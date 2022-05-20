ЦСКА — «Ростов». Очень грустный армейский финал

21 мая состоится матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Ростов». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.67. Успех ростовчан оценён экспертами в 5.15. Ставки на ничью принимаются за 4.30.

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Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ ЦСКА — «Ростов» 21 мая 2022 года

Букмекеры уверены, что матч РПЛ ЦСКА — «Ростов» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.74, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.21. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.12. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.51. Поставить на «обе забьют» можно за 1.74.

Анализ и прогноз на матч 30-го тура чемпионата России ЦСКА — «Ростов» (21.05.2022)

Последний месяц весны радует яркими футбольными противостояниями. Российская Премьер-Лига вышла на финишную прямую, участникам осталось провести заключительный тур. 21 мая состоятся восемь встреч 30-го тура. В одной из них на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве местный ЦСКА примет «Ростов».

Зимой армейцы качественно усилить четырьмя полузащитниками и отлично возобновили сезон, одержав четыре победы кряду в РПЛ. Один из новичков сиял ярче остальных. Складывалось впечатление, что хавбек станет настоящим лидером клуба. Речь идёт, разумеется, о Юсуфе Языджи, который радовал болельщиков результативностью и техничностью.

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Однако затем турок перестал забивать и команда начала погружаться в кризис. Последовали не только плохие результаты, но и кадровые потери. Совсем недавно заявил о приостановке карьеры Марио Фернандес, выступавший за красно-синих с 2012 года. Уходит Алан Дзагоев. Также выразил желание покинуть команду после игры с «Ростовом» один из новобранцев — Жан-Филипп Гбамен.



Не исключено, что по окончании сезона покинут тренерский мостик и братья Березуцкие. Наставники не справились с поставленными руководством задачами. Алексей даже попросил отставки у руководства. Вероятно, не хватило тренерского опыта для этой сложной миссии. За последние семь встреч в РПЛ их подопечные одержали лишь одну победу — над «Динамо» (1:0).

После успешного выступления последовали три поражения кряду — от «Ахмата» (0:2), «Сочи» (0:1) и «Краснодара» (0:1). Примечательно, что за этот период не им удалось забить ни одного мяча. В последнем случае москвичи много атаковали, но подвела реализация. А вот в матчах с грозненцами и сочинцами были совсем не похожи на себя. Оппоненты смотрелись лучше.



«Ростов», напротив, пребывает на моральном подъёме благодаря возвращению Валерия Карпина. В последних семи матчах в РПЛ добыл очень хорошие результаты. Сначала одержал победы над «Крыльями Советов» (1:0), «Локомотивом» (4:1), «Арсеналом» (2:1), «Спартаком» (3:2), затем уступил «Краснодару» (1:2), сыграл вничью с «Уфой» (0:0) и обыграл «Химки» (2:1).

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Несмотря на уход легионеров, клуб из Ростова-на-Дону выглядит очень собранно и оставляет после себя исключительно хорошее впечатление. Молодые футболисты пока оправдывают доверие тренера сборной России и понемногу становятся лидерами, вдохновляясь примером Дмитрия Полоза.

Саи нападающий в нынешнем сезоне пребывает в отличной форме. Он принял участие в 26 матчах в чемпионате России, где отметился 14 голами и тремя голевыми передачами. На пару с Данилом Глебовым форвард выполняет ведущую роль в излюбленной Валерием Карпиным схеме 4-3-3.



Статистика Полоза могла бы быть ещё лучше, но на выездные матчи голеадору и его сокомандникам приходится добираться на поезде ввиду закрытия аэропортов в Ростове-на-Дону. Добираться до матчей по железной дороге далеко не так комфортно, как на самолёте. Однако жёлто-синие отказались от переезда в Саранск, руководство которого предложило помощь.

Грядущий матч состоится в Москве, где ростовчанам заведомо труднее. Впрочем, на противостояние 22-го тура РПЛ с «Динамо» они тоже добирались на поезде и в итоге смогли добыть ничью — 1:1. Причём был шанс даже увезти три очка, но москвичи сравняли счёт под самый занавес встречи с пенальти. Потому возьмём Х2 и теперь. Коэффициент 2.35.

Прогноз и ставки на матч РПЛ ЦСКА — «Ростов» 21 мая 2022 года

ЦСКА пребывает в чёрной полосе. Клуб добыл плохие результаты в последних семи турах в РПЛ и лишился подспорья Марио Фернандеса. Как можно заметить, моральный упадок накладывает негативный отпечаток на игру. «Ростов», напротив, не имеет проблем с настроем — в последних семи матчах в чемпионате России добыл хорошие результаты. Плюс в отличном тонусе пребывают лидеры команды. Несмотря на то что матч состоится в Москве, предпочтительнее выглядят гости.



Ставка: «Ростов» не проиграет за коэффициент 2.35.

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