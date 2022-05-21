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«Сассуоло» — «Милан» прогноз на матч 22 мая 2022 года, прямой эфир, где смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция

«Сассуоло» — «Милан». Мечта фанатов «россонери» исполнится!
Михаил Коробов
«Сассуоло» — «Милан»: прогноз на матч Серии А
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«Милан» не выигрывал Серию А больше 10 лет. Больше терпеть не придётся.

22 мая состоится матч 38-го тура чемпионата Италии «Сассуоло» — «Милан». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу миланцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.48. Успех клуба из Сассуоло оценён экспертами в 7.20. Ставки на ничью принимаются за 5.30.

Почему «Милан» всё же выстрадает заслуженное скудетто.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Сассуоло» — «Милан» 22 мая 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Сассуоло» — «Милан» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.44, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.70. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.49. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.05. Поставить на «обе забьют» можно за 1.61.

Анализ и прогноз на матч 38-го тура чемпионата Италии «Сассуоло» — «Милан» (22.05.2022)

Италия - Серия А. 38-й тур
22 мая 2022, воскресенье. 19:00 МСК
Сассуоло
Сассуоло
Не начался
Милан
Милан

В Серии А между «Миланом» и «Интером» велась борьба за скудетто. Длительное время они соревновались в стабильности, удачи и мастерстве. Для того чтобы стать чемпионами, «россонери» достаточно набрать один балл в противостоянии с «Сассуоло», которое состоится 22 мая на стадионе «Мапей». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

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За последние пять встреч в чемпионате Италии «Сассуоло» одержал только одну победу — над «Болоньей» (3:1). Также сыграл вничью с «Удинезе» (1:1), а поражения потерпел от «Кальяри» (0:1), «Ювентуса» (1:2) и «Наполи» (1:6). Наиболее интересен последний случай, так как неаполитанцы обладают приблизительно такой же атакующей мощью, как «Милан».

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Результат обусловлен нехваткой крепости в обороне. В течение всего сезона клуб из Сассуоло пропускал регулярно и много, даже от не самых именитых оппонентов. Например, в матче 24-го тура Серии А разгромно уступил располагающейся неподалеку от зоны вылета «Сампдории» (0:4).

Статистика на дистанции также говорит о многом. За 37 туров в чемпионате Италии черно-зелёные пропустили целых 63 мяча. Забили за этот период на один больше. 31 из них записал на свой счёт дуэт нападающих Джанлуки Скамакки и Доменико Берарди. Впрочем, большая часть этих голов пришлась на долю середняков и аутсайдеров.

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Крепким же соперникам «Сассуоло» крайне редко забивает больше одного мяча. Поразить сетку ворот в грядущем матче тем более вряд ли удастся. Оборона «Милана», в частности Мик Меньян, который недавно был признан лучшим голкипером текущего сезона Серии А, этого не допустит.

Француз пропустил лишь 21 гол и провёл 16 «сухих» матчей за 31 тур в Серии А. В прошлом году Меньян добыл чемпионство «Лиллю» в Лиге 1. Судя по всему, настала очередь скудетто. Благодаря стараниям голкипера за последние 15 встреч в чемпионате Италии «россонери» не потерпели ни одного поражения при пяти ничьих.

Стоит заметить, что за этот период лишь раз забили больше двух мячей за матч. Всё дело в стратегии Стефано Пиоли. Большую часть сезона наставник был сильно ограничен в ресурсах. За счёт этого наловчился обходиться тем, что есть. Делать ставку на активный прессинг и скоростные качества талантливейших крайних защитников — Тео Эрнандеса и Давиде Калабрии.

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Француз и итальянец разгоняют атаки и иногда даже становятся авторами забитых мячей, как, например, в матче последнего тура Серии А с «Аталантой» (2:0). Первый гол забил Рафаэл Леау с передачи Жуниора Мессьяса, а вот второй мяч записал на свой счёт Тео Эрнандес. Француз протащил мяч почти черёз всё поле и точно пробил в дальний от себя угол.

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Впрочем, в отличном тонусе пребывает весь коллектив. Забивают все, отрабатывают в обороне — тоже. Пожалуй, именно за это Стефано Пиоли и получил приз тренеру месяца в третий раз в этом сезоне — это лучший результат. Пусть итальянцу не удалось преуспеть в других соревнованиях, зато скудетто у него уже вряд ли кто-то отнимет.

На наш взгляд, хорошим вариантом для ставки выглядит П2 + ТМ 4.5 мяча за коэффициент 2.01. Команда из города Сассуоло имеет на порядок меньше мотивации, так как давно лишилась возможности побороться за участие в еврокубковых соревнованиях следующего сезона. До зоны вылета в Серию В тоже далеко.

«Россонери» же борются за скудетто и имеют практически безупречную статистику выездных встреч. За 18 матчей потерпели лишь одно поражение, четыре раза сыграли вничью и добыли 13 побед. В целом их устроит и ничья, но вряд ли Стефано Пиоли даст своим подопечным установку играть на один балл.

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Тем более на трибунах стадиона, где «Сассуоло» проводит домашние матчи, ожидается порядка 18 тысяч миланских фанатов. Было бы неправильно лишить их возможности отпраздновать долгожданное чемпионство как подобает — победой. Думается, гости одержат уверенную, но сдержанную победу.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Сассуоло» — «Милан» 22 мая 2022 года

«Сассуоло» плохо выступил в последних пяти встречах в Серии А. У клуба далеко не самая надёжная линия обороны, в отличие от «Милана», где феерит Мик Меньян. В том числе благодаря стараниям голкипера «россонери» не знают поражений уже 15 встреч кряду в чемпионате Италии и находятся в шаге от заветного чемпионства. Думаем, Стефано Пиоли не упустит свой шанс.

Ставка: победа «Милана» и тотал меньше 4.5 мяча за коэффициент 2.01.

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