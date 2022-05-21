«Арсенал» — «Эвертон». Надежда Микеля Артеты умрёт последней

22 мая состоится матч 38-го тура АПЛ «Арсенал» — «Эвертон». Начало игры — в 18:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу лондонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.36. Успех мерсисайдцев оценён экспертами в 9.10. Ставки на ничью принимаются за 5.55.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Арсенал» — «Эвертон» 22 мая 2022 года

Букмекеры уверены, что матч АПЛ «Арсенал» — «Эвертон» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.55, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.39. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.74. Поставить на «обе забьют» можно за 1.89.

Анализ и прогноз на матч 38-го тура чемпионата Англии «Арсенал» — «Эвертон» (22.05.2022)

Последний месяц весны радует яркими футбольными противостояниями. Английская Премьер-лига на финишной прямой, участникам осталось провести заключительный тур. 22 мая состоятся 10 встреч 38-го тура. В одной из них на стадионе «Эмирейтс» померяются силами «Арсенал» и «Эвертон».

В последних двух турах АПЛ лондонцы потерпели поражения. Сначала уступили «Тоттенхэму» (0:3), а затем — «Ньюкаслу» (0:2). Таким образом, уступили четвёртую строчку в турнирной таблице «шпорам». Математически шанс обогнать конкурента есть, но даже победа над «Эвертоном» не гарантирует участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов. Нужно, чтобы Антонио Конте проиграл «Норвичу», который остался в зоне вылета.



После неудач полузащитник «Арсенала» Гранит Джака не сдержал эмоций. Хавбек заявил о неготовности своего клуба к выступлениям на евроарене, обосновав это ужасным уровнем игры сокомандников. На наш взгляд, с ним можно не согласиться. В течение сезона «канониры» не раз показывали характер и боролись, несмотря на кадровые проблемы.



За это стоит отдать должное Микелю Артете. Испанский специалист воспитал отличную молодёжь, которая уже может взять на свои плечи лидерскую ношу. Особой похвалы заслуживает Букайо Сака. Полузащитник принял участие во всех 37 встречах этого розыгрыша АПЛ, забил 11 голов и отдал шесть голевых передач.

20-летний хавбек очень талантлив и является, пожалуй, самым ценным активом «Арсенала». Контракт Саки с клубом рассчитан на два года с опцией продления ещё на 12 месяцев. Однако, по информации СМИ, руководство хочет предложить футболисту контракт на более длительный срок. Разумно.



Список перспективных молодых игроков «канониров» на Саке не заканчивается. Здорово выступали в течение сезона Аарон Рамсдейл, Эмиль Смит-Роу, Мартин Эдегор и другие. Благодаря их стараниям до поражений от «Тоттенхэма» и «Ньюкасла» лондонцы одержали четыре победы кряду, в том числе над крепким «Челси» (4:2).

«Эвертон», в свою очередь, за последние пять встреч в чемпионате Англии потерпел лишь одно поражение — от «Брентфорда» (2:3). Также сыграл вничью с «Уотфордом» (0:0), а в остальных матчах одержал победы. Сначала над «Челси» (1:0), затем — «Лестером» (2:1) и, наконец, «Кристал Пэлас» (3:2).



Противостояние с «орлами» наверняка запомнится Фрэнку Лэмпарду надолго. После первого тайма его подопечные уступали в счёте 0:2. Однако во втором тайме им удалось совершить невероятный камбэк и добыть три очка. Таким образом, «ириски» обезопасили себя от вылета в Чемпионшип.



На данный момент клуб из Ливерпуля располагается на 16-й строчке в турнирной таблице АПЛ. Отрыв от зоны вылета составляет четыре очка, потому поражение в грядущем матче его не страшит. Мотивации играть в полную силу теперь на порядок меньше, да и кадровые резервы к этому не предрасполагают.

Очевидно, Фрэнк Лэмпард выжимал из своих подопечных всё. Достигнув главной цели, мерсисайдцы наверняка расслабятся и обнажат недостаток, который сильно докучал им в течение текущего сезона. Речь идёт о нехватке крепости в обороне. За 37 встреч в чемпионате Англии пропустили 61 мяч. Это очень много.



Потому в предстоящем противостоянии, которое состоится на стадионе «Эмирейтс», лондонцы выглядят фаворитами. У них на порядок лучше статистика и успехи на дистанции. За 37 встреч в чемпионате Англии забили 57 мячей. Про мотивацию забывать тоже не стоит, всё-таки надежда умирает последней. Думаем, порадуют результативностью и в этот раз. Возьмём П1 + ТБ 2.5 мяча. Коэффициент — 1.87.

Прогноз и ставки на матч 38-го тура АПЛ «Арсенал» — «Эвертон» 22 мая 2022 года

«Арсенал» обладает очень талантливой молодёжью и мотивирован обогнать «Тоттенхэм». В последних двух матчах АПЛ потерпел поражения, но то было в гостях. Домашние стены наверняка придадут уверенности и будут сопутствовать результативной победе над «Эвертоном», который в этом сезоне не славится надёжностью обороны. Клуб уже добился желаемого и может сконцентрироваться на подготовке к следующему сезону. Хозяева выглядят предпочтительнее. На наш взгляд, два-три мяча забить им по силам.

Ставка: победа «Арсенала» и тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.87.