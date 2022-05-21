«Тампа-Бэй» — «Флорида», 3-й матч. Никита Кучеров выйдет на новую орбиту

В прошлом матче россиянин помог «молниям» вырвать победу за четыре секунды до сирены. И это не предел.

22 мая состоится третий матч 1/4 плей-офф НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Флорида Пантерз». Начало встречи — в 20:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они не могут выделить фаворита. Поставить на победу «Лайтнинг» в основное время можно с коэффициентом 2.49, успех «Пантерз» доступен в букмекерских конторах за 2.37.

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Коэффициенты букмекеров на 3-й матч плей-офф НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Флорида Пантерз» 22 мая 2022 года

Букмекеры считают, что третий матч плей-офф НХЛ «Тампа-Бэй» — «Флорида» 22 мая будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.56, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.27. Сделать ставку на гол в первые 10 минут в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.60. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.45.

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На 22 мая в Национальной хоккейной лиге запланированы три встречи. Особое внимание уделим третьему матчу между «Тампа-Бэй» и «Флоридой», который пройдёт на льду «Амали-Арены» в Тампе. Первое вбрасывание состоится в 20:30 мск. Счёт в серии — 2-0 в пользу «молний». При этом всё идёт к тому, чтобы завершиться за минимальное количество встреч.

Во втором матче в городе Санрайз подопечные Эндрю Брюнетта выходили с мыслью о победе. Однако он прошёл не так, как хотелось. «Тампа» победила со счётом 2:1, забросив победную шайбу за четыре секунды до финальной сирены. Это обидное поражение не только для «Флориды», но и для Сергея Бобровского, который тащил команду всю игру. Отразил 26 бросков из 28.

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Подкачало нападение, которое умудрилось перебросать гостей (36-28), но реализовало всего 2,78% бросков. То есть забросило один гол. Конечно, стоит отметить самоотверженность «Тампы», игроки ложились под броски хозяев, помогая Андрею Василевскому. И это помогло — теперь счёт 2-0 и серия переезжает в Тампу. Для «Флориды» ситуация становится плачевной.

К слову, огорчил «Флориду» Росс Колтон, у которого семь баллов в девяти играх. Но кто ему отдал классную передачу из-за ворот? Никита Кучеров, набравший в девяти встречах плей-офф 11 баллов! Вообще, во второй игре сделали результат Кори Перри, Стивен Стэмкос, как раз Никита Кучеров и Виктор Хедман. Прямо сейчас — главные игроки.

Однако отдельно стоит сказать о Никите Кучерове. Американские журналисты восхищаются россиянином, главный тренер хвалит, а партнёры не перестают удивляться. Впрочем, полностью заслуженно. Кучеров много пользы приносит команде, особенно в плей-офф. Важно, что нападающий решает в ключевые моменты матчей.

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С учётом слабой реализации (а два гола при 70 бросках в створ за две игры — это слабо) «Флорида» по сравнению с хозяевами в минусе. Пока в большинстве у неё также без голов, что на такой стадии плей-офф плохой признак. Нужно работать над этими вещами. А ведь в очных встречах в Тампе соперники обменивались победами: в последние пять игр у гостей две победы.

Только вот сейчас плей-офф, и, кажется, «Тампа-Бэй» не хочет отдавать преимущество. Хотя и букмекеры дают приблизительно равные шансы командам на успех. С одной стороны, гости побегут отыгрывать разрыв, мотивация серьёзная. Однако пока предпосылок к успеху нет. Второй матч показал, что «Флорида» может надёжно сыграть в обороне благодаря хорошему вратарю.

В атаке же всё плохо, реализация моментов хромает. Любопытно, что команды пока используют лишь 60 минут основного времени. Конечно, последняя игра станет предпосылкой к тому, что в третьем матче серии соперники сыграют более осторожно. Возможно, даже будет овертайм. Хотя «молнии» в прошлой серии с «Торонто» выиграли дома две из трёх встреч, а «Мэйпл Лифс» — весьма непростой соперник.

Сравнивая с «Флоридой», думается, в плей-офф даже были бы предпочтительнее. Так что в третьей игре мы бы рассмотрели победу «Тампа-Бэй» с форой (0) за 1.97. Коэффициент весьма неплохой даже с учётом перестраховки на случай, если гости всё же начнут неплохо реализовывать свои моменты и будет ничья в основное время. Но всё же, на наш взгляд, хозяева на своём льду не упустят шанс закончить серию быстро.

«Тампа-Бэй» — «Флорида»: прогноз и ставка на 3-й матч плей-офф НХЛ 22 мая 2022 года

«Тампа-Бэй» увеличила отрыв от «Флориды» в прошлой игре. Теперь серия едет в Тампу, где статистика разделилась почти поровну. Однако гости страдают из-за плохой реализации, а у «Тампы» с этим всё неплохо. Конечно, «Пантерз» побегут отыгрываться, но морально и физически «молнии» смотрятся лучше. Мы бы остановились на победе хозяев в третьей игре.

Ставка: победа «Тампы» с форой (0) за 1.97.

Прогноз на матч «Тампа» — «Флорида» с коэффициентом 2.45.

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