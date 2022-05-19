«Химки» — «Спартак». Паоло Ваноли подготовит красно-белых к финалу Кубка России

21 мая состоится матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги «Химки» — «Спартак». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.38. Успех химчан оценён экспертами в 2.95. Ставки на ничью принимаются за 3.76.

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Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Химки» — «Спартак» 21 мая 2022 года

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Химки» — «Спартак» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.20. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.22. Поставить на «обе забьют» можно за 1.60.

Анализ и прогноз на матч 30-го тура чемпионата России «Химки» — «Спартак» (21.05.2022)

Последний месяц весны радует яркими футбольными противостояниями. Российская Премьер-Лига вышла на финишную прямую, участникам осталось провести заключительный тур. 21 мая состоятся восемь встреч 30-го тура. В одной из них на стадионе «Арена Химки» местные «Химки» примут московский «Спартак».

Большую часть сезона химчане выступали откровенно плохо. Однако зимой произошли изменения, которые благотворно отразились на успехах в первенстве. Клуб усилился несколькими игроками и произвёл замену наставника. С поста главного тренера второй раз за сезон был уволен Игорь Черевченко. Занял его место Сергей Юран.

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Под руководством нового наставника «Химки» прилично добавили в качестве футбола и выдали семиматчевую беспроигрышную серию в чемпионате России. Таким образом, поднялись в турнирной таблице. Даже имели возможность избежать стыковых матчей за вылет во второй по значимости дивизион страны. К слову, до сих пор имеют.



Тем не менее в последних двух матчах в РПЛ красно-чёрные потерпели поражения от «Зенита» (0:1) и «Ростова» (1:2). Вследствие чего спустились на 13-е место. К счастью, упасть ниже 14-й позиции не получится, так как располагающиеся ниже «Уфа» и «Рубин» встретятся в матче заключительного тура друг с другом.

Впрочем, и подняться выше вероятность крайне мала. Сергей Юран сумел устранить большую часть проблем «Химок», но команде по-прежнему не хватает глубины состава для того, чтобы бороться на равных с крепкими коллективами. Наставник вынужден полагаться на молодёжь, которой банально недостаёт опыта.



«Спартак» в текущем розыгрыше РПЛ тоже не сумел добиться колоссальных успехов. Впрочем, в первой половине сезона команда была сконцентрирована на Лиге Европы, где сумела выйти в плей-офф с первой позиции. Дальнейший путь в евротурнире оказался заблокирован, и пришлось переключаться на первенство и Кубок России.

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С целью спасти сезон руководство «народной команды» пригласило зимой на пост главного тренера Паоло Ваноли. Наставнику потребовалось некоторое время на адаптацию, что поначалу усугубило и без того шаткое положение в РПЛ. Однако в последних шести турах его подопечные добыли хорошие результаты и обезопасили себя от риска выбывания в ФНЛ.



Итальянца есть за что похвалить. Он бесстрашно экспериментирует с составами на матчи и ставит некоторых оппонентов в тупик своей стратегией. Ко всему прочему, повысилась эффективность атакующего звена и появилась крепость в обороне, которой до этого сильно не хватало.



Показательным можно назвать выступление с «Зенитом» в матче последнего тура РПЛ, где москвичи местами выглядели лучше противника и вели в счёте до 90-й минуты. Победа ускользнула в компенсированное время. Сравнял счёт полузащитник петербуржцев Андрей Мостовой с пенальти.

Также благодаря стараниям Ваноли красно-белым удалось преуспеть в Кубке России. Обыграв на стадии 1/4 финала ЦСКА (1:0) и в полуфинале «Енисей» (3:0), они вышли в финал, где померяются силами с «Динамо». Встреча состоится 29 мая, так что есть возможность размяться и сохранить тонус и победный настрой в матче с «Химками».



Химчанам победа нужна больше, но обстоятельства складываются не в их пользу. Во всех шести последних официальных очных встречах сильнее оказывались москвичи. Сейчас, когда «народная команда» освоилась при Ваноли, тем более вряд ли удастся зацепиться за очки. Возьмём П2 за коэффициент 2.38. Победа для красно-белых важна с психологической точки зрения.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Химки» — «Спартак» 21 мая 2022 года

«Химки» прибавили при Юране, но команде всё равно не хватает ресурсов, чтобы тягаться на равных с сильными соперниками. Об этом свидетельствуют и поражения в последних двух турах РПЛ. В матче со «Спартаком» может помочь только удача. К тому же смена наставника усилила и игру красно-белых. Ваноли сумел не только добыть хорошие результаты в последних шести встречах в РПЛ, но и выйти в финал Кубка России. История очных встреч всецело на стороне «народной команды», думаем, она выиграет и в этот раз.



Ставка: победа «Спартака» за коэффициент 2.38.

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Прогноз на матч «Химки» — «Спартак» с коэффициентом 4.30.

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