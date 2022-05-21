«Кристал Пэлас» — «МЮ». Криштиану Роналду не упустит Лигу Европы

22 мая состоится матч 38-го тура АПЛ «Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 18:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу манкунианцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.34. Успех лондонцев оценён экспертами в 3.04. Ставки на ничью принимаются за 3.72.

Прогноз с коэффициентом 3.10 на матч «Кристал Пэлас» — «МЮ».

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед» 22 мая 2022 года

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.17. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.30. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.22. Поставить на «обе забьют» можно за 1.62.

Анализ и прогноз на матч 38-го тура чемпионата Англии «Кристал Пэлас» — «МЮ» (22.05.2022)

Последний месяц весны радует яркими футбольными противостояниями. Английская Премьер-лига вышла на финишную прямую, участникам осталось провести заключительный тур. 22 мая состоятся 10 встреч 38-го тура. В одной из них на стадионе «Селхерст Парк» померяются силами «Кристал Пэлас» и «Манчестер Юнайтед».

Лондонцы располагаются на 13-й строчке в турнирной таблице АПЛ. Уже не первый год они остаются за пределами топ-10 по окончании сезона. В этом розыгрыше от клуба ожидалось большего, ведь на пост главного тренера был приглашён легендарный Патрик Виейра. Однако руководство француза так и не принесло плодов.

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Главный недуг, который не сумел исправить наставник, — нестабильность. Отчётливо проглядывается и в последних семи встречах в чемпионате Англии. За этот период «орлы» одержали только две победы — над «Саутгемптоном» (2:1) и «Уотфордом» (1:0). Также сыграли вничью с «Лидсом» (0:0) и «Астон Виллой» (1:1), а поражения потерпели от «Лестера» (1:2), «Ньюкасла» (0:1) и «Эвертона» (2:3).



Отчасти связана эта проблема с нехваткой ресурсов. Команде из Лондона попросту не хватает сил держать высокий темп и регулярно приносить результат. Впрочем, она всё равно оставляет после себя приятные впечатления остроатакующим футболом. За это стоит отдать должное Уилфриду Заха.

Нападающий уже долгое время является лидером «Кристал Пэлас» и любимцем фанатов. В текущем сезоне форвард имеет достаточно симпатичную статистику. Он принял участие в 32 матчах в АПЛ, где отметился 13 забитыми мячами и одной голевой передачей. Сокомандники стараются не отставать.



«Манчестер Юнайтед» располагается на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата Англии. Несмотря на старания Ральфа Рангника, назначенного на пост главного тренера в середине сезона, подняться выше не получилось. Проблема та же, что и у грядущего оппонента, — нестабильность. Вызвана нехваткой надёжности в обороне.



За 37 матчей в АПЛ манкунианцы пропустили целых 56 мячей. И это при том, что в некоторых матчах немецкий наставник использовал схему с пятью защитниками. Винить в плохой статистике Давида де Хеа однозначно не стоит. Испанский голкипер очень много выручал команду и даже несколько раз становился лучшим игроком месяца в клубе.

Однако усилий голкипера не хватило для того, чтобы добыть в матче 36-го тура АПЛ с «Брайтоном» хороший результат. Более того, манкунианцы потерпели в этой встрече разгромное поражение — 0:4. Бросается в глаза то, что не сумели забить, хотя даже Криштиану Роналду провёл на поле все 90 минут.

Нападающий в текущем сезоне просто бесподобен. 37-летний португалец принял участие в 30 матчах в АПЛ, где забил 18 мячей. Также отметился шестью голами в семи противостояниях в Лиге чемпионов. Другие форварды «Ман Юнайтед» вдохновляются примером голеадора, покорившего не один рекорд, но сами забивают далеко не так часто.

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Возможно, в следующем сезоне под руководством Эрика тен Хага «красные дьяволы» заиграют новыми красками. Пока же клубу из Манчестера, очевидно, требуется перестройка. Сколь результативным бы ни было нападение и надёжным Давид де Хеа, нехватка крепости в обороне будет играть ключевую роль.



В предстоящем противостоянии трудно выявить фаворита. Лондонцы предпочитают играть в открытой, активной манере. За счёт этого за 37 встреч в АПЛ забили 49 голов, но пропустили тоже прилично — 46. У манкунианцев с результативностью редко возникают трудности. За этот же период наклепали 57 мячей. Как мы помним, в защите крепости явно не хватает.



Думается, можно взять тотал больше 2.5 мяча. Коэффициент — 1.77. Ещё один вариант — лобовая победа «МЮ» за 2.34. Всё-таки «Кристал Пэлас» уже ничего не нужно: принципиально выше не подняться, ниже — не спуститься. А вот манкунианцы по-прежнему борются за Лигу Европы. В спину дышит «Вест Хэм».

Разница в том, где выступать (в Лиге Европы или Лиге конференций), значительная. На наш взгляд, мотивация у гостей должна быть гораздо сильнее. Кроме того, Эрик тен Хаг уже пристально следит за новыми подопечными. Наверняка команда выйдет заряженной на успех. Два-три гола вполне может забить.

Прогноз и ставки на матч 38-го тура АПЛ «Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед» 22 мая 2022 года

Оба коллектива в текущем сезоне не славятся стабильностью, однако у обоих есть в арсенале результативные нападающие. У «Кристал Пэлас» это Уилфрид Заха, у «Манчестер Юнайтед» — Криштиану Роналду. При этом у манкунианцев есть колоссальные проблемы оборонительного характера. Давид де Хеа выручает, но не всегда его стараний оказывается достаточно. Статистика команд на стороне результативности, мотивация гостей — тоже. Матч наверняка получится ярким и голевым.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.77.

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