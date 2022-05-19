«Динамо» — «Сочи»: Федотов уже вошёл в историю, а Шварцу есть о чём подумать

21 мая в матче заключительного, 30-го тура РПЛ московское «Динамо» сыграет с «Сочи». Начало игры – в 17:00 мск. В этой встрече команды в очном противостоянии выяснят, кому достанутся серебряные медали, а кто ограничится бронзой. Южанам нужна победа, динамовцев же устроит и ничья. Кто станет первым после «Зенита» в РПЛ?

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Букмекеры видят фаворитами матча москвичей. Поставить на победу «Динамо» можно с коэффициентом 2.12. Шансы «Сочи» оценили коэффициентом 3.40, а на ничью предлагают 3.70.

Эксперты считают, что встреча будет результативной. Поставить на ТБ 2.5 гола можно за 1.78, на ТМ 2.5 гола дают 2.10. На то, что обе команды забьют, можно сделать ставку с коэффициентом 1.68, а обратный исход идёт за 2.20.

У Шварца кончился бензин?

Московское «Динамо» этот сезон провело очень хорошо, однако на концовку чемпионата у команды, кажется, не хватило сил. Последняя победа в РПЛ была месяц назад. С тех пор бело-голубые проиграли ЦСКА, «Уралу» и «Крыльям», а также свели вничью матч с «Локомотивом». Была ещё победа в Кубке России над «Аланией». В итоге провальный месяц обернулся тем, что вместо борьбы с «Зенитом» за чемпионство нужно оборонять второе место.

К счастью, всё в руках «Динамо». Москвичи играют с прямым конкурентом, дома, и их устроит даже ничья. В этом плане Сандро Шварц должен быть спокоен. Но есть и свои минусы.

Во-первых, неопределённость с будущим наставника. Слухи, что Шварц покинет Москву по окончании сезона, ходят давно, но чёткого заявления о судьбе немецкого специалиста так и не было. Вся эта нервозность может передаваться команде. Во-вторых, «Сочи» терять нечего, этот клуб и так добился лучшего результата в своей короткой истории. А вот «Динамо» упустить серебро будет очень обидно.

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Наконец, главный матч сезона для бело-голубых – всё-таки финал Кубка. Трофей на кону, полные «Лужники», серьёзный соперник в лице «Спартака» — не думать обо всём этом невозможно. Поэтому второстепенной, но всё-таки задачей для динамовцев будет избежать серьёзных травм перед финалом. И «Сочи» может этим воспользоваться.

Для «Сочи» сезон уже в истории

Для сочинцев сезон-2021/2022 уже исторический. Команда Владимира Федотова гарантировала себе бронзовые медали, но может взять и серебро. Нужно только обыграть «Динамо».

Да, у «Сочи» чуть скромнее кадровый ресурс в сравнении с грандами, но зато Владимир Федотов выстроил действительно хорошую тренерскую команду с узнаваемой игрой. Южане не проигрывают уже два месяца и не уступили даже «Зениту» за это время. Более того, для них этот матч – однозначно главный. Не перегореть бы. «Нижний Новгород» вот обыграть не получилось, а могли бы уже быть вторыми.

На что ставить?

В первом круге «Динамо» выиграло 2:1. А вообще на протяжении уже пяти матчей у этих команд не было ничейных исходов. Вот такая бескомпромиссная пара. Поставить на то, что ничьей не будет и в этот раз, можно с коэффициентом 1.31.

В последних девяти матчах только дважды одна команда не смогла забить. В оставшихся встречах проходила ставка «обе забьют». Нападение и у тех, и у других очень приличное, так что можно рассмотреть этот вариант с коэффициентом 1.68. Ну а раз ничьей не будет, но обе забьют, то логично ставить и на ТБ 2.5 за 1.78.

Динамовцы играют дома и могут позволить себе ничью. Как ни крути, у Сандро Шварца стартовая диспозиция лучше. Поэтому любителям небольших, но надёжных вариантов можно предложить вариант с непроигрышем «Динамо» за 1.35.

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