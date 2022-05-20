«Реал» — «Бетис», «Торино» — «Рома» и другие матчи. Что смотреть 20 мая

Весна вступила в свою завершающую фазу, а вместе с ней и сезон в игровых видах спорта. Клубный футбол, хоккей и баскетбол сейчас на самом интересном отрезке. Набирает обороты теннисный сезон. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 20 мая.

На что ставить в футболе 20 мая

Сегодня играют в Испании и Италии. В Примере интересная вывеска – «Реал» против «Бетиса». Однако турнирной мотивации у команд почти нет. «Сливочные» уже давно чемпионы и готовятся к финалу Лиги чемпионов, а андалусийцам нужно набрать очки, чтобы оставить позади «Реал Сосьедад» в борьбе за пятое место. Во второй игре дня интриги нет совсем: «Райо» не вылетает, а вот «Леванте» уже вылетел.

В Италии «Торино» примет «Рому». Туринцам уже ничего не нужно, а вот команде Жозе Моуринью надо выиграть, чтобы обезопасить шестую строчку и место в Лиге Европы: «Фиорентина» всего в одном балле позади.

На что ставить в хоккее 20 мая

Очередной день ЧМХ-2022, очередные четыре матча. Хозяева – финны – сыграют с Великобританией. Германия встретится с Италией, а Казахстан – со Словакией. Наконец, Латвия будет сражаться с Австрией.

В НХЛ продолжается второй раунд Кубка Стэнли. В ночь на субботу «Каролина» и «Калгари» попробуют развить успех первых матчей серий, соответственно, против «Рейнджерс» и «Эдмонтона».

На что ещё ставить 20 мая

На «Ролан Гаррос» третий раунд квалификации. Павел Котов за выход в основную сетку сыграет с аргентинцем Педро Качином, а Андрей Кузнецов – с Марко Трунгеллити. У женщин Оксана Селехметьева встретится с француженкой Осеан Бабель.

В Единой лиге ВТБ стартует финал, в котором встретятся ЦСКА и «Зенит». Сегодня мы увидим первый матч серии, которая будет длинной, аж до четырёх побед.

В НБА второй матч полуфинальной серии «Голден Стэйт» — «Даллас». В первой игре «воины» выглядели намного увереннее, получится ли у Дончича и компании взять реванш?