«Саутгемптон» — «Ливерпуль», ЧМХ-2022 и другие события. Что смотреть 17 мая

Весна вступила в свою завершающую фазу, а вместе с ней и сезон в игровых видах спорта. Клубный футбол, хоккей и баскетбол сейчас на самом интересном отрезке. Набирает обороты теннисный сезон. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 17 мая.
Юрген Клопп не верит, что «Ман Сити» не сможет обыграть «Астон Виллу».
На что ставить в футболе 17 мая
Главный матч дня – встреча в АПЛ «Саутгемптон» — «Ливерпуль». Команда Юргена Клоппа ещё надеется на чемпионство после того, как потерял очки «Ман Сити». Если мерсисайдцы победят, отставание сократится до одного очка и всё решится в последнем туре. Иного не дано. Мотивация должна быть неплохой – после победы в Кубке Англии у «Ливерпуля» уже два трофея в сезоне, есть шансы добавить в копилку ещё два.
На что ставить в хоккее 17 мая
Продолжается чемпионат мира по хоккею. На сегодня запланировано четыре игры. Италия сыграет с Данией, а Чехия – с Австрией. Швейцария сразится с Казахстаном, а Швеция проэкзаменует Великобританию.
В НХЛ в ночь на среду стартуют две серии плей-офф. «Флорида» сыграет с «Тампой», а «Колорадо» — с «Сент-Луисом».
На что ещё ставить 17 мая
Продолжается квалификации «Ролан Гаррос». У мужчин сразу трое россиян сегодня вступят в борьбу. Роман Сафиуллин сыграет с хорватом Дуже Айдуковичем, Евгений Донской встретится с американцем Эрнесто Эскобедо, а Андрею Кузнецову выпало сыграть с британцем Райаном Пенистоном.
Медведев рассказал о своём психологическом состоянии после Australian Open.
У женщин Валерия Савиных сразится с Валентини Грамматикопулу, Виталия Дьяченко сыграет с Изабеллой Шиниковой, Анастасии Тихоновой жребий определил в соперницы Веронику Сепеде. Марина Мельникова и Варвара Флинк сыграют между собой, а Оксане Селехметьевой предстоит встреча с Катериной Байндль.
На турнире в Женеве возвращается в тур Даниил Медведев, лидер российского тенниса сыграет с Ришаром Гаске.
В НБА в ночь на среду стартует первая полуфинальная серия – «Майами» против «Бостона».
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