«Арсенал» и Артета в погоне за мечтой, Финляндия — США на ЧМХ-2022: что смотреть 16 мая

Последний месяц весны подобрался к экватору, спортивный сезон протекает очень стремительно. Клубный футбол вышел на финишную прямую, в НХЛ завершился первый раунд Кубка Стэнли. Теннисисты готовятся к турнирам «Большого шлема», Формула-1 тоже уже разогналась. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на понедельник, 16 мая.

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На что ставить в футболе 16 мая

В понедельник футбольные европейские чемпионаты привычно завершают программу уик-энда. Матчей и без того мало, а красочные вывески среди них найти непросто. Впрочем, выбрать что-то по душе можно. Например, в английской Премьер-лиге «Ньюкасл» и «Арсенал» проведут свой предпоследний матч в этом сезоне. Начало — в 22:00 мск.

«Сороки» после прихода Эдди Хау на пост главного тренера и трансферной зимней кампании сумели выполнить главную задачу на сезон — сохранили прописку в АПЛ на следующий сезон. Мотивации особой уже нет. Чего не скажешь про подопечных Микеля Артеты, которые сражаются за долгожданное возвращение в Лигу чемпионов. Шансы есть, задача — набрать шесть очков за два оставшихся тура.

Почему «Арсенал» не сможет обыграть «Ньюкасл»?

Итальянская Серия А тоже провожает 37-й тур. Интриг остаётся не так много, но принципиальные встречи всё же есть. Одной из них станет игра между «Ювентусом» и «Лацио», которая начнётся в 21:45 мск. Туринцы, пожалуй, уже выжали максимум из этого сезона — обеспечили себе место в топ-4. А вот римляне продолжают бороться за путёвку в Лигу Европы.

На что ставить в хоккее 16 мая

Первый раунд плей-офф НХЛ отгремел минувшей ночью, пока что в североамериканской лиге затишье. Зато вовсю гремит чемпионат мира в Финляндии. Сегодня пройдут четыре встречи группового этапа. Отдельное внимание стоит обратить на матчи Словакия — Канада (начало — в 16:20 мск) и Финляндия — США (20:20 мск).

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Словаки не без усилий обыграли Францию (4:2) и получили от Германии (1:2), а канадцы уже успели отправить пять шайб в ворота немцев (5:3) и ещё шесть — в ворота сборной Италии (6:1). Финны в статусе олимпийских чемпионов разобрались с Норвегией (5:0) и Латвией (2:1), а от американцев досталось тем же латвийцам (4:1) и сборной Австрии (3:2 ОТ).

На что ставить в теннисе 16 мая

Теннисный турнир в Риме завершился победой Новака Джоковича, но времени на отдых нет. Сегодня стартует турнир в Лионе (Франция). В матче первого круга примет участие Карен Хачанов. В Италии россиянин уступил Стефаносу Циципасу в 1/8 финала, а теперь попробует свои силы с французом Жилем Симоном. Начало — не ранее 18:30 мск.

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