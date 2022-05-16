«Айнтрахт» — «Рейнджерс». В финале Лиги Европы скучной будет только вывеска

18 мая состоится финальный матч Лиги Европы «Айнтрахт» — «Рейнджерс». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным хозяевам: поставить на победу немцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.39. Успех шотландцев оценён экспертами в 3.28. Ставки на ничью принимаются за 3.58.

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Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Айнтрахт» — «Рейнджерс» 18 мая 2022 года

Букмекеры сомневаются, что матч «Айнтрахт» — «Рейнджерс» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.96, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.03. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.24. Гол номинальных гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.35. Поставить на «обе забьют» можно за 1.69.

Анализ и прогноз на финал Лиги Европы «Айнтрахт» — «Рейнджерс» (18.05.2022)

18 мая состоится финальный матч Лиги Европы. На стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Испании столкнутся «Айнтрахт» и «Рейнджерс». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск. Оба клуба полностью сконцентрированы на соревновании, так как в других турнирах их путь уже окончен.

«Айнтрахт» в этом розыгрыше немецкой Бундеслиги преуспеть не сумел. Завершил его на 11-й строчке, поодаль от зоны еврокубковых соревнований. Примечательно, что за последние восемь туров не одержал ни одной победы при пяти ничейных результатах — с «Лейпцигом» (0:0), «Гройтер Фюрт» (0:0), «Хоффенхаймом» (2:2), «Боруссией» М (1:1) и «Майнцем» (2:2).

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Обусловлено это тем, что все силы были направлены на Лигу Европы. Клуб из Франкфурта-на-Майне с самого начала сезона выбрал курс — преуспеть в соревновании. В результате за шесть матчей группового этапа не потерпел ни одного поражения при ничьих с «Фенербахче» (дважды по 1:1) и «Антверпеном» (2:2).



В 1/8 финала Лиги Европы был обыгран «Бетис», в 1/4 финала — «Барселона», а в полуфинале досталось «Вест Хэму». Наиболее интересны противостояния с сине-гранатовыми. Каталонцы, пожалуй, являлись фаворитами турнира. Однако немцы не испугались уровня оппонента. Продемонстрировали недюжинное рвение и желание. Сработало.

Не последнюю роль в успехе сыграли болельщики, которые в продолжение всего текущего розыгрыша Лиги Европы яро поддерживали свой клуб. Они явились в составе 30 тысяч на ответное противостояние с «Барселоной» и создали «Айнтрахту» домашнюю обстановку. По итогу подопечные Оливера Гласнера одержали победу со счётом 3:2.



Вдохновившись триумфом над крепким оппонентом, команда из Франкфурта-на-Майне разделалась с крепким английским «Вест Хэмом». В первом матче выиграла со счётом 2:1, во втором — 1:0. После финального свистка тысячи фанатов прорвались на поле. На то был повод. Их клуб вышел в финал еврокубка в третий раз в истории и впервые с 1980 года.



«Рейнджерс», в свою очередь, старался преуспеть сразу в двух соревнованиях — чемпионате Шотландии и Лиге Европы. Вследствие этого в первенстве, где уровень оппонентов совсем невелик, преуспеть не удалось. По итогам сезона чемпионом страны стал главный и, пожалуй, единственный конкурент — «Селтик».

Светло-синим не хватило стабильности. В еврокубковом соревновании отчётливо наблюдается тот же недостаток. Ещё на групповом этапе возникли проблемы. За шесть матчей добыли лишь две победы — над «Брондбю» (2:0) и «Спартой» П (2:0). Также сыграли вничью с датчанами и «Лионом» (в обоих случаях 1:1). Поражения потерпели от французов (0:2) и чехов (0:1).



Зато в 1/16 финала подопечные Джованни ван Бронкхорста уверенно разделались по сумме двух противостояний с дортмундской «Боруссией» (6:4). В этих матчах шотландцы удивили классной игрой и результативностью. Однако затем, в матчах 1/8 финала с сербской «Црвеной Звездой», вновь столкнулись с трудностями.

В первом разгромили противника 3:0, а вот в ответной игре потерпели поражение — 1:2. В битвах 1/4 финала с «Брагой» тоже не обошлось без приключений. Первое противостояние было проиграно, причём по делу — 0:1. А во втором большую часть времени португальцы провели в меньшинстве, но сумели дотянуть до дополнительного времени, где шотландцы всё же оказались проворнее.

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В полуфинале Лиги Европы клуб из Глазго мерился силами с «Лейпцигом». Первая встреча вновь ознаменовалась неудачей — 0:1. А во второй, уже на домашнем стадионе, подопечные Джованни ван Бронкхорста одержали победу со счётом 3:1. В течение всего матча много атаковали и вполне могли забить больше. Но стоит заметить, что и немцы многие свои моменты не реализовали.



В грядущем матче трудно выявить фаворита, хотя предпочтительнее, на наш взгляд, выглядит «Айнтрахт». Клуб с самого начала серьёзно относился к Лиге Европы и на предыдущих стадиях обыграл очень мощных оппонентов. «Рейнджерс» же погнался за двумя зайцами (чемпионат Шотландии и Лига Европы) и одного уже упустил.



Также заметим, что клуб из Франкфурта-на-Майне в текущем сезоне потрясающе выступает в гостях. Вспомнить хотя бы ответный матч с «Барселоной», где поддержка немецких болельщиков была очень ощутима. На стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Испании за счёт этого они могут устроить настоящий перформанс. «Рейнджерс» на выезде далеко не так хорош.



Думаем, можно рискнуть и взять П1 в основное время за коэффициент 2.39. Альтернатива — ТБ 2.5 мяча за коэффициент 1.96. В результативном исходе нет сомнений. Оба клуба предпочитают атакующий футбол и на предыдущих стадиях соревнования создавали кучу моментов у ворот противников. Забивали много и регулярно даже очень сильным коллективам.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Айнтрахт» — «Рейнджерс» 18 мая 2022 года

Болельщики — главное оружие «Айнтрахта», благодаря их поддержке клуб выглядит неуязвимым. Оливер Гласнер бросил все силы на Лигу Европы и добыл отличные результаты. Удалось обыграть даже грозную «Барселону»! «Рейнджерс» же не славится стабильностью. Однозначно даст бой и покажет отличный атакующий футбол, однако уровень его первенства ниже немецкого. В Глазго шансы на успех были бы велики, но в Испании больше верится в успех немцев. Думаем, они окажутся сильнее.



Ставка: победа «Айнтрахта» в основное время за коэффициент 2.39.

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