«Каролина» — «Рейнджерс», 1-й матч. Теперь Игорь Шестёркин так легко не отделается

19 мая состоится первый матч 1/4 финала Кубка Стэнли «Каролина Харрикейнз» — «Нью-Йорк Рейнджерс». Начало встречи — в 2:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Харрикейнз» в основное время можно с коэффициентом 2.04, успех «Рейнджерс» оценён экспертами в 3.36.

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Коэффициенты букмекеров на 1-й матч плей-офф НХЛ «Каролина Харрикейнз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 19 мая 2022 года

Букмекеры сомневаются, что 1-й матч плей-офф НХЛ «Каролина» — «Рейнджерс» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.93, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.06. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.65. Заключить пари на гол в первые 10 минут можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.70.

Прогноз и анализ 1-го матча 1/4 финала Кубка Стэнли «Каролина» — «Рейнджерс» (19.05.2022)

В Национальной хоккейной лиге стартует второй раунд плей-офф. На 19 мая запланированы два первых противостояния 1/4 финала Кубка Стэнли. В самом раннем из них на льду «Пи-Эн-Си-Арены» в городе Роли померяются силами местная «Каролина» и «Рейнджерс». Стартовое вбрасывание запланировано на 2:00 мск.

На предыдущей стадии «Каролина» обыграла «Бостон Брюинз». Итоговый счёт в серии — 4-3. Примечательно, что все четыре победы клуб добыл на домашнем стадионе. Поражения, соответственно, потерпел на выезде. У многих сложилось впечатление, что «ураганы» выступали не в полную силу.

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На наш взгляд, довольно скромно вели себя сразу два юных лидера команды — Себастьян Ахо и Андрей Свечников. В течение регулярки финн и россиянин демонстрировали отличную результативность: на двоих отметились 150 голевыми действиями (67+73). Благодаря их, и не только, стараниям «Харрикейнз» заняли по итогам сезона третью строчку в сводной таблице НХЛ.



В серии с «Бостоном» Ахо и Свечников тоже не бездельничали, но проявили меньше активности. Финн записал на свой счёт два гола и три голевые передачи, а россиянин отметился тремя забитыми шайбами и одним ассистом. Впрочем, затянулось противоборство с «Брюинз» ещё и по той причине, что в лазарет угодил основной голкипер «ураганов» — Фредерик Андерсен.

Замещали травмированного голкипера Антти Раанта и Пётр Кочетков. Второй дебютировал за «Каролину» лишь в заключительных встречах регулярного чемпионата НХЛ, хотя в плей-офф вкатился на удивление здорово. Во второй игре с «Бостоном» 22-летний вратарь отстоял очень уверенно и совершил множество важных сейвов, за что удостоился признания третьей звездой встречи.



А вот «Рейнджерс» были на волоске от вылета из нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли. В 1/8 финала им достался «Питтсбург», ослабленный отсутствием двух основных голкиперов. Несмотря на важные кадровые потери, после четырёх встреч «Пингвинз» вели в серии 3-1, а к пятому матчу подходили в роли фаворитов.



За этот период в ворота Игоря Шестёркина прилетело целых 16 шайб! Над номинантом на «Харт Трофи» вдоволь поиздевался капитан «Питтсбурга» — Сидни Кросби. Исправил положение Джейкоб Труба. В середине второго периода пятого матча при счёте 0:2 массивный защитник вывел из строя лидера «пингвинов» силовым приёмом. Можно только пожелать здоровья канадцу.

Без Кросби дела «Пингвинз» пошли под откос. Шестёркин вернулся в привычное русло, и команда совершила камбэк не только в том матче, но и в серии. Сам голкипер порадовал в последующих играх важными сейвами и даже результативностью. Вратарь записал на свой счёт голевую передачу, которую превратил в гол Крис Крайдер.



Феерил Шестёркин и в решающем матче серии, где «Питтсбург» выглядел на порядок сильнее и интереснее. Вратарь совершил 42 сейва. К счастью для любителей зрелищного хоккея, стараний голкипера не хватило для победы в основное время. В овертайме выпал шанс погеройствовать другому россиянину — Артемию Панарину.

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Нападающий забил решающую шайбу и вызвал восторг не только у болельщиков, но и у заслуженного тренера России — Юрия Новикова. Наставник отметил великолепную технику форварда и его умение работать над собой. В этом сезоне Панарин действительно очень хорош, но поможет ли это добыть хороший результат в грядущем матче?



Как мы помним, «Харрикейнз» замечательно выступают на домашней арене. В отличие от «Питтсбурга», они имеют в своём арсенале целую эскадру звёздных хоккеистов, с которыми Джейкобу Трубе в одиночку точно не справиться. Вывести из строя одного игрока однозначно будет маловато. Да и не хотелось бы снова видеть травмы хоккеистов.



Также стоит отметить великолепную линию обороны «ураганов», которая в течение регулярки восхищала надёжностью. С такими защитниками даже четвёртый вратарь может чувствовать себя вполне комфортно на ленточке. Без основного голкипера, конечно, будет труднее, но в успех хозяев верится гораздо больше.

«Синерубашечники» с большим с трудом забили 28 шайб «Питтсбургу», который практически всю серию был вынужден провести с третьим голкипером — Луи Доминге — в рамке. Несмотря на старания Игоря Шестёркина, пропустили ещё больше — 29. Все вопросы к защитникам. Думаем, сейчас можно взять П1 в основное время за коэффициент 2.04.

«Каролина» — «Рейнджерс»: прогноз и ставка на 1-й матч плей-офф НХЛ 19 мая 2022 года

«Каролина» отлично провела регулярку и во всех четырёх домашних матчах 1/8 финала Кубка Стэнли одержала победы над «Бостоном». При этом складывалось впечатление, что команда способна на большее. «Рейнджерс», в свою очередь, натерпелся от Сидни Кросби и с трудом прошёл дальше. Игоря Шестёркина есть за что похвалить, но стараний его и Артемия Панарина точно не хватит для равной борьбы с «ураганами». 29 пропущенных шайб от «Пингвинз» за семь встреч говорят о многом. Поставим на победу хозяев в основное время в первом матче.



Ставка: победа «Каролины» в основное время за коэффициент 2.04.

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