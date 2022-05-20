«Рубин» — «Уфа»: Слуцкий может вылететь из РПЛ, а Газизов — из футбола

21 мая в Казани в рамках 30-го тура РПЛ сыграют «Рубин» и «Уфа». Начало встречи – в 17:00 мск. Этот матч приобрёл колоссальное турнирное значение: победитель сохранит шансы остаться в элите напрямую или через стыковые игры, а вот проигравший вылетит. Ничья при этом устроит казанский клуб, у него сейчас на два очка больше.

Уткин объяснил, почему считает матч «Рубин» — «Уфа» главным в последнем туре РПЛ.

Букмекеры считают фаворитом матча «Уфу». Поставить на клуб из Башкирии можно с коэффициентом 2.35. Шансы «Рубина» аналитики оценили коэффициентом 3.00, а на ничью дают 3.45.



Эксперты склоняются к тому, что матч не будет результативным. Поставить на ТМ 2.5 гола можно за 1.85, а на ТБ 2.5 гола – 1.95. На то, что обе команды забьют, дают коэффициент 1.72, а обратный исход идёт за 2.15.

Слуцкий близок к провалу

Для Леонида Слуцкого этот сезон, пожалуй, самый тяжёлый в карьере. «Рубин» не блистал и до зимней паузы, а уж после неё, когда уехали легионеры, и вовсе развалился. Результаты ужасные, игры нет. Многие требовали отставки тренера, но в клубе резонно рассудили, что уволить-то можно, а вот найти замену, которая даст результат прямо сейчас, будет непросто.

Сам Слуцкий говорит, что ему весной досталась абсолютно новая команда, которой банально нужно время сыграться. Даже если это так, то времени нет. Над «Рубином» висит реальная угроза вылета, поражение станет роковым.

Слуцкий назвал очень странным назначение судьи Иванова на матч с «Уфой».

Клуб со своей стороны сделал максимум – вход на последний матч сезона будет свободным, болельщики откликнулись. Поддержка будет. Но прямо сейчас у «Рубина» три поражения подряд в РПЛ с общей разницей мячей 0:10.

А весной казанцы выиграли всего дважды. Одна из этих побед – над «Арсеналом», который уже вылетел. В общем, собраться на один матч команда может и даже должна. Но уж слишком плох был «Рубин» в последних матчах.

Газизов может закрыть «Уфу»

«Уфа» — один из самых эффективных клубов по соотношению вкладываемых денег и результата. Но в этом сезоне команде сложно. Да, у «Уфы» есть Гамид Агаларов – лучший бомбардир РПЛ, но в остальном выделить некого. Да ещё сломался и Александр Беленов – незаменимый вратарь.

Прогноз на матч «Рубин» — «Уфа» с коэффициентом 3.52.

Кроме того, в клубе не всё хорошо с финансами. Шамиль Газизов уже успел заявить, что «Уфа» продолжит существование только в РПЛ, вылет грозит закрытием клуба.



При всех проблемах уфимцы борются. Набрали пять очков в последних трёх матчах, а в предпоследнем туре обыграли в прямом стыке «Арсенал», отправив туляков в ФНЛ. Да, команда живёт в режиме плей-офф.



У «Уфы» лучше дела обстоят с игрой, но постоянно побеждать на заказ сложно. К тому же играть первым номером – не совсем про клуб из столицы Башкирии. Но команда Алексея Стукалова никогда не сдаётся. И это может стать её козырем.

На что ставить?

Если бы нужно было побеждать «Рубину», всё было бы куда проще. Казанцы играли бы первым номером, а уфимцы бы окопались и ждали шанс на контратаку. Но всё наоборот. «Рубин» устроит и ничья, поэтому вперёд команда Слуцкого явно не полетит. Ну а «Уфе» придётся наступить на горло собственной песне и атаковать.



Из последних шести матчей этих клубов четыре завершились вничью, а ещё дважды «Рубин» крупно побеждал. Но об уверенной победе казанцам сегодня можно только мечтать, а вот ничья вполне реальна. На своём стадионе, при поддержке болельщиков результата «Рубин» добиться должен. Пусть и без какой-то красивой игры. Мирный исход видится наивероятнейшим. Поставить на ничью можно за 3.45.

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Забьют ли обе команды? Скорее, нет. Да, «Рубин» пропускает много, а забивает мало, но и «Уфа» — не из тех, кто феерит в атаке. Агаларов – это исключение из правил, но надо помнить, что Гамид бьёт и пенальти. Поэтому «обе забьют – нет» за 2.15 – неплохой вариант.



А вот что будет в избытке, так это жёлтых карточек. Слишком высока цена матча, а мастерства у команд не так много. Зато зашкаливать будут эмоции. Стычки, потасовки, разговоры с арбитром, жёсткость, переходящая в грубость – всё это мы увидим. На ТБ 5.5 жёлтых карточек дают 1.85. Можно пойти ещё дальше и поставить на ТБ 6.5 за 2.65.



Кажется, нас ждёт не самый высококлассный, но очень интересный матч. По итогам которого одна команда должна будет покинуть РПЛ. Если, конечно, не будет моратория на вылет. Что ж, посмотрим, чем завершится эта эпопея. Удачных ставок!

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