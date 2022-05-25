«Колорадо» — «Сент-Луис», 5-й матч. Ничушкин закончит с Тарасенко, Кадри поможет

26 мая состоится пятый матч 1/4 финала Кубка Стэнли «Колорадо Эвеланш» — «Сент-Луис Блюз». Начало встречи — в 3:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу «Эвеланш» в основное время можно с коэффициентом 1.70, успех «Блюз» оценён экспертами в 4.15.

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Коэффициенты букмекеров на 5-й матч плей-офф НХЛ «Колорадо Эвеланш» — «Сент-Луис Блюз» 26 мая 2022 года

Букмекеры уверены, что 5-й матч плей-офф НХЛ «Колорадо» — «Сент-Луис» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.49, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.44. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.60. Заключить пари на гол в первые 10 минут можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.61.

Прогноз и анализ 5-го матча 1/4 финала Кубка Стэнли «Колорадо» — «Сент-Луис» (26.05.2022)

В Национальной хоккейной лиге вовсю идёт борьба за выход в третий раунд плей-офф. 26 мая состоится противостояние 1/4 финала Кубка Стэнли. На льду «Болл-Арены» в Денвере в пятом матче серии померяются силами местный «Колорадо» и «Сент-Луис». Стартовое вбрасывание запланировано на 3:00 мск.

В первых двух противостояниях «Эвеланш» не радовали своих болельщиков результативностью. В первом матче с трудом одержали победу в овертайме (3:2 ОТ), а во втором вовсе потерпели поражение (1:4). В обоих случаях нанесли огромное количество бросков в створ, но опытный голкипер оппонента — Джордан Биннингтон — продемонстрировал высший пилотаж.

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К третьей встрече, которая состоялась на стадионе «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе, «блюзмены» подходили с надеждой повести в серии. Однако Биннингтон на седьмой минуте встречи получил травму, что кардинально изменило игру. Вратарь столкнулся с нападающим «лавин» Наземом Кадри и выбыл из строя.



Место в рамке занял Вилле Хуссо. Финский вратарь оказался далеко не так надёжен, как его канадский коллега. По итогу в третьем и четвёртом матчах серии «Колорадо» одержал разгромные победы — 5:2 и 6:3. В обоих противостояниях результативными действиями отметился как раз Кадри, ставший злодеем в глазах «Сент-Луиса».

Ненависть фанатов противника и поведение хоккеистов «Сент-Луиса», кажется, только добавили мотивации бомбардиру. В третьем матче форвард отметился голевым пасом и заброшенной шайбой, а в четвётом — записал на свой счёт ассист и хет-трик. Две шайбы из трёх забил с передач Валерия Ничушкина.



Россиянин, к слову, выдаёт лучший сезон в карьере. Стоит ли говорить о том, насколько возросли полезность, уровень и динамичность хоккеиста? Виновником прогресса нападающего является Джаред Беднар. Тренер беспрекословно доверял Ничушкину и выделял игровое время, несмотря на отсутствие голов длительный период времени.

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Также наставник способствовал качественному росту Кейла Макара, Микко Рантанена и многих других своих подопечных. За доверие и старания они отплатили ему первым местом в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата НХЛ. И, как мы помним, победами во всех четырёх встречах в 1/8 финала Кубка Стэнли над «Нэшвиллом».



У «Сент-Луиса» тоже навалом результативных форвардов. В обойме имеются Владимир Тарасенко, Дэвид Перрон, Павел Бучневич и Райан О'Райлли. Вот только проблем с «Миннесотой» это избежать не помогло. Бомбардир соперника Кирилл Капризов практически в одиночку умудрился создать трудности «музыкантам».



По ходу серии с «Уайлд» «Блюз» столкнулись с колоссальными кадровыми проблемами: из-за травм потеряли половину своих защитников. А теперь ещё и Биннингтон отправился в лазарет до конца сезона. В предстоящем матче отчётливо проглядывается фаворит. Разумеется, это «Эвеланш».

Дело ещё в том, что встреча состоится в Денвере. Поддержка родных болельщиков наверняка повысит и без того отличную энергетику «лавин». За последние 11 очных противостояний они потерпели лишь два поражения. В остальных матчах одержали победы, причём лишь одну из них в овертайме. Так что не будем мудрить и возьмём П1 за коэффициент 1.70.

«Колорадо» — «Сент-Луис»: прогноз и ставка на 5-й матч плей-офф НХЛ 26 мая 2022 года

«Сент-Луис» терпит серьёзные кадровые потери. В атакующей сфере порядок, но вот крепости в обороне сильно не хватает. «Колорадо» же обладает отличными ресурсами. Не последнюю роль в этом сыграл Джаред Беднар. Наставник сопутствовал росту невероятно талантливого, мощного состава. История очных встреч всецело на стороне хозяев. Поставим на их победу и в этот раз.



Ставка: победа «Колорадо» в основное время за коэффициент 1.70.

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