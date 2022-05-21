«Сассуоло» — «Милан». Мечта фанатов «россонери» исполнится!

22 мая состоится матч 38-го тура чемпионата Италии «Сассуоло» — «Милан». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу миланцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.48. Успех клуба из Сассуоло оценён экспертами в 7.20. Ставки на ничью принимаются за 5.30.

Почему «Милан» всё же выстрадает заслуженное скудетто.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Сассуоло» — «Милан» 22 мая 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Сассуоло» — «Милан» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.44, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.70. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.49. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.05. Поставить на «обе забьют» можно за 1.61.

Анализ и прогноз на матч 38-го тура чемпионата Италии «Сассуоло» — «Милан» (22.05.2022)

В Серии А между «Миланом» и «Интером» велась борьба за скудетто. Длительное время они соревновались в стабильности, удачи и мастерстве. Для того чтобы стать чемпионами, «россонери» достаточно набрать один балл в противостоянии с «Сассуоло», которое состоится 22 мая на стадионе «Мапей». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

За последние пять встреч в чемпионате Италии «Сассуоло» одержал только одну победу — над «Болоньей» (3:1). Также сыграл вничью с «Удинезе» (1:1), а поражения потерпел от «Кальяри» (0:1), «Ювентуса» (1:2) и «Наполи» (1:6). Наиболее интересен последний случай, так как неаполитанцы обладают приблизительно такой же атакующей мощью, как «Милан».

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Результат обусловлен нехваткой крепости в обороне. В течение всего сезона клуб из Сассуоло пропускал регулярно и много, даже от не самых именитых оппонентов. Например, в матче 24-го тура Серии А разгромно уступил располагающейся неподалеку от зоны вылета «Сампдории» (0:4).



Статистика на дистанции также говорит о многом. За 37 туров в чемпионате Италии черно-зелёные пропустили целых 63 мяча. Забили за этот период на один больше. 31 из них записал на свой счёт дуэт нападающих Джанлуки Скамакки и Доменико Берарди. Впрочем, большая часть этих голов пришлась на долю середняков и аутсайдеров.

Крепким же соперникам «Сассуоло» крайне редко забивает больше одного мяча. Поразить сетку ворот в грядущем матче тем более вряд ли удастся. Оборона «Милана», в частности Мик Меньян, который недавно был признан лучшим голкипером текущего сезона Серии А, этого не допустит.



Француз пропустил лишь 21 гол и провёл 16 «сухих» матчей за 31 тур в Серии А. В прошлом году Меньян добыл чемпионство «Лиллю» в Лиге 1. Судя по всему, настала очередь скудетто. Благодаря стараниям голкипера за последние 15 встреч в чемпионате Италии «россонери» не потерпели ни одного поражения при пяти ничьих.



Стоит заметить, что за этот период лишь раз забили больше двух мячей за матч. Всё дело в стратегии Стефано Пиоли. Большую часть сезона наставник был сильно ограничен в ресурсах. За счёт этого наловчился обходиться тем, что есть. Делать ставку на активный прессинг и скоростные качества талантливейших крайних защитников — Тео Эрнандеса и Давиде Калабрии.

Француз и итальянец разгоняют атаки и иногда даже становятся авторами забитых мячей, как, например, в матче последнего тура Серии А с «Аталантой» (2:0). Первый гол забил Рафаэл Леау с передачи Жуниора Мессьяса, а вот второй мяч записал на свой счёт Тео Эрнандес. Француз протащил мяч почти черёз всё поле и точно пробил в дальний от себя угол.

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Впрочем, в отличном тонусе пребывает весь коллектив. Забивают все, отрабатывают в обороне — тоже. Пожалуй, именно за это Стефано Пиоли и получил приз тренеру месяца в третий раз в этом сезоне — это лучший результат. Пусть итальянцу не удалось преуспеть в других соревнованиях, зато скудетто у него уже вряд ли кто-то отнимет.



На наш взгляд, хорошим вариантом для ставки выглядит П2 + ТМ 4.5 мяча за коэффициент 2.01. Команда из города Сассуоло имеет на порядок меньше мотивации, так как давно лишилась возможности побороться за участие в еврокубковых соревнованиях следующего сезона. До зоны вылета в Серию В тоже далеко.



«Россонери» же борются за скудетто и имеют практически безупречную статистику выездных встреч. За 18 матчей потерпели лишь одно поражение, четыре раза сыграли вничью и добыли 13 побед. В целом их устроит и ничья, но вряд ли Стефано Пиоли даст своим подопечным установку играть на один балл.

Тем более на трибунах стадиона, где «Сассуоло» проводит домашние матчи, ожидается порядка 18 тысяч миланских фанатов. Было бы неправильно лишить их возможности отпраздновать долгожданное чемпионство как подобает — победой. Думается, гости одержат уверенную, но сдержанную победу.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Сассуоло» — «Милан» 22 мая 2022 года

«Сассуоло» плохо выступил в последних пяти встречах в Серии А. У клуба далеко не самая надёжная линия обороны, в отличие от «Милана», где феерит Мик Меньян. В том числе благодаря стараниям голкипера «россонери» не знают поражений уже 15 встреч кряду в чемпионате Италии и находятся в шаге от заветного чемпионства. Думаем, Стефано Пиоли не упустит свой шанс.



Ставка: победа «Милана» и тотал меньше 4.5 мяча за коэффициент 2.01.

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