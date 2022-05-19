«Флорида» — «Тампа-Бэй», 2-й матч. Чумовой Кучеров повременит с подвигами

20 мая состоится второй матч 1/4 плей-офф НХЛ «Флорида Пантерз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг». Начало встречи — в 2:00 мск. Букмекеры уже сделали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Пантерз» в основное время можно с коэффициентом 2.09, успех «Лайтнинг» доступен в букмекерских конторах за 3.20.

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Коэффициенты букмекеров на 2-й матч плей-офф НХЛ «Флорида Пантерз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» 20 мая 2022 года

Букмекеры считают, что второй матч серии плей-офф НХЛ «Флорида» — «Тампа-Бэй» 20 мая будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.52, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.39. Заключить пари на гол в первые 10 минут можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.58. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.70.

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Пока на международной арене идёт групповой этап чемпионата мира, в Национальной хоккейной лиге уже стартовал второй раунд плей-офф. На 20 мая запланированы две встречи. Особое внимание уделим второму матчу между «Флоридой» и «Тампа-Бэй», который пройдёт на льду «Эф-Эл-Эй Лайв-Арены» в Санрайзе. Первое вбрасывание состоится в 2:00 мск. Счёт в серии 1-0 в пользу «молний».

В первом матче «Тампа» выиграла убедительно — 4:1, хотя до третьего периода счёт был равный — 1:1. Хозяева открыли счёт ещё на 14-й минуте встречи, а ответ гостей последовал лишь спустя 20 минут. В последней же двадцатиминутке праздновали только игроки «Лайтнинг». Пьер-Эдуар Белльмар вывел команду вперёд на 43-й минуте.

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В заключительные пять минут Никита Кучеров увеличил преимущество в большинстве, а Росс Колтон поставил точку в матче. Стоит отметить, что «Тампа» забросила три шайбы в неравных составах (играя в большинстве). Здесь вопрос к «Флориде», которая допустила 14 минут штрафа, отдав Сергея Бобровского на растерзание.

С учётом такой игры результат закономерен. Ещё один неприятный факт для болельщиков «Флориды» в том, что команда до сих пор ни разу не забросила в большинстве, когда соперник лидирует по этому показателю — у него 10 шайб в плей-офф. Единственную шайбу в первом матче у «Флориды» забросил Энтони Дюклер, у него три балла в шести играх плей-офф.

У «молний» Никита Кучеров отметился голом и передачей. Нападающий при счёте 0:1 сделал классный финт перед результативным пасом. Благодаря этому команда получила шанс сравнять счёт и взбодриться. А многие аналитики в НХЛ хвалили россиянина, один даже назвал чумовым. Строго говоря, сыграл Кучеров действительно хорошо.

Однако не только он принёс пользу клубу и помог одержать победу. Михаил Сергачёв отметился ассистом, у него три передачи в восьми встречах. Кори Перри забил гол и сделал результативную передачу, на его счету — четыре балла за то же время. Вполне неплохие результаты у «Тампы» перед вторым матчем серии.

«Флорида» должна избавиться от ошибок, меньше удаляться, так как для «Тампы» это важное в данной серии оружие. В первой игре лишь раз в равных составах гости забросили шайбу. Из четырёх в принципе. Также «Пантерз» надо поправить собственное большинство, у них было четыре шанса отыграться, но игра в большинстве ужасно подвела.

Плюс голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 33 из 34 бросков и стал первой звездой матча, он лидирует по количеству побед в плей-офф (5). Сергей Бобровский тоже отличный вратарь, сыграл на хорошем уровне, отразил 32 броска из 36. Однако ошибки обороны вынуждают Сергея много пропускать.

Почему «Флорида» сравняет счёт в серии с «Тампой».

Первый матч серии для «Флориды» оказался смазанным. С другой стороны, в очных противостояниях команды в основном обменивались победами. За последние восемь встреч победы разделились поровну, так что утверждать, что «Тампа» без особых проблем пройдёт дальше, пока рано. По одному матчу серии судить тоже не стоит.

Мы бы ожидали во второй встрече более сдержанную игру со стороны хозяев. Наверняка постараются меньше удаляться и больше акцентировать внимание на нападении. Работу над ошибками обязательно проведёт Эндрю Брюнетт. Думается, на своём льду задачу-минимум выполнить «Флорида» должна. Права на второе поражение у неё нет — соперник опытен и мастеровит, при 0-2 будет ещё труднее.

Так что во второй игре можно было бы проверить ставку «П1 + тотал больше 3.5 шайбы» за 2.18. В нужные моменты хозяева умеют переворачивать игры. Вспомнить хотя бы пятый матч серии с «Вашингтоном». Тогда проигрывали 0:3, а завершили встречу со счётом 5:3 в свою пользу. С характером проблем нет, поэтому хозяев мы бы не сбрасывали со счетов.

В то же время имеет смысл ждать голов. Забивали обе команды и в первом раунде Кубка Стэнли прилично, и в восьми прошлых очных встречах. Тотал больше четырёх шайб не случился лишь в седьмом матче серии «Тампы» и «Торонто Мэйпл Лифс» в первом раунде. В остальных случаях всегда было весело.

«Флорида» — «Тампа-Бэй»: прогноз и ставка на 2-й матч плей-офф НХЛ 20 мая 2022 года

«Флорида» проиграла первый матч, но не из-за разницы в классе, а из-за собственных ошибок. «Тампа» воспользовалась моментами в большинстве. Думается, во втором матче хозяева исправятся за обидное поражение. Ехать в Тампу к действующему чемпиону при 0-2 в серии — такое себе удовольствие, а с характером у «Пантерз» проблем нет, это мы помним по серии с «Вашингтоном». Ждём борьбы и снова много голов.

Ставка: победа «Флориды» + тотал больше 3.5 шайбы за 2.18.

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