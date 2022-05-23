«Тампа-Бэй» — «Флорида», 4-й матч. Кучеров и Василевский отправят обидчика Овечкина домой

24 мая состоится четвёртый матч 1/4 финала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Флорида Пантерз». Начало встречи — в 2:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выявить фаворита. Поставить на победу «Лайтнинг» в основное время можно с коэффициентом 2.29, успех «Пантерз» оценён экспертами в 2.59.

Кожевников: критика Овечкина в США — настоящая русофобия.

Коэффициенты букмекеров на 4-й матч плей-офф НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Флорида Пантерз» 24 мая 2022 года

Букмекеры уверены, что 4-й матч плей-офф НХЛ «Тампа-Бэй» — «Флорида» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.60, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.19. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.45. Заключить пари на гол в первые 10 минут можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.64.

Прогноз и анализ 4-го матча 1/4 финала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй» — «Флорида» (24.05.2022)

В Национальной хоккейной лиге вовсю идёт борьба за выход в третий раунд плей-офф. На 24 мая запланированы два четвёртых матча 1/4 финала Кубка Стэнли. В самом раннем из них на льду «Амали-Арены» в Тампе померяются силами местная «Тампа-Бэй» и «Флорида». Стартовое вбрасывание запланировано на 2:00 мск.

Во всех трёх предыдущих встречах хозяева одержали победы (4:1, 2:1 и 5:1). Во всех матчах потрясающе выступили Андрей Василевский и Никита Кучеров. Голкипер пропустил за этот промежуток времени лишь три шайбы и совершил более 100 сейвов, а нападающий записал на свой счёт два гола и пять ассистов.

Главный тренер «Рейнджерс»: Шестёркин сыграл выдающимся образом.

Один из них получился не только невероятно красивым, но и очень важным. Речь идёт о голевой передаче, которую россиянин отдал на Росса Колтона во втором матче серии при равном счёте за четыре секунды до сирены. Оказавшись с шайбой под прессингом двух защитников за воротами Сергея Бобровского, форвард не глядя сделал пас на пятак. Колтон не растерялся.



Кучеров и Василевский продолжают бить рекорды и становиться звёздами матчей, радуя болельщиков потрясающим уровнем игры. Но отдельной похвалы также заслуживает тренерский штаб во главе с Джоном Купером. Тренер отлично управляет «Лайтнинг», о чём свидетельствует замещение выбывшего из строя Брейдена Пойнта опытным Кори Перри. 37-летний канадец радует результативностью.

Ожидалось, что отсутствие Пойнта будет большой проблемой, так как в прошлом сезоне он являлся лучшим бомбардиром команды. Однако «молнии» прекрасно адаптировались к обстоятельствам и имеют отличный шанс закончить серию в грядущем противостоянии. Сейчас они пребывают в лучшем тонусе, чем оппонент.

Американские болельщики призвали аннулировать визу Овечкина.

Не сказать, что «Флорида» в предыдущих матчах серии смотрелась намного хуже. Напротив, создавала много моментов и даже имела шансы перевернуть серию в свою пользу. Однако в динамике были заметны преимущество в классе и тактическое превосходство «Лайтнинг». Действующий чемпион продолжает доказывать, что у него стальные нервы и характер.

«Пантерз» выдали отличную регулярку. Завершили сезон на первой строчке в сводной таблице НХЛ со 122 очками и 340 заброшенными шайбами. Однако скудный опыт игр в Кубке Стэнли даёт о себе знать. Таланта состава хватило, чтобы обыграть на предыдущей стадии «Вашингтон» (4-2), но вот бороться с «Тампой» на равных пока не получается.



О многом может сказать и следующий показатель: «пантеры» сумели реализовать лишь одно большинство за 26 попыток в плей-офф НХЛ. Безусловно, Эндрю Брюнетт заслужил номинацию на «Джек Адамс Трофи» (награду тренеру, который внёс наибольший вклад в успехи своей команды). Да и Сергею Бобровскому стоит отдать должное за неоднократные спасения команды.



Однако у невероятно много атакующей «Флориды» проглядывается весомый недостаток, которым активно пользуется «Тампа». Дело в том, что результативные нападающие — Джонатан Юбердо, Александр Барков и Сэм Райнхарт — не успевают отработать должным образом в защите. Соответственно, их показатели полезности сильно отклонены в отрицательную сторону.

У большей части нападающих «Пантерз» отсутствуют оборонительные навыки. В регулярке это было не страшно и не так заметно. А вот в плей-офф, где приходится разбирать одного и того же соперника, знание слабых сторон оппонента даёт огромное преимущество. «Тампа-Бэй» при таком раскладе — явный фаворит. Возьмём снова П1 за коэффициент 2.29.



Команда обладает не только потрясающим составом, но и системностью, которой не хватает «Флориде». Плюс встреча состоится в Тампе, где поддержка болельщиков добавит запала и мотивации хозяевам. В последних четырёх очных матчах (три в плей-офф и один в регулярке) гости терпели поражения в основное время. Думаем, в этот раз можно поставить на идентичный исход.

«Тампа-Бэй» — «Флорида»: прогноз и ставка на 4-й матч плей-офф НХЛ 24 мая 2022 года

Лидеры «Тампы» пребывают в прекрасной форме. Восхищают индивидуальным мастерством и результативностью. Клуб обладает богатым опытом выступлений в плей-офф и системностью. Именно этого не достаёт ультраатакующей «Флориде», которая пока похожа на чисто «регулярочную» команду. Нехватка надёжности в обороне и потрясающая игра голкипера соперника не позволили добыть хороших результатов в предыдущих матчах. У хозяев отличный шанс закончить серию. Думается, они им воспользуются.



Ставка: победа «Тампа-Бэй» в основное время за коэффициент 2.29.

Кучеров обогнал Овечкина по очкам в матчах плей-офф НХЛ.

Капризов: поскорее хочу сходить в русскую баню.



Главный тренер сборной Швеции назвал расписание ЧМ по хоккею катастрофой.



«За 10 лет родили одного Капризова». Плющев заявил о кризисе российского хоккея.