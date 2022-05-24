Александр Емельяненко — Вячеслав Дацик: Рыжий Тарзан отправит соперника на пенсию

В сентябре 2022 года в Москве на «ВТБ Арене» состоится бой под эгидой Hardcore Boxing между Александром Емельяненко и Вячеславом Дациком. Поединок пройдёт по правилам бокса и наверняка привлечёт внимание любителей единоборств. Точную дату боя определят позднее.

Кто фаворит боя Александр Емельяненко — Дацик?

Букмекеры считают фаворитом Емельяненко, поставить на победу Александра можно с коэффициентом 1.57. Шансы Вячеслава Дацика оценили котировкой 2.70.



Бой ожидается с интересом, ведь соперники уже успели столько наговорить друг про друга… Дацик, к примеру, на днях заявил, что один из бойцов не доживёт до конца поединка, многозначительно добавив, что он собирается жить.

Что осталось в арсенале Емельяненко?

Надо быть честным – Александр Емельяненко давно перестал быть настоящим бойцом. Он соглашается на любой вызов, зарабатывает деньги, но о какой-то серьёзной подготовке к поединкам нет и речи. Между боями о спортивном режиме нет и речи. Тренировочные лагеря приводят Емельяненко в чувство, но о реальной готовности говорить сложно.



Конечно, многие помнят потрясающую ударную технику Александра, ведь он действительно талантливейший боец. Вот только видим мы её в последнее время только в видеороликах, которые символизируют подготовку к боям. В самих поединках вылезают большие проблемы с выносливостью. Защитой Емельяненко тоже себя не утруждает. Да и мощь теряется быстро. Бои против Маги Исмаилова и Марсио Сантоса показали все проблемы Александра.

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В своей карьере Александр Емельяненко только два раза дрался по правилам бокса. Поединок 2009 года с Хизиром Плиевым брать в расчёт нет смысла, а вот победа над Михаилом Кокляевым в 2019 году – уже что-то. Но там и выносливость, и техника – всё было на стороне Емельяненко. Против Дацика так легко не будет, свалить его нереально.

Рыжий Тарзан может поймать дисквалификацию

Вячеслав Дацик в последние годы боксирует довольно часто. Получается неплохо: было поражение от Зелимхана Дукаева, но его можно отнести к спорным. А в остальных боях проблем не было. Рыжий Тарзан не будет заморачиваться тактикой, попытками переиграть оппонента. Его защита построена на том, что он будет принимать удары своей головой. А она у него ой какая крепкая. Ну а свои атаки довести до цели он сможет.

Да, у Дацика пробелы в технике, он совершенно не подготовлен тактически. Но он проводит бои более-менее регулярно, находится в неплохой форме и способен свалить своими ударами любого оппонента. Емельяненко в лучшие годы держал удар превосходно, но с такой мощью не сталкивался очень давно.



Да, букмекеры считают, что техника Емельяненко сделает своё дело. Но Дацик готов к любому урону, а будет ли в достаточной форме Александр? Физическая форма в этом поединке будет очень важна: тому, кто выдохнется первым, придётся очень непросто.

И, кажется, коэффициенты в этом поединке должны быть куда ближе к равным. Победа Дацика за 2.70 кажется неплохим выбором. Но вдруг Александр всё-таки придёт в себя и покажет свои умения? Кажется, нас ждёт очень интересный бой.

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