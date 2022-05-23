«Оренбург» — «Уфа». РПЛ нельзя терять лучшего бомбардира

25 мая состоится первый переходный матч «Оренбург» — «Уфа». Начало игры — в 17:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу уфимцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.55. Успех оренбуржцев оценён экспертами в 3.14. Ставки на ничью принимаются за 3.18.

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Коэффициенты букмекеров на стыковой матч «Оренбург» — «Уфа» 25 мая 2022 года

Букмекеры уверены, что первый матч «Оренбург» — «Уфа» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.52, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.50. Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.51. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.41. Поставить на «обе забьют» можно за 2.14.

Анализ и прогноз на 1-й стыковой матч РПЛ «Оренбург» — «Уфа» (25.05.2022)

В Российской Премьер-Лиге уже отгремели матчи заключительного тура. Однако на этом футбольный праздник не заканчивается. Вовсю идёт борьба за прописку в первом по силе дивизионе страны. 25 мая состоятся первые переходные матчи. На стадионе «Газовик» местный «Оренбург» примет «Уфу». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск.

В последних пяти встречах в ФНЛ «Оренбург» одержал лишь одну победу — над вылетевшим в третий по значимости дивизион страны «Текстильщиком» (5:2). Также сыграл вничью с «Аланией» (0:0), «Олимпом» из Долгопрудного (2:2) и «Волгарём» (2:2). Поражение потерпел от хабаровского СКА (0:1).



Таким образом, клуб из Оренбурга спустился на третью строчку в турнирной таблице ФНЛ, уступив первое и второе места «Торпедо» и «Факелу» соответственно. Как мы помним, по итогам прошлого сезона оренбуржцы заняли вторую позицию, но в РПЛ не попали из-за проблем с получением лицензии. Вместо них с третьего места в элиту отправился «Нижний Новгород».



В этом сезоне оренбуржцы имеют отличный шанс исправить несправедливость. Для этого необходимо обыграть «Уфу». В последних пяти очных противостояниях они не потерпели ни одного поражения, причём ничьих за этот период только две (0:0 и 1:1). Предстоящий матч состоится в Оренбурге. Уфимцам будет нелегко.

Бóльшую часть сезона «Уфа» провела в нижней части турнирной таблицы РПЛ. Команда регулярно терпела поражения, довольно много пропуская. И это при том, что главный тренер — Алексей Стукалов — частенько использовал схему с пятью защитниками. Единственным лучом света является Гамид Агаларов, который стал лучшим бомбардиром не только команды, но и всего первенства.

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Форвард восхищал результативностью, радуя болельщиков красивыми голами. Однако для того, чтобы бороться за прописку в РПЛ, этого оказалось недостаточно. Потому зимой руководство уфимского клуба приняло решение заключить контракты с Тьягу Родригешем, Диланом Ортисом, Антоном Чичканом и Дмитрием Кабутовым.



Благодаря усилениям и переходу на схему с тремя защитниками уфимцы добыли неплохие результаты в последних 10 турах в чемпионате России. За этот период потерпели лишь два поражения — от «Сочи» (1:2) и «Урала» (1:2). Также одержали победы над «Крыльями Советов», «Арсеналом» и «Рубином» (во всех случаях со счётом 2:1).

Ничейных результатов целых шесть штук, в том числе с ЦСКА (1:1) и окрепшим после возвращения Валерия Карпина «Ростовом» (0:0). Самым важным и интригующим получился матч с казанцами в последнем туре. Подопечные Алексея Стукалова доказали, что обладают характером и вполне могут зацепиться за участие в следующем розыгрыше РПЛ.

В случае мирного исхода или поражения уфимцы вылетели бы в ФНЛ. Как назло, после первого периода на табло горели цифры не в пользу гостей — 1:0. Гол забил Виталий Лисакович с пенальти. Алексей Стукалов отреагировал на это заменами. Весьма успешно. Сравнял счёт Владислав Камилов, а победный мяч забил Дилан Ортис. Оба игрока появились на поле во второй половине игры.



Под самый занавес матча «Рубин» имел отличный шанс сравнять счёт. Однако всё тот же Лисакович не реализовал ещё один 11-метровый удар. Мяч облизнул штангу и отправился за пределы поля. Наплыв эмоций после такой развязки наверняка придаст энергии уфимцам в предстоящем матче.



Несмотря на то что матч состоится на домашнем стадионе «Оренбурга», хорошим вариантом для ставки, на наш взгляд, выглядит Х2 + ТМ 3.5 мяча за коэффициент 1.68. Дело ещё в том, что подопечные Алексея Стукалова в последних 10 встречах в РПЛ пропустили всего лишь 10 мячей. Это мало для аутсайдера. Впрочем, сами забили тоже немного — 11.

Если уж от команд уровня чемпионата России пропустили довольно мало, то оренбуржцам из ФНЛ забить вряд ли позволят. Тем более это только первая встреча команд. Наверняка они сберегут силы на ответную игру. Ждём низкой результативности и полагаем, что гости как минимум не проиграют. Пока непонятно, за счёт чего оренбуржцы могут вернуться в элиту.

Прогноз и ставки на 1-й переходный матч «Оренбург» — «Уфа» 25 мая 2022 года

«Оренбург» показал в последних пяти матчах в ФНЛ не самые лучшие результаты. Клуб наверняка даст мощный отпор на домашнем стадионе, но уровень второго дивизиона явно ниже. «Уфа» здорово усилилась зимой и продемонстрировала неплохие результаты в последних 10 встречах в РПЛ. Она имеет в своём распоряжении самого результативного игрока РПЛ и находится на моральном подъёме после волевой победы в матче с «Рубином». Думается, как минимум не проиграет. Голов много не ждём.



Ставка: «Уфа» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 1.68.

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