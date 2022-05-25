«Рома» — «Фейеноорд», стыковые матчи РПЛ и другие события. Что смотреть 25 мая

Весна вступила в свою завершающую фазу, а вместе с ней и сезон в игровых видах спорта. Клубный футбол завершается, хоккей и баскетбол сейчас на самом интересном отрезке. В разгаре теннисный сезон! Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 25 мая.
«Вот это рожа». Дзюба высказался о новом образе Кокорина.
На что ставить в футболе 25 мая
Главное событие дня – финал Лиги конференций. Между прочим, первый в истории. До решающего матча дошли «Рома» и «Фейеноорд». Жозе Моуринью может войти в историю как первый тренер, выигравший Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций. Но нужно ещё победить «Фейеноорд», где выступают арендованные у «Спартака» Гус Тиль и Йоррит Хендрикс.
В России тоже будет на что посмотреть. Сегодня первые стыковые матчи за право сыграть в элите в следующем сезоне. В Хабаровске местный СКА принимает «Химки». Интрига – Сергей Юран зимой Дальний Восток покинул, теперь придётся выгрызать у бывшего клуба место в элите.
Ну а чудесно спасшаяся от прямого вылета «Уфа» сыграет в Оренбурге. Этот клуб должен был получать прямую путёвку в РПЛ, но растерял кучу очков на финише. Смогут ли оренбуржцы оправиться от такого удара?
На что ставить в хоккее 25 мая
На чемпионате мира пауза перед четвертьфиналами, поэтому всё внимание НХЛ.
Все четвертьфинальные пары ЧМ-2022.
В ночь на четверг пятый матч серии «Колорадо» — «Сент-Луис». «Лавины» ведут 3-1 и могут отправить в отпуск Владимира Тарасенко, Павла Бучневича и их партнёров.
На что ещё ставить 25 мая
На «Ролан Гаррос» стартует второй круг. Карен Хачанов сыграет с теннисистом из Боливии Уго Дельеном, а Варвара Грачёва – с Айлой Томлянович из Франции.
В плей-офф НБА пятый матч серии «Майами» — «Бостон». Пока там 2-2, настоящая рубка. Посмотрим, кто выйдет вперёд.
В Единой лиге ВТБ третий матч финала. ЦСКА дома уверенно взял обе встречи у «Зенита», теперь петербуржцы попробуют отыграться на своём паркете.
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Генменеджер «Питтсбурга» назвал продление контракта с Малкиным головоломкой.
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