«СКА-Хабаровск» — «Химки». Глушаков и Юран в порядке. 7,5 часа полёта — пустяк

25 мая состоится первый переходный матч «СКА-Хабаровск» — «Химки». Начало игры — в 12:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу химчан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.47. Успех хабаровчан оценён экспертами в 3.06. Ставки на ничью принимаются за 3.42.

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Коэффициенты букмекеров на стыковой матч «СКА-Хабаровск» — «Химки» 25 мая 2022 года

Букмекеры считают, что первый матч «СКА-Хабаровск» — «Химки» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.21, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.74. Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.41. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.32. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.

Анализ и прогноз на 1-й стыковой матч РПЛ «СКА-Хабаровск» — «Химки» (25.05.2022)

В Российской Премьер-Лиге уже отгремели матчи заключительного тура. Однако на этом футбольный праздник не заканчивается. Вовсю идёт борьба за прописку в первом по силе дивизионе страны. 25 мая состоятся первые переходные матчи. В одном из них померяются силами «СКА-Хабаровск» и «Химки». Стартовый свисток прозвучит в 12:30 мск.

Как мы помним, зимой из-за неудовлетворительных результатов руководство «Химок» приняло решение расторгнуть контракт с Игорем Черевченко. Место 47-летнего тренера занял как раз наставник хабаровского СКА — Сергей Юран. Также клуб прилично усилился рядом игроков, в том числе Гиа Григалавой и Александром Руденко.

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Изменения пошли на пользу. За последние 10 туров в чемпионате России химчане потерпели лишь два поражения — от «Зенита» (0:1) и «Ростова» (1:2). Ничьих тоже немного, всего три: с «Сочи» (0:0), «Нижним Новгородом» (0:0) и «Уфой» (1:1). Победы были одержаны над «Уралом» (1:0), «Рубином» (3:2), ЦСКА (4:2), «Крыльями Советов» (4:1) и «Спартаком» (2:1).



Отметим, что за этот период красно-чёрные забили 16 мячей, а пропустили только 10. Для аутсайдера это неплохо. Новобранцы — Григалава и Волков — здорово упростили жизнь Илье Лантратову, который в этом сезоне демонстрирует высокий уровень игры. По некоторой информации, в приобретении голкипера заинтересован сам «Зенит» — чемпион страны.

Благодаря серии успешных выступлений «Химки» поднялись на 13-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России. Для того чтобы выбраться из зоны стыковых матчей, не хватило всего одного пункта. С другой стороны, нынешний уровень команды вполне соответствует элитному дивизиону. Есть ли у хабаровского СКА шансы на успех?



После ухода Юрана хабаровчан возглавил Алексей Поддубский, имеющий довольно скромный тренерский опыт. Специалист работает в структуре коллектива уже не первый год, но таким доверием руководства, судя по всему, не пользуется. Об этом свидетельствует и то, что совсем недавно он тренировал «СКА-Хабаровск-2».



Под руководством Поддубского клуб из Хабаровска успел провести 13 встреч в ФНЛ. За этот период потерпели поражения от «Кубани» (0:1), «Балтики» (0:2) и «Акрона» (0:3) в матче последнего тура. Вничью сыграли со «Спартаком-2» (1:1), «Олимпом» из Долгопрудного (3:3) и «Волгарём» (1:1). В остальных матчах одержали победы, в том числе над крепкими «Факелом» (2:1) и «Оренбургом» (1:0).

Главным недостатком «СКА-Хабаровск» является низкая результативность. За этот период команде лишь два раза удалось забить больше двух мячей. Статистика на дистанции вызывает ещё больше сомнений. За 38 встреч в ФНЛ хабаровчане поразили ворота оппонентов только 48 раз — худший результат среди топ-8 клубов второго по силе дивизиона страны.



Последние пять очных встреч оппонентов также получались прагматичными. В четырёх из них победителя выявить не удалось, а в оставшейся одержали верх химчане — 1:0. Предпочтительнее выглядят они и в этот раз, однако это только первый матч. Ничья в Хабаровске вполне может их устроить.

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Сергей Юран отлично знает структуру и возможности противника, ведь сам несколько сезонов руководил хабаровчанами. Специалист наверняка вынудит Алексея Поддубского играть по своим правилам. При таком раскладе вылет его подопечных в ФНЛ маловероятен. Думаем, можно взять Х2 + тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 1.82.



Дело ещё в том, что за счёт трансферной кампании красно-чёрные обрели ресурсы, которых им сильно не хватало в первой половине сезона. А вот хабаровчане, напротив, понесли зимой кадровые потери. Помимо Юрана, покинул клуб защитник — Дмитрий Литвин. Сил было и так немного, теперь ещё меньше.



Наверняка «СКА-Хабаровск» попытается добыть комфортный результат перед выездом в Химки. На стороне клуба своё поле и тот факт, что гости будут лететь 7,5 часа. Только вот финишный отрезок у подопечных Сергея Юрана выдался мощный, судя по всему, они вовсе не планируют менять дивизион.

Прогноз и ставки на 1-й переходный матч «СКА-Хабаровск» — «Химки» 25 мая 2022 года

На домашнем стадионе «СКА-Хабаровск» определённо даст бой, однако верится в их успех с большим трудом. Алексей Поддубский обладает меньшим опытом, чем Сергей Юран, который наверняка знает о слабых местах соперника. Кроме того, на финише РПЛ «Химки» доказали, что соответствует уровню элиты. А вот готовы ли к повышению в классе хабаровчане? Пока непонятно. Думается, голов будет немного, а гости как минимум не проиграют.



Ставка: «Химки» не проиграют и тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 1.82.

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