.86.

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