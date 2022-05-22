США — Чехия, ЧМХ-2022. Американцы накажут букмекеров за недооценку

23 мая состоится матч группового этапа чемпионата мира по хоккею США — Чехия. Начало встречи — в 16:20 мск. Букмекеры уже сделали прогноз, они отдают предпочтение номинальным гостям. Поставить на победу сборной Чехии в основное время можно с коэффициентом 1.93, а успех сборной США доступен в букмекерских конторах за 3.62.

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Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ-2022 по хоккею США — Чехия 23 мая 2022 года

Букмекеры считают, что матч группового этапа чемпионата мира по хоккею США — Чехия 23 мая будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.42, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.69. Гол в первые 10 минут доступен с коэффициентом 1.69. Вероятность серии буллитов оценена экспертами в 8.50. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.80.

США — Чехия: анализ и прогноз на матч чемпионата мира по хоккею (23.05.2022)

23 мая на международной арене состоятся четыре встречи группового этапа чемпионата мира. Особое внимание уделим матчу сборных США и Чехии, который пройдёт на льду «Нокиа-Арены» в Тампере. Первое вбрасывание запланировано на 16:20 мск, посмотреть смогут многие. Борьбы будет прилично, ведь это противостояние представителей «Большой хоккейной шестёрки».

И интересно оно тем, что сборная Чехии в группе В занимает после пяти встреч третье место, обогнав США по дополнительным параметрам. У команд ровно по 10 очков. Борьба за лучшее место в группе идёт полным ходом. При этом у команд осталось по две встречи перед стартом следующего этапа чемпионата мира.

Переживать США и Чехии не стоит, ведь ближайшие преследователи отстают на пять баллов. В плей-офф соревнования выходят первые четыре участника, так что этот матч будет важен, скорее, лишь с точки зрения распределения в четвёрке лидеров. Американцы накануне одолели сборную Швеции (3:2 ОТ), пусть и не без труда.

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Адам Годетт стал главным снайпером матча, отгрузил дубль в ворота Швеции. Именно его гол в овертайме принёс победу сборной США. Всего у хоккеиста пять очков в пяти играх на международной арене. И пока у подопечных Дэвида Куинна одно поражение в пяти матчах. От Финляндии (1:4), которая сейчас возглавляет группу В с 16 баллами в шести играх.

Сборная Чехии накануне разделалась с Норвегией (4:1). Впрочем, результат закономерен, уровень команд отличается. Дважды чехи забросили в неравных составах, реализовали буллит, а четвёртую шайбу отправили в пустые ворота. Хотя из пяти матчей проиграли дважды. Сперва сборная Швеции огорчила (3:5). Но тут понятно, шведы традиционно хороши на групповой стадии.

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А вот поражение от Австрии (1:2 Б) было самой громкой новостью чемпионата мира. При этом в трёх победных матчах Чехия забрасывала как минимум четыре шайбы в ворота соперника. С другой стороны, класс оппозиции был явно ниже, а теперь впереди непростая сборная США. В очных встречах статистика разделилась поровну за последние восемь случаев.

Фаворита выделить трудно. США недавно играли со Швецией, а Чехия не напрягаясь одолела Норвегию. Конечно, игровой тонус лучше у номинальных хозяев, но в тоже время сил больше будет у Чехии. Хотя и играла она позже. Думается, за счёт всех факторов суммарно шансы у команд равны. Однако букмекеры думают иначе, они отдают предпочтение чехам. Мы бы поспорили.

Соперники на двоих суммарно забросили уже 35 шайб за пять игр, то есть в среднем по семь штук за игру на двоих. Думается, в очном противостоянии отсиживаться в обороне тоже не будут, путёвка в плей-офф всё равно, скорее всего, никуда не денется. При этом с учётом состава США выглядят сильнее. Почти все ребята из НХЛ, когда у Чехии — в основном из чешской лиги и КХЛ. Есть несколько представителей НХЛ, но даже так будет трудновато.

Мы бы отдали предпочтение американской сборной. Рассмотреть можно победу США с форой (0) за коэффициент 2.64. В случае ничьей в основное время будет расход, средства вернут. Ещё один вариант — тотал больше 5.5 шайбы за 1.99. Победа над крепкими шведами наверняка взбодрит «звёздно-полосатых», о поражении от финнов уже никто и не вспомнит.

США — Чехия: прогноз и ставка на матч ЧМХ-2022 23 мая 2022 года

Сборная США довольно неплохо проводит турнир, проиграла лишь грозной Финляндии, которая возглавляет группу В. Чехия сенсационно уступила Австрии, да и со шведами, которые выше классом, не смогла совладать. Выглядят чехи не так стабильно. На наш взгляд, букмекеры зря отдают им предпочтение.

Ставка 1: победа США с форой (0) за 2.64.

Ставка 2: тотал больше 5.5 шайбы за 1.99.

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