«Рома» — «Фейеноорд», стыковые матчи РПЛ и другие события. Что смотреть 25 мая

Жозе Моуринью может войти в историю! А Тил и Хендрикс попробуют ему помешать.

Весна вступила в свою завершающую фазу, а вместе с ней и сезон в игровых видах спорта. Клубный футбол завершается, хоккей и баскетбол сейчас на самом интересном отрезке. В разгаре теннисный сезон! Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 25 мая.

«Вот это рожа». Дзюба высказался о новом образе Кокорина.

На что ставить в футболе 25 мая

Главное событие дня – финал Лиги конференций. Между прочим, первый в истории. До решающего матча дошли «Рома» и «Фейеноорд». Жозе Моуринью может войти в историю как первый тренер, выигравший Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций. Но нужно ещё победить «Фейеноорд», где выступают арендованные у «Спартака» Гус Тиль и Йоррит Хендрикс.



В России тоже будет на что посмотреть. Сегодня первые стыковые матчи за право сыграть в элите в следующем сезоне. В Хабаровске местный СКА принимает «Химки». Интрига – Сергей Юран зимой Дальний Восток покинул, теперь придётся выгрызать у бывшего клуба место в элите.

Ну а чудесно спасшаяся от прямого вылета «Уфа» сыграет в Оренбурге. Этот клуб должен был получать прямую путёвку в РПЛ, но растерял кучу очков на финише. Смогут ли оренбуржцы оправиться от такого удара?

На что ставить в хоккее 25 мая

На чемпионате мира пауза перед четвертьфиналами, поэтому всё внимание НХЛ.

Все четвертьфинальные пары ЧМ-2022.

В ночь на четверг пятый матч серии «Колорадо» — «Сент-Луис». «Лавины» ведут 3-1 и могут отправить в отпуск Владимира Тарасенко, Павла Бучневича и их партнёров.

На что ещё ставить 25 мая

На «Ролан Гаррос» стартует второй круг. Карен Хачанов сыграет с теннисистом из Боливии Уго Дельеном, а Варвара Грачёва – с Айлой Томлянович из Франции.



В плей-офф НБА пятый матч серии «Майами» — «Бостон». Пока там 2-2, настоящая рубка. Посмотрим, кто выйдет вперёд.



В Единой лиге ВТБ третий матч финала. ЦСКА дома уверенно взял обе встречи у «Зенита», теперь петербуржцы попробуют отыграться на своём паркете.

«Ты — человек вызовов». Стало известно, как Саркози убедил Мбаппе остаться в «ПСЖ».

Генменеджер «Питтсбурга» назвал продление контракта с Малкиным головоломкой.

Аленичев: даже победа в Кубке не спасёт «Спартаку» сезон.