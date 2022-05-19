«Колорадо» — «Сент-Луис», 2-й матч. Валерий Ничушкин тоже достоин выиграть Кубок Стэнли!

20 мая состоится второй матч 1/4 финала плей-офф НХЛ «Колорадо Эвеланш» — «Сент-Луис Блюз». Начало встречи — в 4:30 мск. Букмекеры уже сделали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Эвеланш» в основное время можно с коэффициентом 1.68, успех «Блюз» доступен в букмекерских конторах за 4.00.

Почему «Колорадо» легко пройдёт «Сент-Луис» во втором раунде Кубка Стэнли.

Коэффициенты букмекеров на 2-й матч плей-офф НХЛ «Колорадо Эвеланш» — «Сент-Луис Блюз» 20 мая 2022 года

Букмекеры считают, что второй матч плей-офф НХЛ «Колорадо» — «Сент-Луис» 20 мая будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.44, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.57. Гол в первые 10 минут доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.55. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.95.

«Колорадо»- «Сент-Луис»: прогноз и анализ второго матча 1/4 финала Кубка Стэнли (20.05.2022)

В Национальной хоккейной лиге уже стартовал второй раунд плей-офф. На 20 мая запланированы две встречи. Особое внимание уделим второму матчу серии между «Колорадо» и «Сент-Луисом», который пройдёт на льду «Болл-Арены». Первое вбрасывание состоится в 4:30 мск. Счёт в серии: 1-0 в пользу клуба из Денвера.

В первом матче «Колорадо» вырвал победу в овертайме — 3:2. Хотя по ходу встречи даже проигрывал 0:1. Во второй двадцатиминутке своё слово сказали Валерий Ничушкин и Самуэль Жирар, вывели команду вперёд в матче. Однако в третьем периоде «Сент-Луис» сравнял счёт, Джордан Кайру был не согласен с победой хозяев в основное время.

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В овертайме же успех «Колорадо» принёс гол Джоша Мэнсона. Для него это третий балл в пяти играх плей-офф. Валерий Ничушкин за те же пять встреч отметился четырьмя баллами и поучаствовал в трёх важных голах команды. Валерий просто молодец: получает много игрового времени и похвалу от партнёров. В стане «Блюз» российские игроки, увы, не отметились результативными действиями.

Надо отдать должное вратарю «Блюз». Джордан Биннингтон отразил 51 бросок из 54, когда его команда бросила по воротам соперника всего 25 раз, то есть в два раза меньше. Хотя в целом матч получился весьма интересным. Вторая встреча в Денвере вряд ли станет иной. Борьбы и накала ожидаем не меньше.

У гостей в очных встречах в Денвере статистика не самая лучшая. За последние пять игр (с учётом первого матча текущей серии) «Сент-Луис» победил лишь раз. Преимущество явно на стороне хозяев. С другой стороны, первый матч серии выдался не слишком простым. Думается, второй не станет исключением, ведь слабых команд в плей-офф нет. «Блюз» могут ещё удивить.

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Хотя статистика «Колорадо» пока радует — добыто пять побед кряду. Сразу вспоминается прошлый розыгрыш Кубка Стэнли, когда эти же соперники встречались в первом раунде. Тогда «Колорадо» всухую обыграл оппонента 4-0. Конечно, сравнивать всерьёз эти результаты не стоит. Однако и говорить, что «Эвеланш» стали играть хуже, тоже не приходится. А вот «Блюз» прибавили за год.

В первом матче проиграли лишь в овертайме. Правда, с треском — не нанесли ни одного броска по воротам «Колорадо». Что весьма странно, ведь за 60 минут команды друг другу потрепали нервы и заставили понервничать болельщиков. Думается, во второй игре подобного от гостей ждать не придётся. Наверняка взбодрятся, поскольку задачу-минимум на выезд нужно выполнять.

Только вот всё говорит об обратном. Хозяева имеют преимущество в очных встречах, в свежести, по составу. Они как минимум способны снова не проиграть. Лобовую победу брать не будем, наверняка гости упрутся. Можно рассмотреть ставку «Колорадо» не проиграет + тотал больше 5.5 шайбы» за 1.87. Коэффициент рабочий.

В очных встречах команды играют результативно. Особенно стоит отметить последние три перед плей-офф, где тотал превысил отметку в 6 шайб в каждом матче. В первой игре «Колорадо» реализовал всего 5,56% бросков. А соперник чуть больше — 8%. На наш взгляд, во второй этот показатель будет куда лучше. Забивать есть кому, а моментов хватает.

«Колорадо»- «Сент-Луис»: прогноз и ставка на 2-й матч плей-офф НХЛ 20 мая 2022 года

«Колорадо» идёт без поражений, хотя в первый матч с «Сент-Луисом» получился напряжённый. Реализации не хватало. Думается, во втором матче всё будет иначе. Команды подойдут с другим настроем. «Блюз» постараются забрать один матч в гостях, однако статистика очных встреч в Денвере полностью за хозяевами. На наш взгляд, «Эвеланш» не проиграют.

Ставка: «Колорадо» не проиграет + тотал больше 5.5 шайбы за 1.87.

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