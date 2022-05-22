«Рома» — «Фейеноорд». Эльдор Шомуродов и Жозе Моуринью выиграют Лигу конференций

25 мая состоится финальный матч Лиги конференций «Рома» — «Фейеноорд». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным хозяевам: поставить на победу итальянцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.44. Успех голландцев оценён экспертами в 3.20. Ставки на ничью принимаются за 3.58.

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Коэффициенты букмекеров на финал Лиги конференций «Рома» — «Фейеноорд» 25 мая 2022 года

Букмекеры сомневаются, что матч финала Лиги конференций «Рома» — «Фейеноорд» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.99, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.25. Гол номинальных гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.34. Поставить на «обе забьют» можно за 1.71.

Анализ и прогноз на финал Лиги конференций «Рома» — «Фейеноорд» (25.05.2022)

В Лиге Европы уже выявлен победитель, им стал немецкий «Айнтрахт». Финал Лиги чемпионов ещё далеко, а вот решающее противостояние третьего еврокубкового турнира состоится 25 мая. На стадионе «Арена Комбетаре» в Албании померяются силами «Рома» и «Фейеноорд». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Начнём с номинальных хозяев. В матче заключительного тура чемпионата Италии «Рома» на выезде разгромила крепкий «Торино» (3:0). Результативными действиями отметились Тэмми Абрахам (оформил дубль) и Лоренцо Пеллегрини (забил гол и отдал голевую передачу). Встреча получилась результативной, несмотря на то что Жозе Моуринью избрал схему с пятью защитниками.

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Данную стратегию португальский специалист использовал и в полуфинале Лиги конференций, где его подопечные обыграли по сумме двух матчей «Лестер» (2:1). Наиболее интересна вторая встреча, где англичане буквально оказались в ступоре. Плотная линия обороны римлян позволила им нанести лишь четыре удара за всю игру.



А ведь большую часть сезона Моуринью предпочитал остроатакующий футбол прагматичному. За счёт этого его подопечные наклепали 59 голов за 38 встреч в чемпионате Италии, пропустили тоже порядочно — 43. В матче с «Лестером» команду из Рима было не узнать. Сыграли строго и сухо, на результат.

Обретённой пластичностью и умением выступить разнообразно без потери качества «волчица» обязана именно Моуринью. Пусть не без конфликтов, наставнику удалось найти с подопечными общий язык, навязать им своё видение игры и способствовать качественному росту. Благодаря португальцу коллектив сверхмотивирован и вдохновлён тем, что добыл путёвку в следующий розыгрыш Лиги Европы.



«Фейеноорд» в матче последнего тура чемпионата Нидерландов потерпел поражение от «Твенте» (1:2). Неудача не отразилась на расположении клуба в турнирной таблице. По итогам сезона он занял третью строчку и примет участие в квалификации следующего розыгрыша Лиги Европы. В целом тоже неплохой результат.



Бороться на равных с «Аяксом» и ПСВ за участие в Лиге чемпионов дружине из Роттердама пока банально не хватает сил. В течение всего сезона она испытывала серьёзные проблемы в матчах с представителями топ-7 нидерландской Эредивизии. Также выбыла из Кубка Нидерландов, потерпев поражение ещё во втором раунде от всё того же «Твенте» (1:2 ДВ).

В Лиге конференций успехи роттердамцев на порядок лучше. В полуфинале турнира они одержали победу над «Марселем» (3:2 по сумме двух встреч). Стоит заметить, что результат был добыт в первом противостоянии, в Нидерландах. В гостях же голландцам повезло не проиграть. Французы смотрелись на порядок лучше.

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Провансальцы нанесли больше ударов, больше владели мячом, но их подвела реализация. В грядущем матче, который состоится в Албании, мы бы отдали предпочтение итальянцам. Дело ещё в том, что главный тренер «Фейеноорда» — Арне Слот — обладает гораздо меньшим тренерским опытом, чем Жозе Моуринью.



Наставник не имеет в своей копилке ни одной золотой медали и в прошлом году был уволен с поста главного тренера «АЗ». Безусловно, его подопечные тоже мотивированы на победу и постараются дать бой римлянам, однако в их успех верится с большим трудом. Максимум, на что, на наш взгляд, могут рассчитывать — не проиграть в основное время.



Моуринью же является одним из самых титулованных и величайших тренеров всех времён. С миланским «Интером» португальский наставник выиграл европейский требл (Лигу чемпионов, Серию А и Кубок Италии). Теперь португалец пребывает у руля другого итальянского клуба и может стать первым обладателем всех трёх еврокубковых трофеев.



Хорошим вариантом для ставки, на наш взгляд, выглядит лобовая победа хозяев за коэффициент 2.44. Альтернатива — 1Х + ТМ 3.5 мяча за коэффициент 1.94. Учитывая статус, матч наверняка не получится результативным. Римляне выглядят фаворитами, так как уровень итальянского чемпионата выше голландского. Однако оппонент может попробовать дотянуть до дополнительного времени. И всё же Моуринью умеет выигрывать такие матчи.



Кроме того, ждём появления на поле Эльдора Шомуродова. Бывший нападающий «Ростова» получает в римском клубе не так много игровой практики, чем остаётся недоволен. Однако в последних матчах сезона он довольно неплохо выходил на замену и несколько раз помогал партнёрам. Игрок заслужил прикоснуться к великому.

Прогноз и ставки на матч Лиги конференций «Рома» — «Фейеноорд» 25 мая 2022 года

«Рома» обрела пластичность. Благодаря грамотному руководству Жозе Моуринью она с лёгкостью подстроится под оппонента, как это было в ответном матче с «Лестером». Опыт наставника играет в финальных матчах ключевую роль. «Фейеноорд» в этом плане явный аутсайдер. Тем более клуб испытывал проблемы с равными по силе оппонентами в чемпионате Нидерландов. Думаем, номинальные хозяева одержат победу в основное время.



Ставка: победа «Ромы» за коэффициент 2.44.

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