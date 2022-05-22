«Гамбург» — «Герта». Абсолютный рекордсмен Бундеслиги возвращается после загула

До вылета во второй дивизион в 2018 году клуб из Гамбурга почти 55 лет кряду находился в немецкой элите.

23 мая состоится второй переходный матч «Гамбург» — «Герта». Начало игры — в 21:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Гамбурга» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.21. Успех «Герты» оценён экспертами в 3.41. Ставки на ничью принимаются за 3.58.

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Коэффициенты букмекеров на переходный матч «Гамбург» — «Герта» 23 мая 2022 года

Букмекеры сомневаются, что второй матч «Гамбург» — «Герта» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.01, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.89. Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.25. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.41. Поставить на «обе забьют» можно за 1.79.

Анализ и прогноз на переходный матч Бундеслиги «Гамбург» — «Герта» (23.05.2022)

В немецкой Бундеслиге уже отгремели матчи заключительного тура. Однако на этом футбольный праздник в Германии не заканчивается. Вовсю идёт борьба за прописку в первом по силе дивизионе страны. 23 мая состоится ответный переходной матч. На стадионе «Фолькспаркштадион» местный «Гамбург» примет «Герту». Стартовый свисток прозвучит в 21:30 мск.

В первом матче гамбуржцы обыграли берлинцев со счётом 1:0. Они смотрелись на порядок интереснее и выиграли по всем параметрам: чаще владели мячом и нанесли больше ударов. И это при том, что играли на выезде. Статистика выступлений на домашнем стадионе предвосхищает их уверенную победу в грядущем матче.

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За 17 встреч во втором по значимости дивизионе Германии на «Фолькспаркштадионе» клуб из Гамбурга потерпел только два поражения. Также шесть раз сыграл вничью, зато в остальных встречах одержал победы. Понятное дело, уровень оппонентов был невелик. Впрочем, проблем с ними не возникло, что уже показательно.



Помимо этого, «Гамбург» добрался до полуфинала Кубка Германии. На предыдущих стадиях были обыграны «Кёльн» (1:1, по серии пенальти 4:3) и «Карлсруэ» (2:2, по серии пенальти 3:2). Выйти в финал не позволил крепкий «Фрайбург». Впрочем, и ему подопечные Тима Вальтера сумели забить. Избежали разгромного поражения — 1:3.

«Герта» выбыла из Кубка Германии ещё под руководством Тайфуна Коркута, уступив на стадии 1/8 финала «Униону» (2:3). На тот момент команда демонстрировала приятный глазу комбинационный футбол. Однако затем последовала череда провальных выступлений, что повлекло смену наставника. Пост главного тренера занял Феликс Магат.



Под указкой Магата берлинцы успели провести только восемь встреч в чемпионате Германии. За этот период одержали три победы — над «Хоффенхаймом» (3:0), «Аугсбургом» (1:0) и «Штутгартом» (2:0). Вничью сыграли с «Арминией» (1:1), а поражения потерпели от «Байера» (1:2), «Униона» (1:4), «Майнца» (1:2) и «Боруссии» Д (1:2).



В первую очередь заметим, что во всех матчах «Герта» сумела забить. Даже мощная дортмундская «Боруссия» и «Байер» не сумели сохранить свои ворота на замке. А вот гамбуржцам забить не удалось, хотя Феликс Магат долгое время работал в «Гамбурге» и наверняка отлично знает слабые места оппонента.

Весьма возможно, что на 68-летнем тренере отразилось недоверие руководства. По некоторой информации, оно не видит перспективы дальнейшего сотрудничества с опытным специалистом и заинтересовано в том, чтобы заключить контракт с наставником московского «Динамо» — Сандро Шварцем.

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При таком раскладе, гораздо больше верится в успех «горожан». Думаем, можно даже взять П1 за хороший коэффициент 2.21. Дело ещё в том, что за последние пять встреч во второй Бундеслиге клуб играл строго на победу. В результате обыграл «Карлсруэ» (3:0), «Ян» (4:2), «Ингольштадт 04» (4:0), «Ганновер-96» (2:1) и «Ганзу» из Ростока (3:2).



Клуб пребывает на моральном подъёме и, как мы помним, отлично выступает на домашнем стадионе. А вот берлинцы имеют откровенно плохую статистику выездных встреч. За 17 встреч в чемпионате Германии одержали лишь три победы и столько же раз сыграли вничью. Всё остальное — поражения.



Плюс «Герта» имеет ужасно ненадёжную линию обороны. За 34 встречи в немецкой Бундеслиге в её ворота прилетел 71 мяч. Больше пропустил только уже выбывший во второй по значимости дивизион страны «Гройтер Фюрт» (82). Альтернативный вариант для ставки — 1Х + тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 1.83.

Первая встреча завершилась в пользу гамбуржцев, но получилась нерезультативной ввиду важности матча. Думается, в этот раз будет нечто похожее. «Гамбург» является абсолютным рекордсменом Бундеслиги. До вылета он находился почти 55 лет подряд в элите немецкого футбола, а теперь есть возможность снова туда вернуться.

Прогноз и ставки на 2-й переходный матч «Гамбург» — «Герта» 23 мая 2022 года

«Гамбург» одержал победу в первом матче и имеет отличную статистику выступлений на домашнем стадионе. Плюс клуб дошёл аж до полуфинала Кубка Германии. Расправиться с много пропускающей «Гертой», которая плохо выступает на выезде, не должно составить труда. Тем более главный тренер берлинцев наверняка демотивирован слухами о близящемся увольнении. Хозяева выглядят предпочтительнее.



Ставка: победа «Гамбурга» за коэффициент 2.21.

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