«Нижний Новгород» — «Зенит». Семак лишит Кержакова шанса поквитаться за 1:5

У нижегородцев одна победа за 10 туров в РПЛ. Петербуржцы сильнее даже с молодёжью в составе.

21 мая состоится матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги «Нижний Новгород» — «Зенит». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу петербуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.23. Успех нижегородцев оценён экспертами в 3.24. Ставки на ничью принимаются за 3.74.

Экспресс с коэффициентом 11.31 на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Нижний Новгород» — «Зенит» 21 мая 2022 года

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Нижний Новгород» — «Зенит» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.82, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.10. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.34. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.22. Поставить на «обе забьют» можно за 1.66.

Анализ и прогноз на матч 30-го тура чемпионата России «Нижний Новгород» — «Зенит» (21.05.2022)

Последний месяц весны радует яркими футбольными противостояниями. Российская Премьер-Лига вышла на финишную прямую, участникам осталось провести заключительный тур. 21 мая состоятся восемь встреч 30-го тура. В одной из них «Нижний Новгород» померяется силами с «Зенитом».

Нижегородцы располагаются на 11-й строчке в турнирной таблице РПЛ. Отрыв от зоны стыков составляет всего один балл, потому мотивация играть в полную силу в предстоящем матче велика. Однако за последние 10 матчей они одержали только одну победу — над «Ростовом» (2:1). Также пять раз сыграли вничью и потерпели четыре поражения.

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Стоит заметить, что результат противостояния с ростовчанами совсем не закономерен. Оппонент выиграл по владению мячом, нанёс больше ударов и продемонстрировал более структурированный, симпатичный футбол. Игроки «Нижнего Новгорода», в свою очередь, нанесли за встречу только три удара. Повезло, что два из них поразили сетку ворот противника.



В остальных матчах подопечные Александра Кержакова выступили не лучшим образом. Виной тому — низкая результативность, которая напрямую связана со схемой игры. Наставник использовал большую часть нынешнего сезона стратегию с пятью защитниками и всего одним нападающим. Вследствие этого за 29 матчей в чемпионате России нижегородцы забили только 25 мячей.

С другой стороны, благодаря такому подходу и умению настаиваться на важные матчи нижегородцы сыграли вничью с мощным «Сочи» (0:0) в матче последнего тура РПЛ. А незадолго до этого с минимальным перевесом уступили «Динамо» (0:1) и ЦСКА (0:1). Пусть не получается забить, зато и соперникам приходится несладко.



А вот «Зенит» досрочно стал чемпионом и имеет меньше мотивации демонстрировать свой лучший футбол. Впрочем, за последние 18 туров в чемпионате России он не потерпел ни одного поражения при пяти ничьих. Столь замечательных результатов удалось добиться за счёт огромных резервов, которыми достаточно неплохо руководил в течение сезона Сергей Семак.

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Единственный провал настиг наставника в Кубке России. Его подопечные уступили в матче 1/4 финала «Алании» из ФНЛ и покинули соревнование. Неудача связана с тем, что Семак решил немного поэкспериментировать со схемой игры. Владикавказцы воспользовались царившей на поле неразберихой и добыли необходимый результат.

В предстоящем матче вполне может произойти нечто похожее. По некоторой информации, в преддверии противостояния из «Зенита-2» в основную команду был вызван ряд юных игроков. Футболисты приняли участие в тренировочных занятиях с командой Сергея Семака и могут получить игровое время.



Впрочем, сильно рисковать тренер вряд ли станет. В одном из недавних интервью он заявлял, что не станет раздаривать очки тем командам, которые в них нуждаются для сохранения прописки в РПЛ. До сей поры слово держал. В последних двух турах РПЛ сине-бело-голубые добыли победу над «Химками» (1:0) и сыграли вничью со «Спартаком» (1:1).

При таком раскладе отличным вариантом для ставки выглядит Х2 + ТМ 3.5 мяча за коэффициент 2.03. Думаем, встреча получится нерезультативной, так как нижегородцы с сильными противниками предпочитают играть в закрытый, оборонительный футбол. В последней очной встрече петербуржцы одержали разгромную победу 5:1. В этот раз вряд ли сумеют забить так много, но наверняка не проиграют.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Нижний Новгород» — «Зенит» 21 мая 2022 года

У «Нижнего Новгорода» имеются большие проблемы с результативностью. Зато схема с пятью защитниками позволяет и самим пропускать немного. За последние 10 туров в РПЛ клуб одержал лишь одну победу. У «Зенита» вряд ли выиграет. Даже если Сергей Семак решит поэкспериментировать, шансов на успех у его подопечных на порядок больше. В последней очной встрече петербуржцы одержали победу, в этот раз наверняка не проиграют. Много голов не ждём.



Ставка: «Зенит» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 2.03.

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