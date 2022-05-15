«Спартак» мстит «Зениту» за 1:7, ЦСКА спорит с «Краснодаром» за топ-4: что смотреть 15 мая

Последний месяц весны подобрался к экватору, спортивный сезон протекает очень стремительно. Клубный футбол вышел на финишную прямую, в НХЛ завершается первый раунд Кубка Стэнли. Теннисисты готовятся к турнирам «Большого шлема», Формула-1 тоже уже разогналась. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на воскресенье, 15 мая.

Почему 15 мая «Спартак» обыграет «Зенит» впервые за 4,5 года?

На что ставить в футболе 15 мая

Российская Премьер-Лига добралась до 29-го тура. Чемпион уже известен, но интересного ещё много. Сегодня в Москве состоится матч между «Спартаком» и «Зенитом». С точки зрения турнирной борьбы для соперников игра не имеет никакого значения. Однако красно-белые наверняка захотят отомстить за обидные 1:7 в первом круге. Начало — в 16:30 мск.

Также не стоит проходить мимо встречи «Краснодара» и ЦСКА. Армейцы добыли в РПЛ за два последних месяца всего лишь одну победу, а в Краснодар отправились на поезде из-за проблем с авиасообщением. Подливает масла в огонь тот факт, что краснодарцы отстают от москвичей в турнирной таблице всего на одно очко. Будет интересно, начало — в 19:00 мск.



Интрига сохраняется и во второй восьмёрке команд. У «Рубина» серьёзные проблемы после зимнего перерыва, сейчас он находится в зоне стыковых матчей. А играть ему сегодня предстоит в Екатеринбурге с местным «Уралом», который тоже борется за выживание. Разница в таблице составляет всего два балла. Эмоциональная битва обеспечена. Старт — в 14:00 мск.

Бубнов дал прогноз на матч «Краснодар» — ЦСКА с коэффициентом 7.00.

Поклонники зарубежного футбола могут обратить внимание на матч 37-го тура испанской Примеры «Атлетико» Мадрид — «Севилья». Мадридцы находятся на третьем месте в турнирной таблице, набрав 67 очков. Команда из Севильи идёт следом и отстаёт всего на один балл. Конечно, Лига чемпионов клубам практически обеспечена, но в топ-3 быть приятнее. Старт — в 20:30 мск.

В итальянской Серии А тоже проводят 37-й тур. До конца первенства участникам осталось сыграть по одному-два матча. Борьба за скудетто между «Миланом» и «Интером» до сих пор не закончена — «Милан» занимает первое место и имеет фору в два очка. Сегодня ему предстоит сыграть с «Аталантой», которая провела скомканный сезон.



Для того чтобы наверняка выиграть чемпионат Италии, «россонери» необходимо добыть все шесть возможных очков за два оставшихся матча. Усложняет задачу мотивация «Аталанты» зацепиться за участие хотя бы в каком-нибудь еврокубке. До зоны Лиги чемпионов не хватает много, а вот за Лигу Европы или Лигу конференций ещё можно побороться. Начало — в 19:00 мск.

На что ставить в хоккее 15 мая

Первый раунд плей-офф НХЛ подошёл к концу, не определились только два счастливчика. Оставшиеся путёвки в 1/4 финала Кубка Стэнли рано ночью 16 мая разыграют между собой «Нью-Йорк Рейнджерс» с «Питтсбург Пингвинз» (начало — в 2:00 мск) и «Калгари Флэймз» с «Даллас Старз» (4:30 мск).

Также стоит обратить внимание на групповой этап чемпионата мира — 2022 в Финляндии. Сборную России вместе со сборной Беларуси отстранили, но интересные матчи всё же встречаются. Сегодня среди прочих будут выяснять отношения сборные Чехии и Швеции, а также сборные Дании и Швейцарии. Начало обеих встреч — в 20:20 мск.

На что ещё ставить 15 мая

В плей-офф НБА добрались до полуфинала Восточной конференции. Сегодня на стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне состоится седьмая встреча серии «Бостон Селтикс» — «Милуоки Бакс», начало запланировано на 22:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитами хозяев, хотя «Бакс» забрали уже три матча у «Селтикс».



Чемпионат мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам добрался до Франции. Сегодня пройдёт гонка Гран-при, старт запланирован на 15:00 мск. В личном зачёте по-прежнему лидирует француз Фабио Куартараро, набравший 89 очков после шести этапов. Конкуренцию ему составляет испанец Алекс Эспаргаро, отстающий всего на семь очков.

Александр Бубнов дал прогноз с коэффициентом 8.50 на матч «Спартак» — «Зенит».



Жиго трогательно обратился к болельщикам «Спартака» перед уходом из клуба.



Романцев рассказал, что может побороться с «Зенитом» за титул в следующем сезоне.