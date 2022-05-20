США — Швеция, ЧМХ-2022. Олимпийский чемпион своё уже получил. Достанется и американцам

21 мая состоится матч группового этапа чемпионата мира по хоккею США — Швеция. Начало встречи — в 12:20 мск. Букмекеры уже сделали прогноз, они отдают предпочтение номинальным гостям. Поставить на победу сборной Швеции в основное время можно с коэффициентом 2.08, а успех сборной США доступен в букмекерских конторах за 3.35.

Почему сборная Швеции обыграет американцев на ЧМ-2022 по хоккею.

Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ-2022 США — Швеция 21 мая 2022 года

Букмекеры считают, что матч группового этапа чемпионата мира по хоккею США — Швеция 21 мая будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.67, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.48. Гол в первые 10 минут доступен с коэффициентом 1.78. Вероятность серии буллитов оценена экспертами в 8.10. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.45.

США — Швеция: анализ и прогноз на матч группового этапа чемпионата мира по хоккею (21.05.2022)

21 мая на международной арене состоятся шесть встреч группового этапа чемпионата мира. Особое внимание уделим матчу между сборными США и Швеции, который пройдёт на льду «Нокиа-Арены» в Тампере. Первое вбрасывание запланировано на 12:20 мск, посмотреть смогут многие. Борьбы и накала будет много, противостояние интересное.

Сборная США провела четыре встречи группового этапа. Сейчас идёт на третьей позиции с восемью баллами в группе В. Проиграла относительно недавно лишь сборной Финляндии (1:4), у которой в составе в основном игроки возрастные и мастеровитые. Например, Сакари Маннинен и Теэму Хартикайнен из «Салавата Юлаева», Микко Лехтонен из СКА. Всем знакомые имена.

У американцев же в основном состав собран из игроков НХЛ, выбывших из борьбы плей-офф Кубка Стэнли. Вратари — Алекс Неделькович («Детройт Ред Уингз») и Джон Гиллис («Нью-Джерси Дэвилз»). В нападении Райли Барбер («Детройт»), Киффер Беллоуз («Нью-Йорк Айлендерс») и Томас Бордело с Александром Хмелевски (оба — «Сан-Хосе»). Самый возрастной игрок лишь один — 1991 года рождения.

Молодёжка к мастерству и опыту финнов оказались не готовы. Зато в последней встрече сборная США одолела сборную Великобритании (3:0), морально себя держит в тонусе. Хотя класс команд, разумеется, сказался. Отличается на две головы. Хвастаться такой победой не стоит. Впереди непростая Швеция, вот тут будет намного труднее.

Шведы, к слову, идут первыми в группе, пока без поражений. Накануне одолели как раз Финляндию (3:2 Б). Старое противостояние никогда не проходит без борьбы и эмоций. Как раз к началу третьего периода Швеция проигрывала 1:2, но сумела сравнять счёт и вырвать победу по буллитам. Эмиль Бемстрём забросил победную шайбу в серии послематчевых бросков.

Впрочем, противостояние США и Швеции тоже будет весьма серьёзным. Соперники по классу схожи, входят в Большую шестёрку. Счёт явно не стоит ждать 6:0, как был в матче сборных Швеции и Великобритании. В очных встречах соперники играют интересно. За последние восемь случаев шведы выиграли шесть раз. При этом во всех играх тотал был больше 4.5 шайбы.

Сейчас, на наш взгляд, стоит ждать снова голевой матч. Состав Швеции собран из трёх лиг — шведской лиги, НХЛ и КХЛ. Среди вратарей Оскар Данск («Спартак») и Магнус Хелльберг («Детройт Ред Уингз»). В нападении — Лукас Валльмаркс с Юакимом Нордстрёмом (ЦСКА), а также Карл Клингберг («Цуг») и Расмус Асплунд («Баффало Сэйбрз»). Соперники друг друга знают, сюрпризов быть не должно.

И всё же мы бы в данной встрече отдали предпочтение номинальным гостям. Они сейчас лидируют в группе и обыграли соперника, которому американцы проиграли 1:4. Опыт должен сыграть важную роль. Хотя команда США постарается доставить неудобство. Однако в лучшем игровом тонусе как раз гости.

Прошлый матч у них был 18 мая, причём с более мастеровитым соперником. Американцы же играли 19 мая, пусть и со скромными британцами. Думается, сборная Швеции победит в основное время. Кроме того, добавим к ставке тотал больше 3.5 шайбы. Коэффициент получается приличный — 2.42.

США — Швеция: прогноз и ставка на матч ЧМХ-2022 21 мая 2022 года

Швеция лидирует в группе В. Также накануне одолела Финляндию, которая разгромила США 4:1. Кроме того, в очных встречах у шведов есть преимущество, и сейчас игровой тонус получше, нежели у американцев. Так что остановимся на победе гостей через верх по заброшенным шайбам.

Ставка: победа Швеции в основное время + тотал больше 3.5 шайбы за 2.42.