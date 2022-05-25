Швейцария — США, 1/4 финала ЧМХ-2022. Русские швейцарцы отправят американцев домой

26 мая состоится матч 1/4 финала чемпионата мира по хоккею Швейцария — США. Начало встречи — в 20:20 мск. Букмекеры уже сделали прогноз, они отдают предпочтение номинальным хозяевам. Поставить на победу сборной Швейцарии в основное время можно с коэффициентом 1.96, а успех сборной США доступен в букмекерских конторах за 3.35.

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Коэффициенты букмекеров на матч 1/4 финала ЧМ-2022 Швейцария — США 26 мая 2022 года

Букмекеры считают, что матч четвертьфинала чемпионата мира по хоккею Швейцария — США 26 мая будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.61, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.19. Гол в первые 10 минут доступен с коэффициентом 1.81. На ничью в основное время предлагают поставить в букмекерских конторах за 4.30.

Швейцария — США: анализ и прогноз на матч 1/4 финала чемпионата мира по хоккею (26.05.2022)

Пока в НХЛ продолжается второй этап плей-офф Кубка Стэнли, на международной арене добрались до четвертьфинала. На 26 мая запланированы четыре встречи. Особое внимание уделим битве сборных Швейцарии и США. Игра пройдёт на льду «Ледового дворца» в Хельсинки, первое вбрасывание состоится в 20:20 мск. Будет интересно.

Во-первых, интересно противостояние тем, что Швейцария в группе А заняла первое место, а сборная США — лишь четвёртое в группе В. Конечно, это не такой внушительный показатель, скажут многие. Всё же это лишь групповой этап. Кроме того, уровень оппозиции в группах был совершенно разный. Строго говоря, так и есть.

С другой стороны, с достижением швейцарцев сложно спорить. Они на едином бодром уровне отыграли все семь матчей и не потерпели ни одного поражения. К слову, вообще единственные на турнире. Даже в последнем матче с Германией (4:3 Б), которую пришлось дожимать в серии послематчевых бросков, в основное время была ничья.

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А вот сборная США накануне не без труда одолела Норвегию (4:2). Комфортную для себя разницу в две шайбы в счёте американцы сумели установить лишь за 40 секунд до окончания третьего периода. Теперь намечается пора четвертьфинального этапа, где попалась устрашающая Швейцария. Стоит отметить, что сборные не так часто встречались друг с другом. Всего лишь восемь раз, в трёх из которых выиграли швейцарцы.

При этом у Швейцарии есть тенденция на турнире. С 2017 года начала свой путь, проиграв Швеции в 1/4 финала (1:3). В 2018-м дошла до финала и также проиграла Швеции (2:3). В 2019-м на стадии 1/4 финала споткнулась о Канаду (2:3), а в 2021 году её остановила Германия на той же стадии (2:3). Даже одинаковые цифры в счёте, но обидные исходы. Пока четвертьфинал покорился раз.

США же, в свою очередь, в общем и целом проходят эту стадию без особых проблем. В 2017 году получили от сильной Финляндии (0:2). В 2018-м одолели Чехию (3:2), но в 2019-м оступились на России (3:4). В 2021 году без особых проблем обыграли Словакию (6:1). Как видно, с командами ниже классом особых проблем нет, а вот с соперниками пофактурнее возникают трудности.

В этом году Швейцария планку своей игры подняла весьма высоко. Просто американской команде точно не будет. Даже пять побед в восьми прошлых очных играх не помогут. Мотивации швейцарцам сейчас не занимать, уровень хоккея в стране явно поднимается. Результаты в группе А — тому доказательство. «Звёздно-полосатые» же на групповом этапе проиграли дважды — крепким Финляндии (1:4) и Чехии (0:1).

Матч явно получится интересный. Номинальные хозяева почти вдвое больше забросили шайб на групповом этапе (34 против 18). Хотя и 52 шайбы на двоих тоже недурно. Минимум семь штук на двоих организовать соперники могут. В очных встречах иногда скромничают, лишь в четырёх противостояниях тотал превысил четыре шайбы.

Прогноз на матч Германия — Чехия с коэффициентом 3.40.

Думается, сейчас команды в обороне отсиживаться не будут, хотя и закономерность у Швейцарии в счёте 2:3 в плей-офф ЧМ настораживает. В любом случае рассмотреть тотал больше 5 шайб за 1.89 стоит. Швейцарцы вряд ли отдадут инициативу, настрой у них боевой. Пройти четвертьфинал — главное достижение после стольких неудач. Есть реальные шансы.

Даже при всём имени американцев, думается, в этом матче номинальные хозяева в плюсе. Сборная США выглядит не так грозно. Мы бы даже рискнули и рассмотрели ставку «П1 + тотал больше 3.5 шайбы» за коэффициент 2.40. Не зря ведь швейцарцы сотворили сенсацию, обыграв Канаду (6:3). Силы есть и на второго гранда из Нового Света.

Денис Мальгин и Филипп Курашёв наверняка помогут. Хоккеисты не получили в своё время вызов в российскую сборную, зато теперь тянут Швейцарию к медалям. Мальгин, например, за семь матчей забил пять голов и сделал семь голевых пасов. У Курашёва статистика поскромнее — один гол и три передачи. Но ему и лет меньше.

При этом в матче со сборной Канады, уровень хоккея которой вполне можно соизмерить с уровнем американцев, оба хоккеиста отметились результативными действиями — сделали по голевой передаче. Тем самым поучаствовали в шести заброшенных шайбах. Думается, с таким составом от швейцарцев получат и «звёздно-полосатые».

Швейцария — США: прогноз и ставка на матч 1/4 финала ЧМХ-2022 26 мая 2022 года

Швейцария без особых проблем провела групповой этап, обыграв всех соперников. Включая грозную Канаду, считавшуюся фаворитом группы А. США же в группе проиграли две встречи, получилось немного смазанная картина. Номинальные хозяева очень прибавили в хоккее, так что американцам будет непросто. Мы бы даже рискнули и проверили ещё одну сенсационную победу от швейцарцев.

Ставка: победа Швейцарии + тотал больше 3.5 шайбы за 2.40.

Все пары 1/4 финала ЧМ-2022 по хоккею.

Прогноз на матч Швеция — Канада с коэффициентом 4.60.



Венгрия отказалась претендовать на проведение ЧМ по хоккею из-за отсутствия России.



Финляндия одержала четыре победы всухую на групповом этапе ЧМ-2022.

Прогноз на матч Финляндия — Словакия с коэффициентом 4.30.