«Рейнджерс» — «Питтсбург», 7-й матч. Игорь Шестёркин порадует очередным чудом

16 мая состоится седьмой матч 1/8 финала плей-офф НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Питтсбург Пингвинз». Начало встречи — в 2:00 мск. Букмекеры уже сделали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Рейнджерс» в основное время можно с коэффициентом 2.13, успех «Питтсбург» доступен в букмекерских конторах за 2.77.

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Коэффициенты букмекеров на 7-й матч плей-офф НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Питтсбург Пингвинз» 16 мая 2022 года

Букмекеры уверены, что седьмой матч плей-офф НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Питтсбург» 16 мая будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.54, тотал меньше 5.5 гола — за 2.32. Поставить на гол в первые 10 минут можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.60. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.60.

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На 16 мая в Национальной хоккейной лиге запланированы две встречи первого раунда плей-офф. Мы бы уделили внимание седьмому матчу серии «Рейнджерс» — «Питтсбург», которая пройдёт на льду «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. Первое вбрасывание состоится в 2:00 мск. Игорь Шестёркин и Артемий Панарин сделали всё возможное, чтобы этот момент случился.

Причём в прямом смысле этого слова. На начало пятого матча «Рейнджерс» проигрывали 1-3 в серии, но смогли перевернуть ход в свою пользу. Сравнялись по победам с оппонентом, и теперь нас ждёт седьмой, заключительный матч серии. В шестом в Питтсбурге было жарко, со счётом 5:3 победили гости. Хотя не обошлось без интересных моментов.

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Проигрывали 0:2, но во втором периоде вышли вперёд, забросив три шайбы менее чем за девять минут. Дублем отметился Мика Зибанеджад, а также забросил шайбу Крис Крайдер. Ещё один раз огорчил гостей Евгений Малкин, убежав в одиночку на вратаря и не оставив шанса Игорю Шестёркину. Так второй период закончился при равном счёте.

Однако в третьем Крис Крайдер под занавес ещё раз пробил Луи Доминге, этот гол и стал победным для команды. Для форварда шайба стала восьмой победной. Американец превзошёл клубное достижение Марка Мессье, который семь раз приносил победу «Рейнджерс». Игорь Шестёркин тоже не остался в стороне — отразил 31 из 34 бросков и даже сделал голевую передачу!

«Рейнджерс» сотворили невозможное: вернули серию в равновесие, хотя уступали 1-3. Настоящее достижение с учётом опыта и мастерства оппонента. Повезло, конечно, что Сидни Кросби не принял участия в шестом матче из-за травмы. Это также сыграло на руку гостям. Теперь же серия снова едет в Нью-Йорк, где наверняка будет ещё жарче.

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Как видно, хозяева на эмоциональном подъёме. Игорь Шестёркин снова выручал, выглядит уверенно, несмотря на прошлые смазанные встречи. Не зря вратарь с Коннором Макдэвидом борется за «Харт Трофи». Кроме того, в очных встречах у хозяев всё неплохо. В трёх играх в плей-офф дважды одерживали верх. В регулярном чемпионате из пяти в четырёх добыли победы.

При этом стоит отметить, что команды забрасывают много в играх друг с другом в Нью-Йорке. За последние восемь встреч тотал лишь дважды был ниже 4.5 шайбы. А в плей-офф вообще в каждой из трёх тотал был выше 5.5 шайбы. Такую динамику соперники продолжают с регулярки. Думается, в седьмой встрече вряд ли отойдут от атакующей манеры игры.

Букмекеры дают неплохой коэффициент на тотал больше 6 шайб — 1.70. Статистика серии плей-офф не против. Выделить явного фаворита сложно. Букмекеры, конечно, отдают небольшое предпочтение хозяевам, что в целом логично. На своём льду «Рейнджерс» весьма хороши. Плюс Сидни Кросби под вопросом на седьмой матч, у него диагностировали сотрясение. Евгению Малкину придётся отдуваться за двоих.

Так что у хозяев есть небольшое преимущество и в этом, а не только в своём льду. Мы бы также рассмотрели итоговую победу «Рейнджерс» за 1.74 в качестве ставки. Кто желает рассмотреть коэффициент около двойки, есть отличный вариант — «Рейнджерс» не проиграют + тотал больше 4.5 шайбы за 1.95. Кадровые проблемы сказываются на «пингвинах».

«Рейнджерс» — «Питтсбург»: прогноз и ставка на 7-й матч серии плей-офф НХЛ 16 мая 2022 года

«Рейнджерс» сотворили небольшое чудо, а теперь последний матч серии проведут на своём льду. Статистика дома хорошая. «Питтсбург» настроен решительно. Сидни Кросби пока под вопросом, да и вопрос вратарей всё ещё не решён. У хозяев же психологическое преимущество, они на эмоциональном подъёме. Попробуем взять итоговую победу «Нью-Йорка». Также ждём голов.

Ставка 1: итоговая победа «Рейнджерс» за 1.74.

Ставка 2: тотал больше 6 шайб за 1.70.

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