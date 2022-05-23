Александр Волков – Жаирзиньо Розенстрайк: Драго едет с ярмарки. Или ещё нет?

До титула не дотянуться. Кажется, это понятно всем.

4 июня на арене UFC Apex в Лас-Вегасе (США) пройдёт турнир UFC Fight Night. В его главном бою встретятся российский боец Александр Волков и представитель Суринама Жаирзиньо Розенстрайк. Начало поединка – не ранее 1:00 мск 5 июня.

Букмекеры считают фаворитом россиянина. Поставить на победу Волкова можно с коэффициентом 1.65. Шансы Розенстрайка оценили коэффициентом 2.30. На ничью дают 65.00.

На ТБ 2.5 раунда можно поставить с коэффициентом 1.70, а на то, что бой завершится раньше, за 2.15.

Драго не станет чемпионом. Надо это признать

После поражения от Тома Аспиналла иллюзии поклонников Александра Волкова должны развеяться. Нужно признать: Драго не смог закрепиться среди топов. Он – крепкий середняк дивизиона, чьи чемпионские амбиции остались в прошлом. А возраст уже не позволяет рассчитывать на какое-то чудесное преображение. Да, Волков – отличный ударник, но скорость и выносливость оставляют желать лучшего.

К тому же защита никогда не была сильной стороной Александра. Он больше полагается на свою устойчивость, не особенно думая о блокировании ударов. Да и застаивается.

Конечно, всё это впечатление накладывается на провальные бои против Сириля Гана и Тома Аспиналла. Сейчас соперник у Волкова вполне проходимый. Так что шансы как минимум равны. А букмекеры даже ставят Волкова выше.

Розенстрайк: слабый нокаутёр

Слабый не из-за своей физической силы, а именно из-за выносливости. Этим суринамец никогда не мог похвастаться. А ведь как всё хорошо начиналось… Ровно до боя с Фрэнсисом Нганну, где Розенстрайк оказался в нокауте на 20-й секунде. С тех пор Жаирзиньо выступает с перепадами: то побеждает, то проигрывает. Суринамец уступил тому же Сирилю Гану, а в своём последнем поединке выглядел откровенно слабо против Кёртиса Блэйдса.

Розенстрайк любит рубку, его задачей будет как можно ближе подойти к Волкову и там постараться его пошатнуть. На всё про всё будет пара раундов, дальше Биги Бой неизбежно выдохнется, а его ударная мощь уже не будет проблемой для россиянина.

Решением Розенстрайку не выиграть. Волков – более расчётливый, более техничный боец, а засчёт преимущества в антропометрии он сможет удержать суринамца на дистанции. Так что шанс Розенстрайка — идти вперёд и пытаться нокаутировать соперника.

На что ставить?

Шансы соперников, в общем-то, равны: и у того, и у другого есть фундаментальные просчёты, которые могут дать оппоненту решающее преимущество. Пожалуй, чуть больше вариантов у Волкова, но это не значит, что бой пойдёт по его сценарию.

Скорее всего, поединок завершится досрочно. Проблемы с выносливостью есть у обоих бойцов, а для Розенстрайка нокаут – едва ли не единственный шанс добыть победу. При этом на 25 минут сил точно не хватит. Вопрос, у кого эти силы завершатся быстрее.

Однако не стоит ждать и моментального нокаута. Концентрации и выносливости Волкова наверняка хватит, чтобы спокойно продержаться как минимум первый раунд. При этом Драго не будет форсировать события, стараясь работать джебом и держать дистанцию. Если получится навязать эту тактику — россиянин наверняка победит. Если же Розенстрайк сможет измотать и потрясти Волкова в начале боя, то его шансы на победу возрастут. Но как минимум третий раунд в этом бою мы наверняка увидим.