Швейцария — Казахстан, ЧМХ-2022. 1:9 — цветочки. Юрий Михайлис останется на дне группы А

17 мая состоится матч группового этапа чемпионата мира по хоккею Швейцария — Казахстан. Начало встречи — в 20:20 мск. Букмекеры уже сделали прогноз, они отдают предпочтение номинальным хозяевам. Поставить на победу сборной Швейцарии в основное время можно с коэффициентом 1.08, а успех сборной Казахстана доступен в букмекерских конторах за 15.00.

Календарь ЧМ-2022 по хоккею на 16 мая: кто играет, расписание трансляций на ТВ.

Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ-2022 Швейцария — Казахстан 17 мая 2022 года

Букмекеры считают, что матч группового этапа чемпионата мира по хоккею Швейцария — Казахстан 17 мая будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.34, а тотал меньше 4.5 гола — за 3.00. Гол на первой минуте доступен с коэффициентом 10.50. На ничью в основное время предлагают поставить за 9.30.

Швейцария — Казахстан: прогноз на матч чемпионата мира по хоккею (17.05.2022)

Пока в НХЛ вовсю гремит плей-офф, на международной арене стартовал чемпионат мира по хоккею. На 17 мая запланированы четыре встречи группового этапа. Мы бы уделили внимание матчу между сборными Швейцарии и Казахстана. Игра пройдёт на льду «Ледового дворца» в Хельсинки. Первое вбрасывание состоится в 20:20 мск.

После отстранения сборной России от участия в турнире рейтинг и интерес к чемпионату мира снизились. Плюс нерационально распределились команды по группам. В группу А попали сборные Канады, Словакии, Германии, Франции, Италии, Швейцарии, Дании и Казахстана. Как видно, Канада — единственный представитель Большой шестёрки.

Капризов и Кучеров стали лучшими бомбардирами первого раунда среди россиян.

Зато в группе В находятся сборные Финляндии, Швеции, США, Чехии, Норвегии, Австрии, Великобритании и Латвии. Здесь уже интереснее, четыре команды сразу выделяются на фоне остальных. Фактически интрига сохраняется только здесь. Впрочем, вернёмся к встрече Швейцарии и Казахстана. Команды уже провели по два матча, но результаты весьма разные.



Швейцария выиграла две встречи, сперва одолев Италию (5:2), а недавно крупно — Данию (6:0). Пусть соперники не самые именитые, но неплохо забросить 11 шайб в двух играх. У Канады, например, столько же, по этому показателю команды ещё могут посоревноваться. Швейцарцы на данный момент идут первыми в группе, опережая канадцев по дополнительным параметрам.

Сборная Казахстана же проиграла обе встречи. Сперва девять получила от Дании (1:9), а следом не удалось совладать с Францией (1:2). Хотя во втором матче казахи даже открыли счёт, но соперник перевернул игру в свою пользу. С реализацией нужно что-то делать: всего две шайбы за 53 броска — очень скудный показатель.

Тренер сборной Казахстан объяснил поражение со счётом 1:9 от Дании.

При этом пока восьмое место в группе. Это печально, ведь такими темпами можно лишиться прописки в высшем дивизионе. Конечно, статистика встреч со Швейцарией насчитывает лишь четыре матча, но в одном из них сборная Казахстана имела успех (3:2 Б). Вполне неплохо, хотя уровень команд всё же сильно отличается. Даже одна победа — уже достижение.



Состав Казахстана в основном собран из игроков КХЛ. Основу составляют ребята из казахстанского «Барыса». У сборной Швейцарии состав в основном из собственных лиг, но есть игроки из НХЛ. Это Нико Хишир («Нью-Джерси»), Филипп Курашёв («Чикаго Блэкхоукс»), Тимо Майер («Сан-Хосе Шаркс»), Пиус Зутер («Детройт Ред Уингз»). Состав интереснее, разнообразнее.



Подопечным Юрия Михайлиса будет весьма трудно что-то противопоставить швейцарцам. Если смотреть на статистику, тоже всё ясно. Правда, встречались последний раз команды в далёком 2016 году. Хотя вряд ли что-то изменилось с тех пор. Пока Казахстан не выглядит грозной командой, а Швейцария лидирует в группе А. Пусть и тягаться с Канадой будет сложно.

В этой паре мы бы остановились на комбинированной ставке «победа сборной Швейцарии + тотал больше 5.5 шайбы» за 1.71. Коэффициент вполне нормальный. Статистика очных встреч не против. В классе швейцарцев сомневаться не приходится, а в трёх из четырёх очных игр тотал превышал 5.5 шайбы. К тому же швейцарцы уже забросили 11 шайб на турнире. Казахстан же пропустил как раз столько же.

Швейцария — Казахстан: прогноз и ставка на матч группового этапа ЧМХ-2022 17 мая 2022 года

Швейцария хорошо начала турнир, в активе две победы и первое место в группе А. Казахстан же проиграл две встречи и плетётся в хвосте таблицы. Встреч между соперниками было не так много, но преимущественно выигрывала Швейцария. Сейчас по классу сборная Казахстана уступает оппоненту. Плюс швейцарцы за две игры забросили 11 шайб, столько же у Канады. Думается, тенденцию продолжат.



Ставка: победа сборной Швейцарии + тотал больше 5.5 шайбы за 1.71.

Определились все пары второго раунда плей-офф НХЛ.

Прогноз на матч Финляндия — США с коэффициентом 4.30.

Александр Овечкин: хочу вернуться в Россию и наконец-то увидеть семью.

НХЛ не разрешит привезти Кубок Стэнли в Россию.