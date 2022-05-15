«Ньюкасл» — «Арсенал». Микель Артета разорит Гари Невилла

16 мая состоится матч 37-го тура АПЛ «Ньюкасл» — «Арсенал». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «канониров» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.89. Успех «сорок» оценён экспертами в 4.25. Ставки на ничью принимаются за 3.84.

Почему «Ньюкасл» особенно опасен для «Арсенала».

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Ньюкасл» — «Арсенал» 16 мая 2022 года

Букмекеры сомневаются, что матч АПЛ «Ньюкасл» — «Арсенал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.99. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.48. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.18. Поставить на «обе забьют» можно за 1.79.

Анализ и прогноз на матч 37-го тура чемпионата Англии «Ньюкасл» — «Арсенал» (16.05.2022)

16 мая в английской Премьер-лиге состоится встреча 37-го тура. На стадионе «Сент Джеймс Парк» померяются силами «Ньюкасл» и «Арсенал». Гости располагаются на пятой позиции в таблице, отстав от «Тоттенхэма» на два балла. Сумеют ли хозяева создать им проблемы на пути к желанной Лиге чемпионов?

После назначения Эдди Хау на пост главного тренера и усилений в зимнее трансферное окно «Ньюкасл» заметно прибавил. Команда сумела выбраться из зоны вылета и сейчас располагается на 14-й строчке в турнирной таблице чемпионата Англии. Подняться так высоко удалось благодаря победам над середняками и аутсайдерами.

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С сильными оппонентами у «сорок» регулярно возникали трудности. Например, потерпели три поражения кряду: от «Челси» (0:1), «Эвертона» (0:1) и «Тоттенхэма» (1:5) в матчах 29-го, перенесённого 20-го и 31-го туров АПЛ соответственно. В последних двух матчах в чемпионате Англии тоже терпели неудачи. Уступили «Ливерпулю» (0:1) и «Манчестер Сити» (0:5).



В текущем сезоне в такого рода противостояниях клуб из города Ньюкасл-апон-Тайн редко радует результативностью, так как приходится играть вторым номером и пользоваться контратаками. До прихода Эдди Хау «сороки» полагались только на эту стратегию. Как мы помним, ни к чему хорошему она их не привела.

Встав у руля, наставник сбалансировал игру своих подопечных путём ввода элементов позиционного футбола. Однако для борьбы с крупнокалиберными противниками этого пока мало. Возможно, в следующем сезоне тренер сумеет найти решение и этой проблемы. Сейчас же «Ньюкасл» с нетерпением ждёт летнего трансферного окна и не является опасным оппонентом для «Арсенала».



Тем более что за последние пять туров в чемпионате Англии подопечные Микеля Артеты потерпели только одно поражение — от «Тоттенхэма» (0:3). В остальных встречах одержали победы. Сначала обыграли «Челси» (4:2), затем — «Манчестер Юнайтед» (3:1) и «Вест Хэм» (2:1) и, наконец, «Лидс» (2:1).



В противостоянии со «шпорами» имелся шанс добыть хороший результат, но подвёл защитник — Роб Холдинг. Игрок схлопотал красную карточку на 33-й минуте. Оставшись в меньшинстве, «Арсенал» продолжал атаковать и смотрелся симпатично. Тем не менее численный перевес и мастерство атакующей линии соперника дали о себе знать.

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Зато в остальных встречах лондонцы выступили потрясающе, порадовали своих болельщиков победами. Особой похвалы заслуживает линия атаки, которая состоит по большей части из совсем юных футболистов. Несмотря на возраст, они являются лидерами команды. Тащат её к успеху, забивая много и регулярно.



Также стоит отдать должное Аарону Рамсдейлу. Талантливый вратарь в текущем сезоне не раз спасал «канониров» и придавал уверенности сокомандникам восхитительной игрой. Голкипер принял участие в 32 матчах, где пропустил 35 мячей (не так уж и много). За этот период совершил целых 72 сейва.



Во всех семи последних очных встречах в АПЛ «канониры» одержали победы над «сороками». Думается, выиграют и в этот раз. Микель Артета однозначно заслужил путёвку в следующий розыгрыш Лиги чемпионов. Испанский специалист воспитал отличную молодёжь, которой позарез нужен результат в оставшихся двух турах АПЛ.



На наш взгляд, в грядущем матче проблем у «канониров» возникнуть не должно. «Тоттенхэм» обыграл «Бёрнли» в своём матче 37-го тура и вышел вперёд, поэтому им необходимо добывать победы в двух оставшихся турах. Гари Невилл, например, совсем не верит в такой исход. Однако мы — верим.

Дело ещё в том, что Эдди Хау уже добился главной цели. Наставник вытащил «Ньюкасл» из кризиса и обезопасил клуб от вылета во второй по значимости дивизион Англии. За поражение его никто не осудит. Мотивация играть в полную силу у его подопечных на порядок ниже, чем у «Арсенала». Возьмём П2 за коэффициент 1.89. Гари Невилл может прощаться со своими деньгами!

Прогноз и ставки на матч 37-го тура АПЛ «Ньюкасл» — «Арсенал» 16 мая 2022 года

«Ньюкасл» выбрался из чёрной полосы благодаря трансферной кампании и Эдди Хау, однако с крепкими командами, как показывает практика, ему тягаться пока рано. Не хватает результативности и надёжности в обороне. «Арсенал», в свою очередь, обладает талантливой молодёжью, которая добыла отличные результаты в последних пяти турах в АПЛ. Плюс клуб сверхмотивирован борьбой с «Тоттенхэмом» за топ-4. История очных встреч на его стороне, думаем, выиграет и в этот раз.

Ставка: победа «Арсенала» за коэффициент 1.89.

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