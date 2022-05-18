Канада — Казахстан, ЧМХ-2022. Больше казахстанцев жалеть никто не будет

19 мая состоится матч группового этапа чемпионата мира по хоккею Канада — Казахстан. Начало встречи — в 20:20 мск. Букмекеры уже сделали прогноз, они считают фаворитами номинальных хозяев. Поставить на победу сборной Канады в основное время можно с коэффициентом 1.03, а успех сборной Казахстана доступен в букмекерских конторах за 41.00.

Казахстан потерпел три поражения на ЧМ-2022 по хоккею с общим счётом 4:14.

Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ-2022 Канада — Казахстан 19 мая 2022 года

Букмекеры считают, что матч группового этапа чемпионата мира по хоккею Канада — Казахстан 19 мая будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.20, а тотал меньше 4.5 гола — за 4.00. Гол на первой минуте доступен с коэффициентом 9.50. Вероятность серии буллитов оценена экспертами в 14.00. На ничью в основное время предлагают поставить за 26.00.

Канада — Казахстан: анализ и прогноз на матч группового этапа чемпионата мира по хоккею (19.05.2022)

19 мая на международной арене состоятся четыре встречи группового этапа чемпионата мира. Особое внимание уделим матчу между сборными Канады и Казахстана, который пройдёт на льду «Ледового дворца» в Хельсинки. Первое вбрасывание запланировано на 20:20 мск. Аутсайдер сыграет с лидером группы, кажется, исход понятен заранее.

Сборная Канады, как и предполагалось, стала лидером в группе А. Однако в спину дышит сборная Швейцарии. Обе команды выиграли по три матча, но канадцы опережают конкурента по дополнительным параметрам. Так что всё становится только интереснее. Накануне Канада разгромно одолела Словакию (5:1). Хотя первый период закончился с равным счётом — 1:1.

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Это не помешало «кленовым» сыграть в свой хоккей и спокойно довести дело до успеха. Теперь у них три победы и 16 заброшенных шайб. Весьма неплохие результаты, но не стоит забывать, в какой группе находится сборная Канады. Максимум, кто может попытаться составить конкуренцию — Германия, которая, впрочем, своё уже получила (проиграла 3:5). А со Швейцарией ещё всё впереди. Более из группы А конкурентов нет.

Сборная Казахстана же — один из аутсайдеров турнира. Проиграли накануне Швейцарии (2:3). Увы, двух шайб оказалось недостаточно. Хотя от швейцарцев ждали большего. За две встречи до этого настреляли 11 шайб, но казахстанцам в какой-то степени даже повезло. Моменты у швейцарцев были. А вот вторую шайбу казахстанцы забросили за две минуты до сирены, времени и сил на третью уже просто не хватило.

У Италии — ближайшего конкурента в борьбе за сохранение прописки в высшем дивизионе — также ни одной победы в трёх встречах. Однако 13 пропущенных шайб, когда у Казахстана — 14. Конечно, ещё можно всё изменить и остаться в элите. Будем надеяться на это. После исключения России и Белоруссии осталось только следить за отнюдь не чужими казахстанцами.

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Правда, в очных встречах явное преимущество у «кленовых». Встречались команды три раза, но во всех случаях побеждали именно они. Плюс в каждом случае тотал был больше 5 шайб. Что вполне логично, ведь класс команд сильно отличается. Другого результата ждать не приходится и теперь. Даже сейчас канадцы на голову, а иногда даже на две, сильнее своих оппонентов.

16 шайб за три встречи на турнире — тому доказательство. Так что вряд ли и сейчас будет обратный результат. С другой стороны, Казахстан, конечно, заметно слабее Канады, однако на турнире пока без голов не оставался. В личных встречах лишь раз не смог забросить оппоненту. На гол-другой наиграть вполне может. Это будет самый сложный и тяжёлый соперник из группы, но Юрий Михайлис наверняка взбодрит своих подопечных.

Мы бы рассмотрели ставку «П1 + тотал больше 6.5 шайбы» за вполне рабочий коэффициент 1.83. Для Канады этот матч не будет представлять особых проблем, а с недооценкой соперников у неё проблем пока не наблюдалось. Сборная Италии подтвердит. В составе Казахстана превалируют ребята из «Барыса» и ещё нескольких команд КХЛ. Однако у Канады почти все из НХЛ, что тоже является небольшим преимуществом.

Канада — Казахстан: прогноз и ставки на матч ЧМХ-2022 19 мая 2022 года

Сборная Канады, как и ожидалось, лидирует в группе А. Пока конкурирует лишь со Швейцарией. Казахстан же потерпел три неудачи подряд. Ещё не всё потеряно, но с канадцами соревноваться не приходится, класс команд слишком отличается. Скорее всего, сборная Канады будет играть почти в одну калитку, с расслабленностью и недооценкой оппонентов на турнире пока проблем не возникало. В её результативной победе нет сомнений.

Ставка: победа сборной Канады + тотал больше 6.5 шайбы за 1.83.

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